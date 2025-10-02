Feedzai versnelt AI-aanpak van financiële criminaliteit met nieuwe investeringsronde, waarde nu 2 miljard

Feedzai

Investeringsronde van 75 mln dollar steunt missie om banken en consumenten te beschermen tegen fraude en oplichting

LISBON, PORTUGAL, October 2, 2025 / EINPresswire.com / -- Feedzai , het toonaangevende AI-native RiskOps-platform voor de bestrijding van financiële criminaliteit, kondigde vandaag aan dat het bedrijf nu gewaardeerd wordt op meer dan 2 miljard dollar na een investeringsronde van circa 75 miljoen dollar. De nieuwe financiering voegt nieuwe institutionele investeerders toe, waaronder Lince Capital, Iberis Capital en Explorer Investments, met hernieuwde steun van Oxy Capital en Buenavista Equity Partners.“Fraude gaat niet alleen over cijfers op een balans. Het gaat over gezinnen die hun spaargeld verliezen en bedrijven die klanten verliezen. Mensen en organisaties beschermen tegen financiële criminaliteit is de reden dat we Feedzai hebben opgericht. Het is onze vaste missie om handel veilig te houden,” aldus Nuno Sebastião, medeoprichter en CEO van Feedzai. “Deze nieuwe investeringsronde stelt ons in staat om innovatie te blijven stimuleren en ons te verdedigen tegen wat er ook komt, zodat elke vorm van betaling – zelfs diegene die nog niet bestaan – vertrouwd en veilig gebruikt kan worden.”BedrijfsmomentumDe evolutie van Feedzai naar een uitgebreid platform voor de bestrijding van financiële criminaliteit voor fraude-, risico- en anti-witwasteams heeft geleid tot sterke groei. Feedzai beschermt jaarlijks meer dan 70 miljard aan betalingsvolume uit kaarttransacties en rekeningbetalingen.De nieuwe investering volgt op een jaar van snelle groei en innovatie, gemarkeerd door belangrijke mijlpalen:- Doorbraakproducten: Lancering van Feedzai Orchestration en Feedzai IQ, waarmee financiële instellingen sneller, slimmer en preciezer risico’s kunnen inschatten.- Klantimpact: Verdubbeling van de resultaten tot meer dan 2 miljard dollar aan voorkómen verliezen en ruim 20 miljoen bespaarde analistenuren.- Verantwoord AI-leiderschap: Introductie van het TRUST Framework, waarmee verantwoord ontwerp wordt ingebed in elk aspect van GenAI-ontwikkeling zodat systemen eerlijk, uitlegbaar en veilig blijven.Multi-Productplatform voor de bestrijding van financiële criminaliteitDe gemiddelde financiële instelling gebruikt verschillende tools van wel een dozijn leveranciers om de dagelijkse bestrijding van financiële criminaliteit te runnen. Deze gefragmenteerde aanpak creëert onnodige complexiteit en inefficiëntie, vooral wanneer bedrijven groeien. Feedzai lost dit probleem op door een complete oplossing te bieden die diverse losse producten consolideert in één modern platform, en steeds vaker een groter deel van de financiële technologie-stack aandrijft wanneer bedrijven overstappen van legacy-systemen naar AI-native systemen.Het platform van Feedzai is uitgebreid naar verschillende productlijnen van financiële instellingen, waaronder het openen van rekeningen, creditcardtransacties, transactiemonitoring, betalingen en meer.“Feedzai’s vermogen om meerdere productlijnen tegelijk uit te voeren en daarbij wereldwijd op te schalen, plaatst het bedrijf in de absolute top van softwareleveranciers,” aldus Vasco Pereira Coutinho, CEO van Lince Capital. “Financiële fraude is een van de bepalende risico’s van onze tijd, en Feedzai combineert bewezen technologie met diepe expertise om zowel banken als hun klanten te beschermen. Met zijn AI-gedreven, end-to-end aanpak van risicomanagement is Feedzai uniek gepositioneerd om de sector te transformeren.”Garrigues trad op als juridisch adviseur van Feedzai bij de recente investeringsronde.Over FeedzaiFeedzai is ’s werelds eerste end-to-end platform voor de bestrijding van financiële criminaliteit. Het beschermt mensen en betalingen met AI-native oplossingen die fraude en financiële criminaliteit tegengaan. Toonaangevende financiële instellingen vertrouwen op Feedzai voor het beheer van kritieke risico- en complianceprocessen, waarmee biljoenen dollars aan transacties worden beschermd, terwijl de klantervaring verbetert en de privacy van gebruikers wordt gewaarborgd. Voor meer informatie: feedzai.com

