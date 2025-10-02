Feedzai accelera la lotta ai crimini finanziari con AI, nuovo investimento porta valutazione a 2 miliardi $
Feedzai potenzia la prevenzione dei crimini finanziari con AI, nuovo round porta valutazione a 2 miliardi $LISBON, PORTUGAL, October 2, 2025 /EINPresswire.com/ -- Feedzai, la piattaforma RiskOps basata sull'intelligenza artificiale leader nella prevenzione dei reati finanziari, ha annunciato oggi di aver raggiunto una valutazione di oltre 2 miliardi di dollari a seguito di un round di investimenti di circa 75 milioni di dollari. Il nuovo finanziamento aggiunge nuovi investitori istituzionali come Lince Capital, Iberis Capital ed Explorer Investments, con il rinnovato sostegno di Oxy Capital e Buenavista Equity Partners.
"La frode non è solo una questione di numeri in un bilancio. È la perdita dei risparmi di una vita per le famiglie e la perdita di clienti per le aziende. Proteggere le persone e le organizzazioni dai reati finanziari è il motivo per cui abbiamo creato Feedzai. La nostra missione è garantire la sicurezza del commercio“, ha dichiarato Nuno Sebastião, cofondatore e CEO di Feedzai. Questo nuovo round di investimenti ci consente di continuare a promuovere l'innovazione per difenderci da qualsiasi minaccia futura, in modo che ogni forma di pagamento, anche quelle ancora da immaginare, possa essere considerata affidabile e adottata in tutta sicurezza”.
Momentum aziendale
L'evoluzione di Feedzai in una piattaforma completa per la prevenzione dei reati finanziari destinata ai team che si occupano di frodi, rischi e antiriciclaggio ha alimentato una forte crescita. Feedzai protegge oltre 70 miliardi di dollari di volume di pagamenti annualizzato tra transazioni con carta e pagamenti di bollette.
Il nuovo investimento fa seguito a un anno di rapida crescita e innovazione caratterizzato da importanti traguardi:
- Prodotti innovativi: lancio di Feedzai Orchestration e Feedzai IQ, che consentono agli istituti finanziari di effettuare valutazioni dei rischi più intelligenti, rapide e precise.
- Impatto sui clienti: raddoppio dei risultati con oltre 2 miliardi di dollari di perdite evitate e oltre 20 milioni di ore di lavoro degli analisti risparmiate.
- Leadership responsabile nell'ambito dell'IA: introduzione del TRUST Framework, che integra una progettazione responsabile in ogni aspetto dello sviluppo della GenAI affinché i sistemi rimangano equi, spiegabili e sicuri.
Piattaforma multiprodotto per la lotta alla criminalità finanziaria
In media, un istituto finanziario utilizza strumenti disparati provenienti da una dozzina di fornitori diversi per gestire le proprie operazioni quotidiane di contrasto alla criminalità finanziaria. Questo approccio frammentato crea inutili complessità e inefficienze, soprattutto con la crescita delle aziende. Feedzai affronta questa sfida fornendo una soluzione completa per la prevenzione della criminalità finanziaria che consolida vari prodotti puntuali in un'unica piattaforma moderna e sta alimentando sempre più lo stack tecnologico finanziario all'interno delle aziende che stanno passando dai sistemi legacy a quelli nativi AI.
La piattaforma di Feedzai si è ampliata fino a coprire linee di prodotti distinte per istituti finanziari, tra cui aperture di conti bancari, transazioni con carte di credito, monitoraggio delle transazioni, pagamenti e altro ancora.
“La capacità di Feedzai di operare su più linee di prodotti e di espandersi a livello globale la colloca nella fascia d'élite delle aziende di software”, ha affermato Vasco Pereira Coutinho, CEO di Lince Capital. “La frode finanziaria è uno dei rischi caratteristici della nostra epoca e Feedzai combina una tecnologia collaudata con una profonda esperienza per proteggere sia le banche che i loro clienti. Con il suo approccio end-to-end basato sull'intelligenza artificiale alle operazioni di rischio, Feedzai è in una posizione unica per trasformare il settore”.
Garrigues ha fornito consulenza legale a Feedzai nel recente round di investimenti.
Informazioni su Feedzai
Feedzai è la prima piattaforma end-to-end al mondo per la prevenzione dei reati finanziari, che protegge le persone e i pagamenti con soluzioni native di intelligenza artificiale che bloccano le frodi e i reati finanziari. Le principali istituzioni finanziarie si affidano a Feedzai per gestire i processi critici di rischio e conformità, salvaguardando transazioni per trilioni di dollari e migliorando al contempo l'esperienza dei clienti e proteggendo la privacy degli utenti quotidiani. Per ulteriori informazioni, gli utenti possono visitare il sito feedzai.com.
