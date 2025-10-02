ECB en Feedzai sluiten overeenkomst voor fraudeopsporing en -preventie rond de toekomstige digitale euro

Feedzai

LISBON, PORTUGAL, October 2, 2025 / EINPresswire.com / -- De Europese Centrale Bank (ECB) heeft een raamovereenkomst gesloten met Feedzai , ’s werelds toonaangevende RiskOps-platform voor de bestrijding van financiële criminaliteit. Als hoogst gerangschikte inschrijver zal Feedzai het centrale mechanisme voor fraudedetectie en -preventie voor de digitale euro leveren (link naar de bekendmaking van de gunning en de aankondiging op de website van de ECB- https://www.ecb.europa.eu/ecb/jobsproc/tenders/html/index.en.html ).Met 440 miljoen burgers en meer dan 17 biljoen dollar aan BBP vertegenwoordigt de eurozone de op een na grootste economie ter wereld. De introductie van de digitale euro zou de belangrijkste monetaire innovatie in Europa zijn sinds de invoering van de gemeenschappelijke munt in 1999.De raamovereenkomst voor de risico- en fraudebeheer component heeft een geschatte waarde van €79,1 miljoen en een maximale waarde van €237,3 miljoen. In samenwerking met onderaannemer PwC zal Feedzai een ultramodern centraal systeem voor fraudedetectie en -preventie leveren, volledig in overeenstemming met de EU-normen inzake veiligheid, privacy en gegevensbescherming.Hoewel de raamovereenkomsten de voorwaarden vastleggen voor mogelijk toekomstig werk, zal de daadwerkelijke ontwikkeling van de componenten – of delen daarvan – op een later moment worden beslist. Na het sluiten van de raamovereenkomst zullen Feedzai en andere geselecteerde inschrijvers met de ECB samenwerken om de planning en tijdlijnen af te ronden. Onder leiding van de Raad van Bestuur van de ECB en in overeenstemming met de EU-wetgeving zal dit werk de ontwikkeling, integratie en vormgeving van het Digital Euro Service Platform (DESP) omvatten.De digitale euro: een publiek goed voor het digitale tijdperkDe ECB heeft herhaaldelijk benadrukt dat de digitale euro wordt ontworpen als een publiek goed: een door de centrale bank ondersteunde vorm van geld, net zo betrouwbaar als contant geld maar aangepast aan het digitale tijdperk. De doelstellingen zijn onder meer het behouden van de rol van centrale bankgeld in een steeds digitalere wereld, het verminderen van de afhankelijkheid van niet-EU-betaalproviders, het versterken van Europa’s strategische autonomie en het ondersteunen van financiële inclusie.Privacy blijft een centraal ontwerpprincipe: de ECB heeft verklaard dat digitale eurotransacties sterke waarborgen zullen bevatten, zoals pseudonimisering en encryptie, en dat ze offline, contant-achtige betalingen voor kleine bedragen zullen toestaan.De rol van Feedzai: centrale fraudedetectie en -preventieFeedzai is geselecteerd als hoogst gerangschikte inschrijver in de raamovereenkomst om de centrale oplossing voor fraudedetectie en -preventie te leveren voor de toekomstige digitale euro. De rol van Feedzai is om transacties te beveiligen tegen fraude door de risico-inschattingen van betaaldienstverleners (PSP’s) te versterken met inzichten die voortkomen uit een centraal infrastructuurniveau.Voor elke transactie, of het nu gaat om peer-to-peer (P2P) of peer-to-merchant (P2M), zal het platform van Feedzai een frauderisicoscore genereren die PSP’s naast hun eigen controles kunnen gebruiken bij het besluit om een betaling goed te keuren of af te wijzen.Nuno Sebastião, CEO en medeoprichter van Feedzai, zei:“Geselecteerd worden als hoogst gerangschikte inschrijver in de raamovereenkomst om de digitale euro te beveiligen is zowel een eer als een verantwoordelijkheid. Met tientallen miljarden verwachte transacties in de eurozone hangt succes af van AI die zich net zo snel kan aanpassen als fraude zich ontwikkelt. Onze rol is om de intelligentie te leveren die zelfs de meest geavanceerde fraude buiten houdt, en zo vanaf dag één vertrouwen te garanderen in elke digitale eurotransactie.”Liviu Chirita, Global Financial Crime Technology Leader bij PwC, en Dominic Schauerte, Germany Financial Crime Technology Leader, zeiden:“Dit is een van de meest ingrijpende digitale infrastructuurprojecten in de Europese geschiedenis — een fundament voor vertrouwen in het digitale tijdperk. Samen met Feedzai en de Europese Centrale Bank bouwen we de waarborgen die miljoenen mensen en bedrijven grensoverschrijdend zullen beschermen. Bij PwC brengen we de schaal, expertise en regulatoire inzichten die nodig zijn om deze transformatie vanaf dag één te beveiligen. Dit gaat over meer dan fraude voorkomen — het gaat om Europa in staat stellen te leiden met integriteit, veerkracht en technologische soevereiniteit.”Wereldwijde implicatiesDe ECB benadrukt dat de digitale euro zal bijdragen aan de veerkracht, inclusie en technologische soevereiniteit van Europa. Hoewel primair ontworpen om te voldoen aan de behoeften van burgers en bedrijven in de eurozone, wordt het initiatief nauwlettend gevolgd door andere centrale banken als onderdeel van bredere internationale discussies over de toekomst van geld.Over FeedzaiFeedzai is ’s werelds eerste end-to-end platform voor de bestrijding van financiële criminaliteit. Het beschermt mensen en betalingen met AI-native oplossingen die fraude en financiële criminaliteit stoppen. Toonaangevende financiële instellingen vertrouwen op Feedzai voor het beheer van kritieke risico- en complianceprocessen, waarmee biljoenen dollars aan transacties worden beschermd, terwijl de klantervaring wordt verbeterd en de privacy van alledaagse gebruikers wordt beschermd.Media contact:PR@ feedzai.com

