Feedzai renforce la prévention des crimes financiers via l’IA, un nouveau tour de table valorise l’entreprise à 2Mds $

Ce tour de table de 75 M$ soutient la protection des banques et des consommateurs contre fraude et escroqueries

LISBON, PORTUGAL, October 2, 2025 / EINPresswire.com / -- Lisbonne, Portugal — 2 octobre 2025 — Feedzai , la principale plateforme RiskOps nativement IA dédiée à la prévention de la criminalité financière, annonce aujourd'hui qu'elle est valorisée à plus de 2 milliards de dollars à la suite d'un tour de table d'environ 75 millions de dollars. Ce nouveau financement ajoute de nouveaux investisseurs institutionnels, Lince Capital, Iberis Capital et Explorer Investments, et confirme le soutien d'Oxy Capital et de Buenavista Equity Partners.« La fraude ne se résume pas à des chiffres sur un bilan. Elle fait perdre à des familles leurs économies et à des entreprises leurs clients. C'est pour protéger les personnes et les organisations contre la criminalité financière que nous avons créé Feedzai. Notre mission est de garantir la sécurité du commerce », a déclaré Nuno Sebastião, cofondateur et PDG de Feedzai. « Ce nouveau cycle d'investissement nous permet de continuer à innover pour nous défendre contre tout ce qui pourrait arriver, afin que tous les modes de paiement, même ceux qui n'ont pas encore été imaginés, puissent être utilisés en toute confiance et en toute sécurité. »Dynamique de l'entrepriseL'évolution de Feedzai vers une plateforme complète de prévention de la criminalité financière pour les équipes chargées de la fraude, des risques et de la lutte contre le blanchiment d'argent, a généré une forte croissance. Feedzai protège plus de 70 milliards de paiements par an pour les transactions par carte et les paiements de factures.Ce nouvel investissement fait suite à une année de croissance rapide et d'innovation marquée par des étapes importantes :Produits révolutionnaires : lancement de Feedzai Orchestration et Feedzai IQ, qui permettent aux institutions financières d'effectuer des évaluations des risques plus intelligentes, plus rapides et plus précises.Impact sur les clients : doublement des résultats, avec plus de 2 milliards de dollars de pertes évitées et plus de 20 millions d'heures d'analyse économisées.Leadership en matière d'IA responsable : introduction du TRUST FRAMEWORK, qui intègre une conception responsable dans tous les aspects du développement de l'IA générative afin que les systèmes restent équitables, explicables et sécurisés.Plateforme multi produits pour lutter contre la criminalité financièreEn moyenne, une institution financière utilise des outils disparates provenant d'une douzaine de fournisseurs différents pour mener à bien leurs opérations quotidiennes de lutte contre la criminalité financière. Cette approche fragmentée crée une complexité et une inefficacité inutiles, en particulier à mesure que les entreprises se développent.Feedzai relève ce défi en fournissant une solution complète de prévention de la criminalité financière qui regroupe divers produits ponctuels au sein d'une plateforme moderne unique et qui alimente de plus en plus l’ensemble technologique financier des entreprises à mesure qu'elles passent des systèmes traditionnels aux systèmes natifs de l'IA.La plateforme de Feedzai s'est développée pour couvrir différentes gammes de produits destinés aux institutions financières, notamment l'ouverture de comptes bancaires, les transactions par carte de crédit, la surveillance des transactions, les paiements, etc.« La capacité de Feedzai à intervenir sur plusieurs gammes de produits tout en se développant à l'échelle mondiale la place parmi les entreprises de logiciels d'élite », a déclaré Vasco Pereira Coutinho, PDG de Lince Capital. « La fraude financière est l'un des risques majeurs de notre époque, et Feedzai combine une technologie éprouvée et une expertise approfondie pour protéger à la fois les banques et leurs clients. Grâce à son approche de bout en bout des opérations de gestion des risques, basée sur l'IA, Feedzai est idéalement positionnée pour transformer le secteur. »Garrigues a agi en tant que conseiller juridique de Feedzai lors du récent tour de table.À propos de FeedzaiFeedzai est la première plateforme mondiale de prévention du crime financier de bout en bout, qui protège les personnes et les paiements grâce à des solutions natives d'IA qui mettent fin à la fraude et aux crimes financiers. Les principales institutions financières font confiance à Feedzai pour gérer les processus critiques en matière de risques et de conformité, protégeant ainsi des milliers de milliards de dollars de transactions tout en améliorant l'expérience client et en protégeant la vie privée des utilisateurs quotidiens. Pour plus d'informations : feedzai.com

