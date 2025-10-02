Τηλεοπτικό Μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη για την επέτειο της Ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής…

Με αισθήματα υπερηφάνειας τιμούμε σήμερα την 65η επέτειο της ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως αποτέλεσμα της αποτίναξης του αποικιακού ζυγού μετά τον ανεπανάληπτο αγώνα του λαού μας για ελευθερία.

Η ανεξαρτησία της πατρίδας μας υπήρξε ορόσημο στη μακραίωνη ιστορία της και η εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας συνιστά κορυφαία κατάκτηση του λαού μας, την οποία οφείλουμε να διαφυλάξουμε.

Δυστυχώς, η σημερινή επέτειος βρίσκει την πατρίδα μας εδαφικά και διοικητικά ακρωτηριασμένη, εξαιτίας της συνεχιζόμενης εδώ και 51 χρόνια παρουσίας του τουρκικού στρατού κατοχής, μετά την παράνομη εισβολή του 1974 με πρόσχημα το προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας για ανατροπή του Προέδρου Μακαρίου.

Πενήντα ένα χρόνια μετά, το συρματόπλεγμα της κατοχής κρατά τη χώρα μας διαιρεμένη και δεν επιτρέπει στους νόμιμους κατοίκους της να διακινηθούν ελεύθερα, να ζήσουν ειρηνικά και να δημιουργήσουν σε συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως τους αξίζει και όπως δικαιούνται.

Παρά την καταστροφή που προκάλεσε η τραγωδία του 1974, ο κυπριακός λαός δεν λύγισε. Αντιθέτως, στάθηκε όρθιος και με ασπίδα του την Κυπριακή Δημοκρατία πέτυχε την ανασυγκρότηση του κράτους και της οικονομίας μέσα στις δύσκολες και τραγικές συνθήκες της κατοχής.

Με θεμέλιο τη διεθνή νομιμότητα, η Κυπριακή Δημοκρατία μετεξελίχθηκε σε ένα σύγχρονο κράτος και το 2004, 30 χρόνια μετά την τραγωδία του 1974, εντάχθηκε στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτή η σημαντική μεταβολή, η πλέον μεγάλη διπλωματική επιτυχία μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου, αλλάζει προς το καλύτερο τη μοίρα της πατρίδας μας και θεμελιώνει ένα βιώσιμο μέλλον για τον λαό μας.

Κυρίες και κύριοι,

Από την ημέρα που ανέλαβα τα ηνία της διακυβέρνησης του κράτους έθεσα ως ύψιστο στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού από το σημείο που διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017, στο Crans-Montana.

Δεν ήταν εύκολο μετά από τόσα χρόνια αδιεξόδου και απουσίας κινητικότητας να ενεργοποιήσουμε και πάλι τον διεθνή παράγοντα και μάλιστα εν μέσω δυο πολεμικών συγκρούσεων που συγκλονίζουν μέχρι σήμερα τη διεθνή κοινότητα.

Με μεθοδικότητα, όμως, και αποφασιστικότητα πετύχαμε την επαναδραστηριοποίηση της διεθνούς κοινότητας στο Κυπριακό, όπως αυτή εκφράζεται με την πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας (ΓΓ) των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το πετύχαμε με τη σαφή διασύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με την πρόοδο στο Κυπριακό και τις κυπρογενείς υποχρεώσεις της Τουρκίας, όπως ξεκάθαρα καταγράφεται στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Το πετύχαμε με την ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο Κυπριακό, όπως εκφράστηκε και με την κοινή επιστολή των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον ΓΓ των ΗΕ, καθώς επίσης με τον διορισμό του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό κ. Johannes Hahn.

Το πετύχαμε με τον επαναδιορισμό της κας Holguín στη θέση της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ.

Την ίδια στιγμή, είμαστε απόλυτα ρεαλιστές και έχουμε ξεκάθαρη επίγνωση πως τα όσα προανέφερα είναι μέρος μιας μεγάλης, δύσκολης και μακράς προσπάθειας. Τα δεδομένα είναι δύσκολα, οι προκλήσεις είναι πολλές, όμως ποτέ δεν ήταν εύκολα τα πράγματα στο Κυπριακό. Με τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε πετύχαμε, όμως, την επανεργοποίηση του διεθνούς παράγοντα και την έναρξη των διεργασιών, οι οποίες ευελπιστούμε και εργαζόμαστε να οδηγήσουν στον στόχο της επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και φυσικά των αρχών και αξιών της ΕΕ.

Θέλω να θυμίσω ότι η πρωτοβουλία που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη φάνταζε αδιανόητη πριν το 2023, όταν η Άγκυρα και ο κ. Tatar αξίωναν αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και άλλα πολλά απαράδεκτα ως προϋπόθεση, για να δεχθούν να συζητήσουν ή και να πραγματοποιηθεί συνάντηση υπό την αιγίδα των ΗΕ.

Σήμερα, ωστόσο, υπάρχει ένα παράθυρο ελπίδας.

Μπορεί να μη βρισκόμαστε στο επιθυμητό σημείο. Σίγουρα δεν υποβαθμίζω και δεν υποτιμώ τις προκλήσεις και τις δυσκολίες, όμως οι εξελίξεις συντηρούν ζωντανή την ελπίδα και μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε την επίμονή μας προσπάθεια.

Γι’ αυτό, είμαι πεπεισμένος ότι, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια, το τείχος της κατοχής δεν είναι αδιαπέραστο. Αρκεί να παραμένουμε σοβαροί, επίμονοι, μεθοδικοί και προσηλωμένοι.

Κυρίες και Κύριοι,

Παράλληλα με τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, από την πρώτη μέρα ανάληψης της διακυβέρνησης του τόπου εργαζόμαστε για ενδυνάμωση όλων των παραγόντων ισχύος της χώρας μας, εσωτερικών και εξωτερικών.

Στο εσωτερικό, ασταμάτητη και συνεχής είναι η προσπάθειά μας για τολμηρές και συνεχείς μεταρρυθμίσεις, για εκσυγχρονισμό των θεσμών, για την ενίσχυση του Κράτους Δικαίου, την πάταξη της διαφθοράς, την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, την αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος της πατρίδας μας, την επένδυση στην κοινωνική πρόνοια και, φυσικά, την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας.

Προϋπόθεση για όλα αυτά, τα οποία ενισχύουν και την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι μια ισχυρή και ανθεκτική οικονομία μέσα από μια υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, που διασφαλίζει αναπτυξιακή πορεία προς όφελος του συνόλου του λαού μας και μας επιτρέπει να ασκούμε στοχευμένη κοινωνική πολιτική.

Χαίρομαι για τις επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας –από τις υψηλότερες στην Ευρώπη– και μάλιστα εν μέσω δύο πολέμων. Ρυθμός ανάπτυξης από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη, επικράτηση συνθηκών πλήρους απασχόλησης στην αγορά εργασίας, πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους και πολλά άλλα είναι το αποτέλεσμα της υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής που ακολουθούμε στη βάση του κοινωνικού φιλελευθερισμού, και η οποία μας επιτρέπει να ασκούμε στοχευμένη πολιτική για στήριξη των ευάλωτων, της μεσαίας τάξης, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεών μας.

Οι συνεχείς αναβαθμίσεις από όλους τους μεγάλους οίκους πιστοληπτικής ικανότητας, τα εύσημα από ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς συνιστούν ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας, ψήφο εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία, για την οποία όλοι δικαιούμαστε να είμαστε υπερήφανοι.

Σε διεθνές επίπεδο, η Κυπριακή Δημοκρατία βαδίζει το δρόμο της ευθύνης, και αναλαμβάνει ενεργό ρόλο ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Η Κύπρος αξιοποιεί τη γεωγραφική της θέση και τη μετατρέπει σε στρατηγικό πλεονέκτημα, σε μια περιοχή ιδιαίτερης σημασίας που μαστίζεται από παρατεταμένες κρίσεις. Ως ένας συνεπής, προβλέψιμος και υπεύθυνος εταίρος, παραμένει ένα αξιόπιστο και ασφαλές λιμάνι. Με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, με πράξεις και όχι λόγια, η πατρίδα μας γίνεται κόμβος σταθερότητας, διαμετακομιστικός σταθμός ασφαλούς απομάκρυνσης αμάχων, διάδρομος μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας και φάρος που φωτίζει τη ρότα της ειρήνης και της συνεργασίας. Αυτό το αναγνωρίζει όλος ο κόσμος και είμαι πολύ περήφανος που η Κύπρος, η πατρίδα μας, βαδίζει σε αυτό το μονοπάτι της Ευθύνης. Και είμαστε αποφασισμένοι να την επεκτείνουμε. Πάντα ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος.

Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,

Σε λίγο διάστημα, η πατρίδα μας θα αναλάβει την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Της ΕΕ που εξελίχθηκε σε μια άνευ προηγουμένου πολιτική ένωση κρατών, με ρόλο ευθύνης απέναντι στη ζωή των εκατομμυρίων πολιτών της. Μια δύναμη σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας, με την Κυπριακή Δημοκρατία κράτος μέλος, έτοιμη να αναλάβει τα ηνία της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2026.

Είμαστε πανέτοιμοι να αποδείξουμε στην πράξη πως μπορούμε να αναλάβουμε τη μεγάλη ευθύνη για την Κύπρο, για την ΕΕ.

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα εκπληρώσουμε και αυτή την ευθύνη μας με πλήρη επίγνωση των σημερινών αναγκών για την ευημερία των εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και της επιτακτικής ανάγκης για ισχυρότερη πολυμέρεια, μεγαλύτερη ολοκλήρωση και περισσότερη συνεργασία μεταξύ της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. Για μια ισχυρότερη, ασφαλέστερη και πιο αυτόνομη Ένωση.

Φίλες και Φίλοι,

Η σημερινή μέρα μάς γεμίζει περηφάνια για όσα πέτυχε ο λαός μας αυτά τα 65 χρόνια ύπαρξης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μαζί δίνουμε την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι την πολυπόθητη μέρα της δικαίωσης, της απελευθέρωσης, της επανένωσης.

Έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε την αισιοδοξία, την πίστη και τη θέληση να κάνουμε ξανά αυτό τον τόπο κοινή πατρίδα για όλους τους νόμιμους κατοίκους της. Θέλουμε και μπορούμε να έχουμε ένα κοινό μέλλον με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, σε μια ενωμένη πατρίδα κράτος μέλος της ΕΕ, όπου οι αρχές και αξίες της θα εφαρμόζονται χωρίς εξαιρέσεις για όλους.

Έχουμε επίσης την εργατικότητα και την ανθρωπιά ως λαός, για να είμαστε μια ευημερούσα και αλληλέγγυα κοινωνία.

Το μέλλον μάς ανήκει σε μια πατρίδα που αλλάζει.

Χρόνια πολλά Κύπρος.

——————————————————————————————————————–

Για το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας στα τουρκικά πατήστε εδώ.

Για το τηλεοπτικό μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας πατήστε εδω.