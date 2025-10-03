星野源睽違六年的全國巡演 最終場將同步直播至日本及香港和澳門的戲院！

“Gen Hoshino Presents MAD HOPE” Live in Cinemas決定舉辦！

MINATO-KU, TOKYO, JAPAN, October 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- 2025年10月19日（日），「Gen Hoshino presents MAD HOPE」最終場演出將於神奈川縣K Arena橫濱舉行，並同步直播至日本全國各地以及香港和澳門的電影院。

這次是星野源六年來首度舉辦全國巡演，自開票以來熱度爆棚，包含追加場在內的所有演出皆於開賣當日立即售罄。巡演更進一步拓展至亞洲，先後於台北、上海、首爾舉行演出，每一站都掀起熱烈迴響。觀眾與音樂媒體更一致盛讚，認為這是「星野源職業生涯中完成度最高的巡演之一」。

備受日本與海外樂迷矚目的壓軸──K Arena橫濱最終場，將透過現場直播在日本全國及香港和澳門的電影院登場。

千萬不要錯過在大銀幕上體驗星野源現場演出的震撼與魅力！

【活動概要】

＜活動名稱＞

“Gen Hoshino presents MAD HOPE” Live in Cinemas

＜直播日期＞

2025年10月19日（日）15:00開演 (GMT+8)

＜會場＞

香港、澳門的電影院

・詳情請洽＞＞https://liveviewing.jp/overseas/genhoshino-madhope-overseas/

※實際開場時間依各戲院公告為準。

＜售票日期‧時間／票價＞

詳情請洽各電影院之官方網站



【注意事項】

《關於放映》

※本次直播與一般現場演出相同，觀眾可能會鼓掌或互動，敬請理解並同意後再行購票。

※因現場直播的關係，畫質或音質有可能受到訊號干擾。敬請見諒。

※嚴禁利用相機、手機等任何器材在電影院或對網路直播的内容進行錄音、攝影或拍照。另外，未經允許在網路上轉載或共享攝錄内容，將會被追究法律責任。在電影院如經查獲上述行爲，將刪除拍攝內容並請其離場。此時恕不予以退票。

※不論於顧客所在的地區或於主辦表演會場的地區，如果發生地震或收到災害警報，可能會暫停放映以確保安全。

《關於電影院》

※各戲院公布的放映時間可能會有所變動。若演出時間大幅超過預定結束時間，直播有可能在中途結束。敬請見諒。

※因活動記錄或媒體取材有可能會於影廳內進行攝影。其影像或照片有可能於各媒體上使用。敬請見諒。

《關於座位》

※敬請留意，因戲院座位安排，您與同行者的座位可能無法安排在一起。

※各影城規定可能有所不同。請參閱影城官方網站，並遵守影城相關規定。

※公告內容如遇特殊情況，主辦單位得不經預告隨時調整，敬請見諒。

“Gen Hoshino Presents MAD HOPE” Live in Cinemas官方網站

https://liveviewing.jp/overseas/genhoshino-madhope-overseas/

星野源 官方網站

https://www.hoshinogen.com

主辦：AMUSE

發行：LIVE VIEWING JAPAN / LIVE VIEWING ENTERTAINMENT

【圖片使用注意事項】

圖片不得進行裁切或加工使用。

