Feedzai refuerza la prevención del crimen financiero con IA y alcanza los $2.000M de valoración

La ronda de financiación de $75M fortalecerá la misión de proteger a instituciones financieras y consumidores del fraude y las estafas

LISBOA, PORTUGAL, October 2, 2025 / EINPresswire.com / -- Feedzai , la plataforma líder de RiskOps basada en IA para la prevención de delitos financieros, ha anunciado hoy que su valoración supera los 2000 millones de dólares tras una ronda de inversión de aproximadamente 75 millones de dólares. La nueva financiación incorpora a los nuevos inversores institucionales Lince Capital, Iberis Capital y Explorer Investments, con el respaldo renovado de Oxy Capital y Buenavista Equity Partners.«El fraude no es solo una cifra en un balance. Son familias que pierden los ahorros de toda su vida y empresas que pierden clientes. Proteger a las personas y a las organizaciones de los delitos financieros es la razón por la que creamos Feedzai. Nuestra misión inquebrantable es mantener la seguridad del comercio», afirmó Nuno Sebastião, cofundador y director ejecutivo de Feedzai. Esta nueva ronda de inversión nos permite seguir impulsando la innovación para defendernos de lo que pueda venir, de modo que todas las formas de pago, incluso aquellas que aún no se han imaginado, puedan ser fiables y adoptarse con seguridad».Impulso de la empresaLa evolución de Feedzai hacia una plataforma integral de prevención de delitos financieros para equipos de lucha contra el fraude, el riesgo y el blanqueo de capitales ha impulsado un fuerte crecimiento. Feedzai protege más de 70 000 millones de dólares en volumen de pagos anualizados en transacciones con tarjeta y pagos de facturas.La nueva inversión llega tras un año de rápido crecimiento e innovación marcado por importantes hitos:Productos innovadores: lanzamiento de Feedzai Orchestration y Feedzai IQ, que permiten a las instituciones financieras realizar evaluaciones de riesgos más inteligentes, rápidas y precisas.Impacto en los clientes: duplicación de los resultados hasta superar los 2000 millones de dólares en pérdidas evitadas y más de 20 millones de horas de trabajo de analistas ahorradas.Liderazgo en IA responsable: introducción del marco TRUST, que integra el diseño responsable en todas las facetas del desarrollo de GenAI para que los sistemas sigan siendo justos, explicables y seguros.Plataforma multiproducto para la lucha contra los delitos financieros.Las instituciones financieras utilizan, de media, herramientas dispares de hasta una docena de proveedores diferentes para llevar a cabo sus operaciones diarias de lucha contra los delitos financieros. Este enfoque fragmentado genera una complejidad y una ineficiencia innecesarias, especialmente a medida que las empresas crecen. Feedzai aborda este reto proporcionando una solución integral de prevención de delitos financieros que consolida diversos productos puntuales en una única plataforma moderna y que cada vez impulsa más la tecnología financiera dentro de las empresas a medida que estas pasan de los sistemas heredados a los sistemas nativos de IA.La plataforma de Feedzai se ha ampliado para abarcar distintas líneas de productos de instituciones financieras, incluyendo la apertura de cuentas bancarias, transacciones con tarjetas de crédito, supervisión de transacciones, pagos y mucho más.«La capacidad de Feedzai para operar en múltiples líneas de productos y expandirse a nivel mundial la sitúa en la élite de las empresas de software», afirma Vasco Pereira Coutinho, director ejecutivo de Lince Capital. «El fraude financiero es uno de los riesgos que definen nuestra época, y Feedzai combina una tecnología probada con una profunda experiencia para proteger tanto a los bancos como a sus clientes. Con su enfoque integral de las operaciones de riesgo basado en la inteligencia artificial, Feedzai se encuentra en una posición única para transformar el sector».Garrigues ha actuado como asesor legal de Feedzai en la reciente ronda de inversión.Acerca de FeedzaiFeedzai es la primera plataforma integral del mundo para la prevención de delitos financieros, que protege a las personas y los pagos con soluciones basadas en inteligencia artificial que detienen el fraude y los delitos financieros. Las principales instituciones financieras confían en Feedzai para gestionar los procesos críticos de riesgo y cumplimiento normativo, salvaguardando billones de dólares en transacciones, al tiempo que mejoran la experiencia del cliente y protegen la privacidad de los usuarios habituales. Para obtener más información, los usuarios pueden visitar feedzai.com

