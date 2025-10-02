El Banco Central Europeo firma un acuerdo marco con Feedzai para detectar y prevenir el fraude en el futuro euro digital
Con 440 millones de ciudadanos y más de 17 billones de dólares en PIB, la zona del euro es la segunda economía más grande del mundo. La introducción del euro digital supondría la innovación monetaria más importante en Europa desde el lanzamiento de la moneda única en 1999.
El acuerdo marco para el componente de gestión de riesgos y fraude tiene un valor estimado de 79,1 millones de euros y un valor máximo de 237,3 millones de euros. En colaboración con su subcontratista PwC, Feedzai proporcionaría un mecanismo central de detección y prevención del fraude de última generación, garantizando el pleno cumplimiento de las normas de seguridad, privacidad y protección de datos de la UE.
Si bien los acuerdos marco establecen las condiciones para posibles trabajos futuros, el desarrollo real de los componentes —o de determinadas partes de ellos— se decidirá en una fase posterior. Tras la celebración del acuerdo marco, Feedzai y otros adjudicatarios seleccionados colaborarán con el BCE para ultimar la planificación y los plazos. Bajo la dirección del Consejo de Gobierno del BCE y de conformidad con la legislación de la UE, este trabajo abarcará el diseño, la integración y el desarrollo de la Plataforma de Servicios del Euro Digital (DESP).
El euro digital: un bien público para la era digital
El BCE ha subrayado en repetidas ocasiones que el euro digital se está diseñando como un bien público: una forma de dinero respaldada por el banco central, tan fiable como el efectivo, pero adaptada a la era digital. Entre sus objetivos figuran preservar el papel del dinero del banco central en un mundo cada vez más digital, reducir la dependencia de los proveedores de pagos no pertenecientes a la UE, reforzar la autonomía estratégica de Europa y apoyar la inclusión financiera.
La privacidad sigue siendo un principio fundamental del diseño: el BCE ha declarado que las transacciones con el euro digital incluirán sólidas salvaguardias, como la seudonimización y el cifrado, y permitirán pagos offline, similares al efectivo, para pequeñas cantidades.
El papel de Feedzai: detección y prevención centralizadas del fraude
Feedzai ha sido seleccionada como la licitadora mejor clasificada en el acuerdo marco para proporcionar la solución centralizada de detección y prevención del fraude para el futuro euro digital. Su función es contribuir a proteger las transacciones contra el fraude, enriqueciendo la gestión de riesgos de los proveedores de servicios de pago (PSP) con información derivada de una visión centralizada a nivel de infraestructura.
Para cada transacción, ya sea entre pares (P2P) o entre pares y comerciantes (P2M), la plataforma de Feedzai proporcionará una puntuación de riesgo de fraude que los PSP utilizarán junto con sus propios controles a la hora de decidir si aprueban o rechazan un pago.
Nuno Sebastião, director ejecutivo y cofundador de Feedzai, afirmó:
«Ser seleccionados como el licitador mejor clasificado en el acuerdo marco para garantizar la seguridad del euro digital es tanto un honor como una responsabilidad. Con decenas de miles de millones de transacciones previstas en toda la zona del euro, el éxito depende de una IA que pueda adaptarse con la misma rapidez con la que evoluciona el fraude. Nuestra función es proporcionar la inteligencia que mantenga a raya incluso el fraude más sofisticado, garantizando la confianza en todas las transacciones con euros digitales desde el primer día».
Liviu Chirita, líder global de Tecnología contra el Crimen Financiero de PwC, y Dominic Schauerte, líder de Tecnología contra el Crimen Financiero en Alemania, afirmaron:
«Este es uno de los proyectos de infraestructura digital más trascendentales de la historia de Europa, una base para la confianza en la era digital. Junto con Feedzai y el Banco Central Europeo, estamos creando las salvaguardias que protegerán a millones de personas y empresas más allá de las fronteras. En PwC, aportamos la escala, la experiencia y los conocimientos normativos necesarios para garantizar esta transformación desde el primer día. Se trata de algo más que prevenir el fraude: se trata de permitir que Europa lidere con integridad, resiliencia y soberanía tecnológica».
Implicaciones globales
El BCE subraya que el euro digital contribuiría a la resiliencia, la inclusión y la soberanía tecnológica de Europa. Aunque se ha diseñado principalmente para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y las empresas de la zona del euro, otros bancos centrales siguen de cerca esta iniciativa como parte de un debate internacional más amplio sobre el futuro del dinero.
Acerca de Feedzai
Feedzai es la primera plataforma integral del mundo para la prevención de delitos financieros, que protege a las personas y los pagos con soluciones basadas en inteligencia artificial que detienen el fraude y los delitos financieros. Las principales instituciones financieras confían en Feedzai para gestionar los procesos críticos de riesgo y cumplimiento normativo, salvaguardando billones de dólares en transacciones, al tiempo que mejoran la experiencia del cliente y protegen la privacidad de los usuarios habituales. Para obtener más información, los usuarios pueden visitar feedzai.com.
Anne de Forsan de Gabriac
StoriesOut
+33 6 07 67 30 38
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.