EBC Financial Group Luncurkan Inisiatif Perdagangan Dunia Pertama untuk Melindungi Amazon dari Setiap Transaksi

EBC Financial Group memadukan aktivitas perdagangan dengan misi pelestarian lewat kampanye terbaru, yang menghubungkan setiap transaksi klien dengan upaya melindungi hutan hujan Amazon.

Dari dunia perdagangan hingga pelestarian hutan hujan Amazon, broker ini berkomitmen pada perlindungan lingkungan.

BRAZIL, October 2, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group resmi meluncurkan program “Lindungi Amazon dengan Setiap Perdagangan,” inisiatif pertama dari broker yang menghadirkan dampak nyata bagi lingkungan melalui aktivitas perdagangan klien di Amerika Latin. Langkah ini menandai semakin eratnya hubungan antara pasar keuangan dan upaya pelestarian lingkungan, di tengah tren meningkatnya kesadaran trader serta investor terhadap risiko iklim dan indikator ESG (lingkungan, sosial, tata kelola) dalam keputusan investasi mereka. Melalui program ini, setiap perdagangan yang memenuhi syarat di kawasan Amerika Latin akan secara otomatis menghasilkan donasi atas nama klien kepada mitra konservasi terverifikasi, tanpa biaya tambahan, sehingga aktivitas pasar sehari-hari langsung berkontribusi pada hasil konservasi yang terukur.

"Dengan memperkenalkan program ini, kami memberikan kesempatan kepada para klien untuk berkontribusi dalam melestarikan salah satu hutan hujan tropis yang paling penting di dunia sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi perubahan iklim. Sejalan dengan target COP29 yang mendorong pembiayaan iklim mencapai sekitar US$1,3 triliun per tahun pada 2035, serta membuka peluang investasi swasta melalui skema berbagi risiko yang lebih efisien, kami mempermudah setiap transaksi perdagangan namun tetap memberikan dampak positif bagi perlindungan Amazon. Ini adalah kali pertama sebuah broker online menghubungkan aktivitas perdagangan sehari-hari dengan upaya pelestarian ekosistem tropis dalam skala besar seperti ini," ujar David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd.

Menanggapi Pergeseran Demografi Menuju Nilai-Nilai Lingkungan

Inisiatif ini menyoroti perubahan demografi pasar di mana 30% investor Gen Z mulai berdagang saat masih di bangku kuliah atau pada masa awal dewasa. Baik Gen Z maupun milenial semakin mencari penyedia layanan keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai lingkungan dan sosial mereka.

“Kami ingin menciptakan cara yang sederhana bagi klien kami di Indonesia untuk turut berperan dalam pelestarian Amazon,” tambah Barrett. “Melalui kampanye ini, para trader dapat mendukung perlindungan hutan hujan Amazon dengan mudah — setiap transaksi akan dialihkan sebagai donasi atas nama mereka kepada mitra konservasi, yang secara langsung memberikan dampak positif pada paru-paru penting planet ini, yaitu Amazon.”

Konservasi Amazon dan Solusi Bisnis

EBC menyadari bahwa mendukung pelestarian hutan hujan terbesar di dunia tidak hanya menjawab kebutuhan lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari kebutuhan bisnis di komunitas tempat mereka beroperasi. Meskipun aktivitas perdagangan itu sendiri tidak secara langsung mengurangi emisi, mengaitkan transaksi perdagangan dengan konservasi Amazon mampu menggerakkan modal swasta untuk melindungi penyerapan karbon yang sangat penting — sebuah langkah prioritas dalam agenda 1,5ºC sekaligus sebagai pelengkap bagi upaya dekarbonisasi sistemik. Menjelang COP30 Brasil Amazonia pada November 2025, konferensi iklim PBB pertama yang digelar di kawasan Amazon, EBC mengambil peran aktif untuk menciptakan dampak secara menyeluruh sekaligus mengedukasi klien tentang bagaimana setiap transaksi dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan.

Amazon sendiri membentang seluas 6,7 juta kilometer persegi, berperan krusial dalam menjaga stabilitas iklim global, dan menjadi rumah bagi sekitar 10% spesies yang telah diketahui. Para ilmuwan memperingatkan risiko titik kritis apabila deforestasi terus berlanjut, di mana ekosistem ini bisa berubah dari penyerap karbon menjadi penghasil karbon, yang akan berdampak besar pada pola iklim global serta berimplikasi terhadap pasar keuangan yang bergantung pada stabilitas lingkungan.

Menghubungkan Pasar Modal dengan Ketahanan Iklim Melampaui Amazon

“Pasar tidak bisa lagi menutup mata terhadap isu iklim,” ujar Barrett. “Amazon bukan hanya pusat keanekaragaman hayati, tetapi juga kunci utama bagi pasar karbon global. Apa yang terjadi di hutan hujan ini akan berdampak langsung pada kehidupan kita dan menentukan arah investasi ESG, mulai dari kredit karbon hingga obligasi hijau. Melalui inisiatif ini, kami menghubungkan modal dengan solusi iklim dengan cara yang relevan baik bagi para trader maupun bagi planet ini.”

Di luar Amazon, EBC juga menyatakan minat untuk memperluas kontribusi secara global guna mendukung upaya konservasi lain yang memiliki integritas tinggi. Inisiatif ini sejalan dengan misi EBC secara lebih luas untuk memberikan nilai tambah bagi klien sekaligus menciptakan dampak positif di komunitas.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kampanye “Lindungi Amazon dengan Setiap Perdagangan,” kunjungi https://www.ebc.site/trade4earth

###

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di London, EBC Financial Group (EBC) adalah merek global yang dikenal berkat keahliannya di bidang financial brokerage dan asset management. Melalui entitas teregulasi yang beroperasi di berbagai yurisdiksi keuangan utama—termasuk Inggris, Australia, Kepulauan Cayman, Mauritius, dan lainnya—EBC memberikan akses bagi investor ritel, profesional, hingga institusi ke pasar global serta peluang perdagangan, mulai dari mata uang, komoditas, CFD, dan instrumen lainnya.

Dipercaya oleh investor di lebih dari 100 negara dan meraih berbagai penghargaan global, termasuk pengakuan berturut-turut dari World Finance, EBC dikenal luas sebagai salah satu broker terbaik dunia dengan gelar seperti Best Trading Platform dan Most Trusted Broker. Dengan posisi regulasi yang kuat serta komitmen pada transparansi, EBC konsisten masuk jajaran broker papan atas—diandalkan karena mampu menghadirkan solusi perdagangan yang aman, inovatif, dan berfokus pada klien di pasar internasional yang kompetitif.

Anak perusahaan EBC memiliki lisensi dan teregulasi sesuai yurisdiksi masing-masing. EBC Financial Group (UK) Limited diawasi oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris; EBC Financial Group (Cayman) Limited diawasi oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd dan EBC Asset Management Pty Ltd diawasi oleh Australian Securities and Investments Commission (ASIC); sedangkan EBC Financial (MU) Ltd berizin dan diawasi oleh Financial Services Commission Mauritius (FSC).

EBC didukung oleh tim veteran industri dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di institusi keuangan besar, yang telah melalui berbagai siklus ekonomi mulai dari Plaza Accord dan krisis franc Swiss 2015 hingga gejolak pasar akibat pandemi COVID-19. Kami menumbuhkan budaya yang menjunjung tinggi integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien, memastikan setiap hubungan dengan investor ditangani dengan keseriusan penuh.

EBC juga bangga menjadi mitra resmi foreign exchange FC Barcelona serta terus mendorong kemitraan yang berdampak untuk memberdayakan komunitas—antara lain melalui inisiatif United to Beat Malaria bersama UN Foundation, kerja sama dengan Departemen Ekonomi Universitas Oxford, serta kolaborasi beragam mitra untuk mendukung inisiatif di bidang kesehatan global, ekonomi, pendidikan, dan keberlanjutan.

https://www.ebc.com/



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.