EBC: Khoảng cách giá Brent–WTI thu hẹp xuống mức thấp nhất trong 5 năm khi địa chính trị định hình lại thị trường dầu mỏ

Dầu thô Brent và WTI cân bằng trên cán cân, phản ánh khoảng cách giá đang thu hẹp khi những biến động địa chính trị định hình lại thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Căng thẳng Trung Đông, xuất khẩu đá phiến Mỹ và những điều chỉnh sản lượng từ OPEC+ cùng tái định hình các quy tắc định giá dầu thô xuyên Đại Tây Dương.

DC, UNITED STATES, October 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- Các chỉ số chuẩn dầu thô đang xích lại gần nhau khi Brent và West Texas Intermediate (WTI) giao dịch ở mức chênh lệch hẹp nhất trong 5 năm, phản ánh sự dịch chuyển sâu rộng trong động lực toàn cầu của thị trường dầu. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 11 giảm xuống 67,50 USD/thùng vào thứ Ba, trong khi WTI giao dịch ở mức 63,05 USD, đưa chênh lệch Brent–WTI về khoảng 4,45 USD. Việc thu hẹp khoảng cách này nhấn mạnh vai trò của địa chính trị và năng lực xuất khẩu của Mỹ trong việc tái định hình bản đồ định giá truyền thống của dầu mỏ.

“Thị trường dầu đang bước vào một giai đoạn mới, nơi vị thế thống trị truyền thống của Brent với tư cách như là một chuẩn mực toàn cầu không còn được đảm bảo,” ông David Barrett, CEO của EBC Financial Group (UK) Ltd. nhận định. “Đối với các nhà giao dịch, mức chênh lệch thu hẹp vừa là cơ hội — nhưng cũng là rủi ro. Trọng tâm cần đặt vào chiến lược kỷ luật, khi những quy tắc định giá cũ đang được viết lại.”

Sự Hội Tụ To Lớn

Trong lịch sử, dầu Brent thường duy trì mức chênh lệch cao so với WTI, một phần nhờ vào lợi thế gắn liền với thương mại hàng hải toàn cầu. Tuy nhiên, khoảng cách này đã bị thu hẹp khi sản xuất dầu đá phiến của Mỹ và hạ tầng xuất khẩu ngày càng mở rộng.

“Những gì chúng ta đang chứng kiến chính là sự hội tụ lớn — các thùng dầu của Mỹ từng bị ‘mắc kẹt’ trong thị trường nội địa, nay đang tái định hình cách thức định giá toàn cầu,” ông David Barrett cho biết.

Việc nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô từ khu vực Kurdistan của Iraq, sau hai năm rưỡi gián đoạn, đã bổ sung thêm từ 150.000 đến 160.000 thùng mỗi ngày vào thị trường Địa Trung Hải, với khả năng tăng lên 230.000 thùng/ngày khi các thỏa thuận với các công ty dầu khí quốc tế được mở rộng. Diễn biến này trùng hợp với sự gia tăng khối lượng xuất khẩu từ Mỹ, ngày càng đóng vai trò định giá cận biên cho dầu thô tại lưu vực Đại Tây Dương.

Địa Chính Trị Dầu Mỏ Mới

Các điểm nóng địa chính trị tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong việc khuấy động biến động thị trường. OPEC+ dự kiến sẽ thông qua kế hoạch tăng sản lượng ít nhất 137.000 thùng/ngày trong tháng 11, bổ sung nguồn cung vào thị trường vốn đã chịu áp lực từ sự dịch chuyển dòng chảy dầu Trung Đông. Trong khi đó, căng thẳng trong khu vực — từ an ninh hàng hải, thay đổi liên minh, cho đến rủi ro lan tỏa từ dãi Gaza — tiếp tục gia tăng sự bất định quanh vai trò chuẩn mực toàn cầu của Brent.

“WTI không còn chỉ là một câu chuyện nội địa,” ông Barrett nhấn mạnh. “Khi xuất khẩu của Mỹ tăng trưởng, WTI đang dần trở thành một chuẩn mực toàn cầu độc lập. Khoảng cách chênh lệch thu hẹp với Brent phản ánh cả yếu tố logistics từ các đường ống mới và bối cảnh địa chính trị định hình dòng chảy thương mại hàng hải.”

Triển vọng: Biến động trong Sự Hội Tụ

Triển vọng ngắn hạn cho thấy giá dầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động mạnh. Brent đang gặp ngưỡng kháng cự quanh 70 USD/thùng, trong khi WTI nhận được hỗ trợ ở vùng 62 USD/thùng. Các nhà phân tích cảnh báo mức chênh lệch hẹp giữa Brent–WTI có thể mở rộng trở lại nếu những cú sốc địa chính trị làm gián đoạn nguồn cung đường biển, hoặc nếu tăng trưởng xuất khẩu của Mỹ chững lại.

Đối với các nhà giao dịch, trọng tâm hiện nay nằm ở việc định vị xoay quanh biến động, thay vì kỳ vọng một sự hội tụ bền vững. Các chiến lược phòng ngừa rủi ro trên thị trường hợp đồng tương lai tiếp tục giữ vai trò then chốt, trong khi giao dịch chênh lệch giá (spreads) và hợp đồng theo kỳ hạn (calendar plays) có thể mang lại cơ hội chiến thuật. Khi những giả định cũ về sự thống trị của Brent đang bị thách thức, quản trị rủi ro cần được đặt lên hàng đầu thay vì những đặt cược mang tính định hướng.

Để xem thêm các phân tích từ EBC, vui lòng truy cập: https://www.ebc.com/forex/forex-news-today/

Miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này phản ánh quan điểm của EBC Financial Group (SVG) LLC và chỉ mang tính tham khảo. Đây không phải là lời khuyên tài chính hay đầu tư. Giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFDs) và ngoại hối (FX) tiềm ẩn rủi ro thua lỗ đáng kể, thậm chí vượt quá số vốn đầu tư ban đầu. Trước khi giao dịch, bạn nên cân nhắc kỹ tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư, mức độ am hiểu và khả năng chịu rủi ro của bản thân, đồng thời tham khảo ý kiến từ cố vấn tài chính độc lập nếu cần thiết. EBC Financial Group và các đơn vị toàn cầu của Tập đoàn không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.

Giới thiệu về EBC Financial Group

Được thành lập tại London, EBC Financial Group (EBC) là một thương hiệu toàn cầu nổi tiếng với chuyên môn trong lĩnh vực môi giới tài chính và quản lý tài sản. Thông qua các công ty thành viên được cấp phép và hoạt động tại các trung tâm tài chính lớn — bao gồm Vương quốc Anh, Úc, Quần đảo Cayman, Mauritius và các khu vực khác — EBC cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân, chuyên nghiệp và tổ chức cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu và các cơ hội giao dịch, bao gồm tiền tệ, hàng hóa, CFD và nhiều sản phẩm khác.

Được tin tưởng bởi các nhà đầu tư tại hơn 100 quốc gia và được vinh danh với các giải thưởng toàn cầu, bao gồm nhiều năm liền được World Finance công nhận, EBC được đánh giá là một trong những nhà môi giới tốt nhất thế giới với các danh hiệu như “Nền tảng giao dịch tốt nhất” và “Nhà môi giới đáng tin cậy nhất”. Với nền tảng pháp lý vững chắc và cam kết minh bạch, EBC cũng liên tục được xếp hạng trong top các nhà môi giới hàng đầu — được tin tưởng nhờ khả năng cung cấp các giải pháp giao dịch an toàn, sáng tạo và lấy khách hàng làm trung tâm trên thị trường quốc tế đầy cạnh tranh.

Các công ty con của EBC đều được cấp phép và quản lý trong phạm vi pháp lý tương ứng của họ. EBC Financial Group (UK) Limited được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited được quản lý bởi Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd và EBC Asset Management Pty Ltd được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (FSC).

Nền tảng của EBC là đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong ngành với hơn 40 năm làm việc tại các tổ chức tài chính lớn. Họ đã từng trải qua nhiều giai đoạn kinh tế quan trọng, từ Thỏa thuận Plaza và cuộc khủng hoảng đồng franc Thụy Sĩ năm 2015 đến những biến động thị trường trong đại dịch COVID-19. Chúng tôi xây dựng một văn hóa doanh nghiệp đề cao sự chính trực, tôn trọng và an toàn tài sản khách hàng, đảm bảo rằng mỗi mối quan hệ đầu tư đều được xử lý với sự nghiêm túc cao nhất.

EBC tự hào là đối tác ngoại hối chính thức của FC Barcelona và không ngừng mở rộng các quan hệ hợp tác có giá trị để tạo tác động tích cực cho cộng đồng — đặc biệt là thông qua các sáng kiến như chương trình United to Beat Malaria của Quỹ Liên Hợp Quốc, Khoa Kinh tế Đại học Oxford, và nhiều đối tác đa dạng khác nhằm thúc đẩy các hoạt động về y tế toàn cầu, kinh tế, giáo dục và phát triển bền vững.

https://www.ebc.com/

