EBC Financial Group：隨著地緣政治重塑石油市場，布倫特–WTI 價差縮至五年新低

布倫特原油與 WTI 原油在天平上保持平衡，象徵著隨著地緣政治變化重塑全球油市，它們的價差正逐漸縮小。

中東緊張局勢、美國頁岩油出口與 OPEC+ 產量變動交織，共同改寫原油跨大西洋的定價規則。

DC, UNITED STATES, October 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- 隨著布蘭特原油（Brent）與西德州中質原油（WTI）價差縮至近五年新低，兩大原油指標價格正在趨於一致，顯示全球原油市場結構正發生深刻變化。週二，11 月布蘭特原油期貨價格下跌至每桶 67.50 美元，而 WTI 則報每桶 63.05 美元，兩者價差僅約 4.45 美元。這一縮小的溢價反映出地緣政治及美國出口能力正重塑原油的傳統定價格局。

EBC 金融集團（英國）執行長 David Barrett 表示：「原油市場正進入一個新階段，布蘭特作為全球基準價格的傳統主導地位已不再理所當然。對交易者而言，價差的縮小意味著新的機會，同時也帶來潛在風險。在這個定價規則被改寫的時代，保持紀律性的交易策略將是關鍵。」

大趨同時代來臨

歷史上，布蘭特原油因其全球海運貿易曝光度而長期高於 WTI，但隨著美國頁岩油產能與出口基礎設施的提升，這一價差正在迅速消失。

EBC 金融集團（英國）執行長 David Barrett 表示：「我們正在見證一場大趨同——曾經被困於美國本土市場的原油，如今正在重塑全球定價格局。」

伊拉克庫德族地區在中斷兩年半後恢復原油出口，已向地中海市場新增每日 15 至 16 萬桶的供應量，隨著與國際石油公司的協議深化，未來有望增至 23 萬桶。同時，美國的出口量不斷攀升，越來越成為大西洋原油市場的邊際定價參考。

原油定價新地理

地緣政治仍是波動的核心。OPEC+ 預計將於 11 月批准每日至少增加 13.7 萬桶的產量，為已受中東地區動盪影響的市場再添供應壓力。從海上安全、地緣聯盟到加薩局勢外溢風險，種種因素都讓布蘭特作為全球基準價的角色面臨挑戰。

Barrett 補充道：「WTI 不再只是美國內需的故事。隨著出口擴張，它正成為新的全球定價基準。與布蘭特之間價差的縮小，既反映了新管線物流效應，也反映了海運流向背後的地緣政治影響。」

展望：在趨同中波動

短期內，油價預計將保持劇烈波動。布蘭特面臨每桶 70 美元的上行阻力，而 WTI 在 62 美元附近尋得支撐。分析師警告，若地緣政治事件限制海運供應，或美國出口增速放緩，價差仍可能再次擴大。

對交易者而言，關鍵在於如何圍繞波動進行佈局，而非押注長期趨同。期貨市場中的避險策略仍是核心手段，而跨期與價差交易則可能提供短線機會。隨著「布蘭特主導」的舊假設被挑戰，風險管理比方向性押注更加重要。

https://www.ebc.com/forex/forex-news-today/

免責聲明：本文僅代表 EBC Financial Group (SVG) LLC 的觀點，僅供參考，並非投資或財務建議。交易差價合約（CFDs）與外匯（FX）均涉及高風險，可能導致超出初始投資的損失。在進行任何交易前，請審慎評估自身財務狀況、投資目標、專業知識與風險承受能力，必要時請諮詢獨立財務顧問。

