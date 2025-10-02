首届“你真棒”音乐会：纪念与传承 · 音乐与爱的旅程

News Provided By

陈冉思源（2006-2025）是一位深受爱戴的儿子，兄弟与朋友。他虽已逝去，但他生命的热情与对生活深切的爱，却永远感染着那些认识他的人。

NEW YORK, NY, UNITED STATES, October 2, 2025 / EINPresswire.com / -- 由 Samuel Chen Lives on Foundation 荣誉主办的首届“You Are Awesome”音乐会（即第一届“你真棒”音乐会），将于 2025年10月5日（周日）晚7点 在 纽约丰收教会 (Harvest Church of New York, 地址：54-47 Little Neck Parkway, Little Neck, NY 11362) 隆重举行。本场音乐会以“纪念与传承 ⋅ 音乐与爱的旅程”为主题，旨在通过艺术的力量传递爱与希望，是一场面向社区的免费音乐盛事。届时，星光熠熠的演出阵容将精彩献艺，其中包括特邀嘉宾——来自柯蒂斯音乐学院的钢琴家 Jiacheng Xiong 和知名歌唱家 Jamie Wu；更有纽约著名大提琴家兼制作人 Qianci Liu、大提琴家 Xia Wu、音乐家 Sherry Li、钢琴家 Jingyang Dong、小提琴家 Yeshuang Chen、作曲家 Meng Wang 以及打击乐家 Yi Ru 联袂登台。主办方欢迎社会各界人士踊跃参加这场社区盛会，活动现场将接受慷慨捐赠，以共同支持社区音乐教育与发展。本次音乐会特别鸣谢 Paulus Hook Music Foundation、Beyond Barriers Foundation、Wanyi Faith Foundation 和 Ru Music Studio 的鼎力支持。详情： http://samchenliveson.org

