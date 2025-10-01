Helvetic Clinics - Leiðandi tannlæknastöð í Ungverjalandi, laðar að vaxandi fjölda Íslendinga
Helvetic Clinics í Búdapest, oft kölluð besta tannlæknastöð Ungverjalands, sér verulega aukningu íslenskra sjúklinga sem sækja hágæða og hagkvæma þjónustu.
BUDAPEST, BUDAPEST, HUNGARY, October 2, 2025 /EINPresswire.com/ -- Helvetic Clinics, sem oft er talin besta tannlæknastöðin á Ungverjarlandi, tilkynnir um verulega aukningu íslenskra sjúklinga sem sækja þjónustu félagsins til Búdapest. Þessi þróun endurspeglar vaxandi þörf Íslendinga fyrir hágæða tannlæknaþjónustu á viðráðanlegu verði.
Af hverju velja Íslendingar Helvetic Clinics?
Verðmunur sem skiptir máli: Kostnaður við tannlæknaþjónustu á Íslandi hefur hækkað umtalsvert á undanförnum árum. Helvetic Clinics býður allt að 60% lægri verð, án þess að gefa eftir í gæðum.
Evrópskir gæðastaðlar: Stöðin hefur ISO 9001 vottun og er ein af fáum tannlæknastöðvum í Ungverjarlandi með þessa alþjóðlegu viðurkenningu. Nútímaleg tæki, þar á meðal 3D skanni og óháð tannsmíðaverkstæði, tryggja bestu mögulegu meðferð.
Framúrskarandi "allt undir sama þaki" útfærsla: Helvetic Clinics er eina stöðin í Búdapest sem býður heildarlausn í sömu byggingu: framúrskarandi tannlæknaþjónustu, tannsmíðaverkstæði og gistingu á 12 Revay hótelinu. Þessi einstaka samþætta nálgun gerir ferðina einfalda og þægilega fyrir Íslenska sjúklinga og takmarkar óþarfa ferðalög.
Íslenskumælandi þjónusta: Teymi Helvetic Clinics hefur reynslu í þjónustu við norræna sjúklinga og býður upp á íslenskumælandi leiðbeiningar og stuðning í gegnum allt meðferðarferlið.
Vaxandi eftirspurn frá Norðurlöndum
Samkvæmt nýjustu tölfræði hefur fjöldi sjúklinga frá Norðurlöndum, þar á meðal Íslandi, aukist um 25% á fyrri hluta ársins 2025. Þessi vöxtur endurspeglar aukið traust á gæðum og áreiðanleika Helvetic Clinics.
Pierre Chaker, stofnandi Helvetic Clinics, segir: "Við erum mjög ánægð með að sjá vaxandi fjölda íslenskra sjúklinga sem treysta okkur fyrir sínum tannlækninga þörfum. Markmið okkar er að veita evrópska gæða staðla á verði sem er aðgengilegt öllum Norðurlandabúum."
Jean-François Empain, stofnandi, bætir við: "Ísland á sérstakan stað í hjörtum okkar. Íslenskir sjúklingar kunna vel að meta fagmennsku og áreiðanleika - nákvæmlega þau gildi sem við byggjum á."
Helstu þjónustur fyrir íslenska sjúklinga:
Tannplantar (implant): Nýjasta tækni fyrir öruggar og langtíma lausnir
Krónur og brýr: Hágæða efni og mikil handverks kunnátta
Fagurfræðilegar tannlækningar: Fyrir fallegt og eðlilegt útlit
Vandaðar meðferðaráætlanir: Sérhannaðar lausnir fyrir flókin vandamál
Auðveld bókun og stuðningur
Íslenskir sjúklingar geta nálgast upplýsingar og bókað tíma í gegnum sérstaka vefsíðu: www.helvetic-clinics.is
Stöðin býður einnig upp á:
Ókeypis upphafslega ráðgjöf í gegnum síma og tölvupóst
Greiningarniðurstöður á íslensku
Stuðning allan sólarhringinn meðan á dvöl stendur í Búdapest
Eftirfylgniþjónustu eftir heimkomu
Um Helvetic Clinics
Helvetic Clinics er leiðandi tannlæknastöð í Búdapest sem sérhæfir sig í þjónustu við alþjóðlega sjúklinga. Stöðin hefur hlotið fjölmargar viðurkenningar fyrir gæði þjónustu og fagmennsku, þar á meðal ISO 9001 vottun og flokkun meðal bestu tannlæknastöðva í heiminum.
Með yfir 2.700 jákvæðar umsagnir og 4,9 stjörnu meðaleinkunn á Google, hefur Helvetic Clinics byggt upp sterkt orðspor sem áreiðanleg og hágæða tannlæknastöð.
