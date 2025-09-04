Helvetic Clinics 在欧洲的华人患者人数激增 50%

Helvetic Clinics, Best dental clinic in Hungary Dental Clinic Budapest

Helvetic Clinics 自豪地宣布：前来布达佩斯就诊的旅欧华人患者人数相比去年增长了 50%，他们选择在这里接受高质量且价格合理的牙科治疗

BUDAPEST, BUDAPEST, HUNGARY, September 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- 布达佩斯，匈牙利 – 2025年9月4日

作为欧洲领先的牙科诊所之一，Helvetic Clinics 自豪地宣布：前来布达佩斯就诊的旅欧华人患者人数相比去年增长了 50%，他们选择在这里接受高质量且价格合理的牙科治疗。

这一显著增长，正是我们长期以来努力为华语群体提供更优质服务的成果。在过去一年中，Helvetic Clinics 采取了以下关键举措：

上线中文官方网站：https://cn.helvetic-clinics.com/eu/

扩充中文服务团队：引入精通普通话和粤语的双语人员 ，提供全中文版本的治疗方案和协议，确保患者从预约、接待到术后护理的每一个环节都能顺畅沟通，提供贴心服务

搭建中文媒体矩阵: Helvetic Clinics 在微信、小红书和 WhatsApp上均设立官方账号，便于患者随时咨询，并获取权威的口腔健康科普内容

Helvetic Clinics 合伙人 Jean-François Empain 表示：

“我们非常高兴地看到，越来越多居住在法国、德国、瑞士及其他欧洲国家的华语患者选择我们。我们始终致力于提供世界一流的牙科服务，秉持透明、舒适的就诊理念。我们很荣幸成为旅欧华人群体值得信赖的牙齿健康合作伙伴。”

无论是全口修复、种植牙还是美学牙科，Helvetic Clinics 都提供先进的治疗方案，拥有受过国际培训的专家团队、自建牙科实验室，以及毗邻的配套酒店——一切尽在同一屋檐下。

凭借成千上万条五星好评和国际认可的卓越品质，Helvetic Clinics 正持续巩固其在欧洲牙科旅游领域的领先地位，为全球患者，尤其是越来越多的华人群体，提供高品质且价格合理的牙科护理体验。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.