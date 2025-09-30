GFS Developments anuncia el lanzamiento de Coventry Residence en Dubai Industrial City

International star Karol Sevilla with GFS DEVELOPMENT TEAM International star Karol Sevilla with GFS DEVELOPMENT TEAM at Ground Breaking Ceremony

GFS lanza Coventry Residence en Dubai Industrial City: 163 viviendas desde AED 450,080, cine en la azotea y plan de pago en 60 meses.

Coventry Residence representa una oportunidad de inversión estratégica en una de las comunidades de más rápido crecimiento de Dubái; ofrece valor, flexibilidad y potencial de renta.” — Michael Collings, Gerente General, GFS Developments

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, October 1, 2025 / EINPresswire.com / -- GFS Developments ha anunciado el lanzamiento de Coventry Residence, un nuevo proyecto residencial ubicado en Dubai Industrial City, que se suma a la creciente oferta de viviendas asequibles en la ciudad. El proyecto, cuya finalización está prevista para el tercer trimestre de 2027, contará con un total de 163 unidades: 145 estudios y 18 apartamentos de un dormitorio, con precios desde AED 450,080.El desarrollo ha sido concebido para combinar asequibilidad y calidad de vida, ofreciendo a los residentes una variedad de servicios comunitarios. Coventry Residence incluirá un cine al aire libre en la azotea, un centro de yoga y meditación, jardines ajardinados en podium, piscina, gimnasio, sala de juegos interior, áreas de juego para niños, una chimenea junto a la piscina y zonas dedicadas para barbacoas y reuniones. Además, el proyecto contará con un salón multiusos y una casa club para fomentar la interacción social entre los residentes.Estratégicamente situado dentro de Dubai Industrial City, Coventry Residence se beneficia de una excelente conectividad con principales autopistas, con acceso directo a Sheikh Mohammed Bin Zayed Road y Emirates Road. Según el promotor, el proyecto estará a tan solo siete minutos de la nueva Metro Express Line, a 10 minutos de Dubai Parks y a 15 minutos del Aeropuerto Internacional Al Maktoum. La ubicación ha sido seleccionada para atender la creciente demanda de profesionales y familias que buscan opciones de vivienda asequible y bien comunicadas en Dubái.«Coventry Residence no es solo otro proyecto en nuestro portafolio; representa una oportunidad de inversión estratégica en una de las comunidades de más rápido crecimiento en Dubái», afirmó Michael Collings, Director General de GFS Developments. «Con su precio competitivo, plan de pago flexible y potencial de alquiler a largo plazo, este desarrollo está diseñado para atraer tanto a usuarios finales como a inversores que buscan valor y rendimientos fiables».La estructura de pago diseñada para Coventry Residence pretende ampliar el acceso a compradores, ofreciendo un plan flexible que comienza con un 5% de reserva, seguido de un 15% dentro del primer mes. Las cuotas posteriores se repartirán a lo largo de 60 meses, con un 1% mensual que cubre tanto las etapas previas como las posteriores a la entrega, y un 20% final a la finalización. También se ha incorporado un plan posentrega de tres años para apoyar a usuarios finales e inversores que buscan asequibilidad y retorno a largo plazo.GFS Developments, que opera en el mercado inmobiliario de los Emiratos Árabes Unidos desde hace más de una década, señaló que Coventry Residence refleja su enfoque continuado en proyectos residenciales para el segmento medio que ofrecen valor a inversores y compradores. La compañía enfatizó que el desarrollo responde a la creciente demanda de acceso a la propiedad en Dubái, en un momento en que las tasas de alquiler en la ciudad continúan aumentando.La estrella internacional Karol Sevilla, quien asistió a la ceremonia de colocación de la primera piedra, añadió: «Dubái siempre ha sido un símbolo de sueños que se hacen realidad, y Coventry Residence captura ese mismo espíritu. No se trata solo de construir apartamentos, sino de crear una comunidad vibrante donde las personas puedan vivir, conectar y prosperar. Me honra formar parte de este lanzamiento y celebrar un proyecto que brinda oportunidades e inspiración a tantos».Con su combinación de precio, flexibilidad de pago, amenidades y ventajas de ubicación, se espera que Coventry Residence atraiga el interés tanto de residentes locales como de compradores internacionales que buscan un punto de entrada al competitivo mercado inmobiliario de Dubái.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.