Zirkel Technologies GmbH und Agyom Private Limited bündeln ihre Kräfte für bessere Technologiedienstleistungen

Two Tech Powerhouses. One Vision. Infinite Possibilities.

Zwei Technologie-Powerhouses. Eine Vision. Unendliche Chancen. Zirkel Tech & Agyom bündeln Kräfte, um globale Kunden noch besser zu unterstützen.

Zirkel Tech schafft Nutzen im DACH-Raum. Mit Agyom erweitern wir unser Portfolio, beschleunigen Innovationen und vereinen Zuverlässigkeit mit modernster Technologie.” — Kapil Gupta, Geschäftsführer der Zirkel Technologies GmbH

FRANKFURT AM MAIN, GERMANY, September 30, 2025 / EINPresswire.com / -- Die Zirkel Technologies GmbH https://www.zirkeltech.com ), ein führender Anbieter für digitale Transformation und Enterprise-IT-Services im DACH-Raum, und Agyom Private Limited https://www.agyom.com/ ), ein schnell wachsendes indisches Technologie- und Beratungsunternehmen, geben heute eine strategische Partnerschaft bekannt. Ziel ist es, die gemeinsamen Stärken zu vereinen, um Kunden weltweit noch effizienter und innovativer zu unterstützen.Die Partnerschaft kombiniert Zirkel Tech’s umfassende Expertise in SAP, KI & Analytics sowie Managed Services mit den Kompetenzen von Agyom in den Bereichen Product Engineering, Cloud-native Lösungen und digitale Plattformen. Gemeinsam sollen End-to-End-Lösungen geschaffen werden, die KI-gestützte Intelligenz, modernes Datenmanagement und agile Softwareentwicklung vereinen.„Bei Zirkel Tech haben wir uns dem Ziel verschrieben, für unsere Kunden im DACH-Raum und darüber hinaus messbaren Geschäftsnutzen zu schaffen. Die Partnerschaft mit Agyom ermöglicht es uns, unser Serviceportfolio zu erweitern und Innovationen zu beschleunigen,“ sagte Kapil Gupta, Geschäftsführer der Zirkel Technologies GmbH. „Zusammen bieten wir eine einzigartige Kombination aus unternehmensgerechter Zuverlässigkeit und modernster Technologieexpertise.“Vivek Srivastava, CEO, Agyom Private Ltd. ergänzte: „Die Zusammenarbeit mit Zirkel Tech eröffnet spannende Möglichkeiten, unsere Lösungen in neue Märkte zu bringen. Gemeinsam werden wir unsere Kunden befähigen, Wachstum durch schnellere, intelligentere und nachhaltigere digitale Transformation zu realisieren.“Die Allianz fokussiert sich insbesondere auf folgende Bereiche:Enterprise Application Services: Erweiterte Kompetenzen in SAP, Microsoft Dynamics, Salesforce und ERP.KI & Analytics: Datengetriebene Intelligenz für prädiktive Einblicke, Automatisierung und Kundenbindung.Product & Platform Engineering: Aufbau von Cloud-nativen, skalierbaren Plattformen und Anwendungen.Managed Shared Services: Kosteneffiziente und zuverlässige Betriebsunterstützung speziell für mittelständische Unternehmen.Mit dieser Partnerschaft wollen Zirkel Technologies und Agyom Private Limited ihre Position als vertrauensvolle Partner für digitale Transformation weiter stärken und Unternehmen helfen, schnellere Markteinführungen, geringere Kosten und verbesserte Kundenerlebnisse zu erzielen.Über Zirkel Technologies GmbHDie Zirkel Technologies GmbH ist ein in Deutschland ansässiges IT-Dienstleistungsunternehmen mit Spezialisierung auf SAP-zentrierte Managed Shared Services, KI & Analytics, Digitalisierungsberatung und Unternehmensanwendungen. Mit Fokus auf mittelständische Unternehmen im DACH-Raum unterstützt ZirkelTech Organisationen bei der Modernisierung ihrer IT-Landschaften und der Schaffung von Geschäftswert.Über Agyom Private LimitedAgyom Private Limited ist ein indisches Technologie- und Beratungsunternehmen mit Schwerpunkten in Product Engineering, Cloud-Lösungen und digitalen Plattformen. Agyom unterstützt Kunden bei der schnelleren Technologieeinführung, Prozessoptimierung und effizienten Skalierung durch innovative Lösungen.PressekontaktZirkel Technologies GmbHE-Mail: info@zirkeltech.comWebsite: https://www.zirkeltech.com Agyom Private LimitedE-Mail: contact@techagyom.comWebsite: https://www.agyom.com/

