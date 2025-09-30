Experior Financial Group Inc., anunció hoy una alianza estratégica con Associate Owners Group Inc. (AOG) a través de un acuerdo de intercambio de acciones.

Esta alianza representa la siguiente evolución de nuestra misión de sentar las bases financieras para las familias.” — Jamie Prickett, Codirector General de AOG

SALT LAKE CITY, UT, UNITED STATES, September 30, 2025 / EINPresswire.com / -- Experior Financial Group anuncia una alianza estratégica con Associate Owners Group Inc., nombra a Jamie Prickett Codirector General y apunta a estar listo para su salida a bolsa en tres años. Experior Financial Group Inc. , una de las organizaciones de marketing independientes de más rápido crecimiento de América del Norte, anunció hoy una alianza estratégica con Associate Owners Group Inc. (AOG) a través de un acuerdo de intercambio de acciones. Esta alianza introduce oficialmente a AOG en Canadá a través de las sedes de Experior en Guelph, Ontario, y Cheektowaga, Nueva York, creando una potencia financiera norteamericana con planes de lanzar su oferta pública inicial (OPI) en tres años.Como parte de la transacción, todos los accionistas de Experior serán propietarios de AOG, alineando a ambas organizaciones y creando oportunidades sin precedentes para agentes, asociados e inversores por igual.Un futuro más sólido para agentes, inversores y familias“Esta alianza representa la siguiente evolución de nuestra misión de sentar las bases financieras para las familias”, afirmó Jamie Prickett, Codirector General de AOG. “Al traer oficialmente AOG a Canadá a través de Experior, brindamos a nuestros agentes oportunidades de propiedad, generamos riqueza generacional para nuestros accionistas y nos preparamos para una oferta pública inicial (OPI) dentro de tres años. Los agentes tendrán acceso a todo lo necesario para alcanzar el éxito, desde seguros E&O, reaseguros, seguros generales, un CRM y una amplia gama de empresas tecnológicas y de otro tipo que hemos adquirido bajo un mismo paraguas”.Monte Holm, Codirector General de AOG, añadió: “El liderazgo y el rápido crecimiento de Experior son realmente extraordinarios. Con la incorporación de Jamie como Codirector General, y la fortaleza combinada de nuestras organizaciones, estamos preparados para revolucionar la industria, expandirnos rápidamente por Norteamérica y ofrecer un valor extraordinario tanto a familias como a profesionales financieros.”Actualizaciones de liderazgo- Jamie Prickett, cofundador y ex-Director General de Experior, ha sido nombrado Codirector General de AOG y miembro de su junta directiva.- Lee-Ann Prickett, presidenta y directora de operaciones de Experior, asume el cargo de presidenta y Directora General de Experior y se incorpora a la junta directiva de AOG.- Jerry Vahl se incorpora a AOG como jefe de personal y miembro de la junta directiva.Se unen a Monte Holm , Codirector General de AOG, un líder veterano de la industria financiera con décadas de experiencia en la creación y ampliación de grandes organizaciones de distribución en América del Norte.Este equipo de liderazgo combina la cultura innovadora de Experior, centrada en los agentes, con la probada capacidad de Holm para expandir y fortalecer las empresas financieras a gran escala. Esta alianza estratégica no busca atraer a aquellos con contratos o acuerdos vigentes, sino animar a los agentes a mantener sus compromisos, sino dar la bienvenida a los líderes de agencias que buscan convertirse en propietarios.Para consultas de los medios de comunicación, comuníquese con:

