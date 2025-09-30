أتيلك هي شركة ناشئة يقودها خبراء يهدفون لتغيير نظرة المؤسسات لقيمة الذكاء الاصطناعي مع التركيز على العائد أولاً

Atelic's Founding team Atelic means a 'journey without end' Co-Founder of Atelic, Ben Owen

يعد الجسر الواضح بين التكنولوجيا ونتائج الأعمال أمرا بالغ الأهمية ، كما يقول مؤسسو الشركات الناشئة المقيمون في الإمارات العربية المتحدة.

في كثير من الأحيان ، تصب الشركات قواها في الذكاء الاصطناعي دون فهم القيمة التي سيجلبها لأعمالها” — Ben Owen

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 30, 2025 / EINPresswire.com / -- أطلقت شركة "أتيليك"، وهي شركة رائدة في مجال حلول الذكاء الاصطناعي، رسميا في دولة الإمارات العربية المتحدة بمهمة جريئة: إعادة تعريف كيفية قيام الشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط بتوليد قيمة تجارية حقيقية من الذكاء الاصطناعي. تأسست Atelic على مبدأ بسيط: يجب على الذكاء الاصطناعي أن يقدم عائدا واضحا على الاستثمار من اليوم الأول.قال بن أوين ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Atelic ، والمدير التنفيذي السابق في AWS و SAP و IBM: "في كثير من الأحيان ، تصب الشركات قواها في الذكاء الاصطناعي دون فهم القيمة التي سيجلبها لأعمالها". "نهجنا مختلف. ننطلق من نتائج أعمال العميل لبناء حلولنا . يبدأ خبراء الصناعة لدينا بالاستماع إلى المشكلة الحقيقية ، ثم نتشارك مع العملاء لاستهداف تحديات محددة ونشر حلول الذكاء الاصطناعي الوكيلي التي تحقق نتائج قابلة للقياس ".وأضاف بن: "اخترنا أن نبدأ بالطاقة والرعاية الصحية والتصنيع والمدن / المباني الذكية إذ أن هذه القطاعات هي الأكثر استفادة من حلول الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات ، وهذا هو المكان الذي يمكن أن يكون فيه تأثيرنا فوريا وعميقاً".بدءا من نشر إطار عمل الذكاء الاصطناعي والوكيل التوليدية المعدة مسبقا والجاهزة للمؤسسات إلى تحسين مهارات الفرق من خلال التدريب الغامر، تمكن Atelic المؤسسات من تحقيق نتائج فورية وقابلة للقياس، دون التعقيد النموذجي أو الوعود الزائدة. يتجسد هذا النهج في نموذج "الخدمات كبرنامج (SAAS²)" الرائد من أتيليك Atelic - ، والذي يتحدى الوضع الراهن لتقديم الذكاء الاصطناعي التقليدي. تؤمن أتيليك بتقديم قيمة تجارية كاشتراك يتيح للعملاء المرونة ويضمن نتائج إيجابية. تقدم أتيليك Atelic - مشاركات مدفوعة بعائد الاستثمار تحول الذكاء الاصطناعي من كلمة طنانة إلى مسرع للإيرادات.مع استطلاع MIT الأخير الذي أظهر أن 95٪ من طياري الذكاء الاصطناعي للمؤسسات يفشلون ليس بسبب التكنولوجيا ، ولكن لأن المؤسسات تتجنب الاحتكاك. يتم تضخيم تحديات تكنولوجيا المعلومات المألوفة للثقة والأمان وإدارة البيانات داخل الذكاء الاصطناعي للمؤسسة. في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعتبر مواقع البيانات وسيادتها أمرا بالغ الأهمية، تظل معظم المؤسسات غنية بالبيانات، ولكنها منعزلة. تتميز أتيليك Atelic - بتقديم حلول تم إنشاؤها بواسطة خبراء الصناعة، والمصممة خصيصا لهذه الحقائق، والمدعومة بمسرعات الأعمال المعدة مسبقا، حتى يتمكن العملاء من التركيز على نتائج الأعمال، وليس التكنولوجيا.يقول رومان بيكار، الرئيس التنفيذي للمبيعات: "نحن نعلم أن الشرق الأوسط لديه القدرة على أن يصبح رائدا عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي"، "تقع أتليك عند تقاطع الابتكار والأمن والتأثير والثقة. نحن لا نبني المشاريع فحسب ، بل نبني حلول الأعمال التي يمكن توسيعها لتشمل كافة المؤسسات. "بفضل طموحها العالمي ودعمها الإقليمي القوي، تستعد أتليك لتصبح واحدة من أكثر شركات الذكاء الاصطناعي نفوذا في الشرق الأوسط، وقوة تقود ريادة المنطقة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي العالمي.حول أتيليك – Atelicفي تحدي الوضع الراهن لاستشارات الذكاء الاصطناعي التقليدية، تقدم أتيليك Atelic - الخبرة الصناعية جنبا إلى جنب مع نموذج الخدمات كبرنامج (SAAS²) لدفع قيمة الأعمال الحقيقية والثقة في الذكاء الاصطناعي للمؤسسات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. نحن نمكن المؤسسات من تحقيق نتائج فورية وقابلة للقياس من خلال حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيل التي تم إنشاؤها مسبقا، إلى جانب التدريب الغامر وأمن البيانات الذي لا هوادة فيه.

