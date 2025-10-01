Une nouvelle nurserie de coraux va voir le jour à Laguna de Maya, à Cuba

Coral nursery model ©Mara G Haseltine Ceramic substrates for coral larval propagation © Mara G. Haseltine Mara G Haseltine at Laguna de Maya Cuba © Zach Ransom

L'artiste Mara G. Haseltine va inaugurer la première structure de restauration des coraux combinant deux techniques éprouvées dans une réserve marine protégée

Ce projet vise à repenser notre relation avec l'océan. Avec la science, l'art et la gestion responsable, nous pouvons créer des sculptures vivantes qui suscitent un dialogue mondial.” — Mara G. Haseltine

PARIS, FRANCE, October 1, 2025 / EINPresswire.com / -- Une nouvelle nurserie de coraux va voir le jour à Laguna de Maya, à CubaUn article récent publié dans la revue Nature met en garde contre le risque d'effondrement des récifs coralliens à l'échelle mondiale sous la pression du changement climatique. Mais l'espoir subsiste. Les récifs coralliens de Cuba, parmi les plus préservés des Caraïbes, offrent une chance rare de résilience. Pour donner corps à cet espoir, l'Institut de géothérapie pour les arts et les sciences de terrain lance The Coral Nursery, une initiative novatrice qui allie art, science et conservation.Ce projet va au-delà de la restauration des coraux, il s'agit de repenser notre relation avec l'océan. Grâce à la science et à l'art, nous pouvons créer des sculptures vivantes qui guérissent les écosystèmes et suscitent un dialogue mondial » — Mara G. Haseltine La nurserie de corail, un projet pilote pour Laguna de Maya, Cuba : le premier projet multidisciplinaire d'art et de sciences de terrain mené par l'Institut de géothérapie pour l'art et les sciences de terrain en collaboration avec CRESTA, le laboratoire de corail de l'université de La Havane, la Global Coral Reef Alliance et la Ocean FoundationAu printemps 2026, Mara G. Haseltine, artiste de renommée internationale et pionnière en matière d'environnement, inaugurera la première installation au monde de restauration des coraux alliant art et science à Laguna de Maya, une lagune côtière protégée à l'est de La Havane, en collaboration avec le Geotherapy Institute for Art and Field Sciences, CRESTA, le laboratoire de coraux de l'université de La Havane, la Global Coral Reef Alliance et la Ocean Foundation.Phase 1 : Arches coralliennes bio-conçues (printemps 2026)Des dômes sculpturaux à rebords inspirés de la géométrie du plancton unicellulaire seront installés à l'aide de la technologie Biorock, une méthode qui stimule électriquement l'accrétion minérale afin de créer des habitats coralliens « auto-cicatrisants » qui améliorent la résilience et la réponse immunitaire des coraux.Phase deux : les larves de corail rencontrent les étoiles en céramique (été 2026)Des substrats en céramique en forme d'étoile destinés à la propagation des larves de corail, ensemencés de larves de corail hybrides, seront fixés aux dômes Biorock, améliorant ainsi la diversité génétique des coraux et leur résistance au blanchiment.« Ce projet ne se limite pas à la restauration des coraux, il vise à repenser notre relation avec l'océan. En associant science, art et gestion responsable, nous pouvons créer des sculptures vivantes qui restaurent les écosystèmes et suscitent un dialogue mondial. » - Mara G. Haseltine, fondatrice et directrice artistique du Geotherapy Institute for Art and Field SciencesParc de sculptures sous-marines écotouristique pour la restauration des récifs et la scienceLe premier projet prototype sur le terrain du Geotherapy Institute for Art and Field Sciences, en collaboration avec CRESTA, le laboratoire de corail de l'université de La Havane, la Global Coral Reef Alliance et la Ocean Foundation, propose la création d'un parc de sculptures sous-marines respectueux de l'environnement. Chaque installation unique servira à la fois d'œuvre d'art et d'expérience fonctionnelle de restauration des récifs coralliens à l'aide de solutions naturelles qui évitent l'utilisation de plastique et de béton traditionnel.La réserve nationale de Laguna de Maya, située près du quartier historique de Matanzas, à Cuba, à seulement une heure et demie à l'est de La Havane, avec ses coraux durs relativement sains, offre une occasion rare de fusionner science, art et écotourisme. Le projet sera entièrement fabriqué à Cuba, favorisant la collaboration entre l'université de La Havane, les artistes et les artisans cubains, et stimulant l'économie locale.Impact communautaire et culturelLa première étape consiste à créer le projet pilote et à faire de Laguna de Maya un pôle écotouristique. Le site peut stimuler l'économie locale grâce à l'art sous-marin, à l'artisanat local, à l'art et aux produits de la mer durables, comme un « stand de tacos au poisson-lion » pour les visiteurs. Il constituera également une ressource inestimable pour l'éducation des générations futures sur les solutions naturelles de restauration des récifs coralliens.La première installation artistique et scientifique présentée à l'Académie des sciences de New York sera une nurserie de coraux en forme de dôme à environ 7 mètres de profondeur, alimentée depuis le rivage, réalisée par l'artiste internationale Mara G Haseltine et le directeur du Geotherapy Institute for Art and Field Sciences, sur la base d'un plancton unicellulaire, en utilisant la méthode brevetée Biorock au printemps 2026. Les structures favoriseront ensuite la propagation sexuelle des larves de corail et le recrutement naturel, avec des substrats en céramique en forme d'étoile pour la croissance des coraux au cours de l'été 2026.Découvrez www.geotherapyinstitute.org : une plateforme mondiale pour la régénération et l'éducation en matière de guérison de la TerreLe Geotherapy Institute for Art and Field Sciences est fier d'annoncer le lancement de www.geotherapyinstitute.org , une plateforme mondiale dédiée à la promotion de la géothérapie, une approche holistique et scientifique de la guérison de la planète qui aligne la restauration écologique sur le bien-être humain.Alors que les perturbations climatiques, la perte de biodiversité et la dégradation de l'environnement s'accélèrent, l'Institut offre une plateforme interdisciplinaire qui met en relation des scientifiques, des praticiens, des éducateurs et des militants qui œuvrent à la restauration des systèmes vivants de la Terre grâce à des pratiques régénératrices.« Notre évolution culturelle et notre évolution biologique sont liées... Le Geotherapy Institute for Art and Field Sciences s'efforce, à travers le prisme de l'art et de la restauration, de guérir notre planète commune » - Mara G. Haseltine, fondatrice et directrice artistique

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.