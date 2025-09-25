Invertir en el Poder de la Comunidad

Para continuar con las primeras Subvenciones para Acciones de Justicia Ambiental entregadas por primera vez el año pasado, CalEPA hoy entregará más de $4 millones a 15 proyectos con un enfoque en las comunidades más afectadas por la contaminación y los peligros ambientales. Los beneficiados incluyen tres Tribus reconocidas a nivel federal y representan a más de 13 condados del estado que demuestran el gran compromiso con mejorar las soluciones climáticas y ambientales para todos.

Con el calor, las sequías y los incendios que aumentan, estas inversiones son más necesarias que nunca. Las Subvenciones para Acciones de Justicia Ambiental apoyan proyectos que fortalecen la preparación para emergencias, protección de la salud pública, expansión de la toma de decisiones sobre el clima y el medio ambiente y la coordinación de esfuerzos de aplicación dentro de su comunidad.

Desde 2024 el Programa de Subvenciones para Acciones de Justicia Ambiental de CalEPA dio $10 millones para beneficiar a 6 millones de californianos. Con dedicación y determinación, las Tribus y las organizaciones de la comunidad continúan un rico legado de mejorar las comunidades mientras construyen un California en el que todos se pueden beneficiar del aire limpio, agua segura y suelos sanos.