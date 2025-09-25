مبادرة مشتركة لإحداث نقلة في التوعية الجلدية للمرضي بالعراق
EINPresswire.com/ -- في خطوة محورية تهدف إلى تحسين حياة المرضى ودعم المجتمع العراقي، وقّعت الجمعية العراقية للأمراض الجلدية وشركة جمجوم فارما مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج التوعية الوطني (إكزبلور ECZPLORE)، الذي يضع المريض في مركز اهتمامه.
البرنامج الجديد سيُطلق حملات تثقيفية واسعة لرفع مستوى الوعي بمرض الإكزيما والالتهابات الفطرية، مع توفير موارد وأدوات عملية تساعد المرضى وعائلاتهم على فهم المرض والتعامل معه بوعي وثقة.
ما الذي يعنيه هذا الاتفاق للمريض العراقي؟
• معلومات مبسطة وسهلة الوصول: كتيبات إرشادية، قصص تعليمية، مجلات وكتب تلوين للأطفال لمساندة المرضى وأسرهم.
• دعم مباشر في المدارس والمجتمع: حملات ميدانية تستهدف الأطفال والطلاب لخلق جيل أكثر وعياً بمرض الأكزيما.
• تعزيز دور الأطباء: تزويد الكوادر الطبية بآخر المستجدات العلمية لمساعدة المرضى في الحصول على أفضل رعاية.
• بيئة داعمة للمريض: مبادرات مجتمعية لتمكين المريض وعائلته من تبادل الخبرات ، وكسر حاجز الصمت حول الأمراض الجلدية.
وفي كلمتها خلال مراسم التوقيع، قالت الدكتورة هدف الجنَيْعِي، رئيس الجمعية العراقية للأمراض الجلدية: “إن هدفنا الأول هو المريض العراقي. هذه الاتفاقية تمنحه المعرفة والقدرة على مواجهة مرضه، وتفتح أمامه باباً لحياة أكثر راحة وصحة.”
ومن جانبه، أشار سامر لزّيق، المدير العام بالخليج وبلاد الشام و دول التصدير في جمجوم فارما: "نحن في جمجوم فارما نؤمن بأن التغيير يبدأ من المريض نفسه. من خلال ECZPLORE، سنوفر الأدوات التي يحتاجها ليصبح شريكاً فعالاً في رحلته العلاجية.”
الإتفاقية ستستمر لعامين، يتم خلالها إطلاق سلسلة من الأنشطة والحملات والبرامج التعليمية في مختلف مدن العراق، بهدف جعل المعرفة الطبية أقرب إلى كل مريض و اسرته.
