聯準會宣布降息 25 個基點，並釋出 2025 年再降兩次的訊號

EBC 金融集團指出，雖然寬鬆政策支撐就業趨勢，但與關稅相關的通膨風險及政治動態，卻為長期政策前景蒙上陰影。

DC, UNITED STATES, September 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- 美國聯邦準備理事會（Fed）宣布將基準利率下調25個基點，將目標區間降至4.00–4.25%。這是唐納德·川普總統第二任期內的首次降息，結束了因主要政策不確定性而持續九個月的暫停。

此舉反映了聯準會對勞動市場疲軟日益加劇的擔憂，同時將通膨風險與政治壓力置於次要位置。市場如今正為後續動作做準備，聯準會已暗示今年底前可能再降息兩次。

勞動市場憂慮優先

聯準會主席鮑威爾指出，就業的「顯著下行風險」是調降利率的主要原因，並提到新增就業放緩以及招聘步伐減弱。雖然通膨仍高於目標，但會後聲明強調，勞動市場風險已加劇。美國8月失業率達到 4.3%，為 2021年10月以來最高水準，而美國勞工統計局近期修正數據顯示，截至2025年3月的前12個月，就業新增數量比先前估算少了近一百萬個。

同時，新任理事史蒂芬·米蘭（Stephen Miran）的加入，為決策帶來了新的辯論。最終決定以11比1通過，米蘭主張更大幅度的降息50個基點，表達了其偏好更快速、更深入的寬鬆，也凸顯出圍繞聯準會獨立性的政治氛圍日益濃厚。

市場反應與展望

債券市場早已基本預期聯準會的決策。期貨價格目前已反映10月與12月額外各一次25個基點降息的可能性，而決策官員的「點陣圖」則顯示，2026年利率走向存在極大不確定性。

EBC金融集團（英國）執行長David Barrett表示，聯準會的謹慎立場同時反映市場預期與政治現實。他指出：「聯準會宣布降息25個基點，債市在會前就已充分消化此結果。市場也已預期後續將再有兩次各25個基點的降息，而聲明似乎也認同這一點。聲明後，10月與12月的降息幾乎已被市場完全定價。」

政治暗流與通膨不確定性

此次決策正值政治壓力加劇之際，威脅到央行的傳統獨立性。白宮成員出身的米蘭主張大幅降息，顯示政治考量或將更大程度影響貨幣政策，而白宮近期試圖罷免理事庫克（Lisa Cook）的行動——最終被聯邦法院阻止——也突顯了行政當局欲重塑聯準會架構的企圖。

此外，央行還必須應對川普政府擴大關稅政策帶來的通膨效應。官員承認，這些政策「開始推升部分價格」，但其更廣泛的經濟影響「仍有待觀察」。

Barrett 補充說：「從政治角度看，這個結果相對有利。米蘭投票支持50個基點降息，並明確表達年底甚至2026年需要更多寬鬆的立場。至於2026年的點陣圖則模稜兩可，因為決策者對明年利率走向缺乏清晰判斷。他們的主要擔憂仍是關稅驅動的通膨最終影響。」

展望：市場進入過渡期

市場反應複雜。美國公債殖利率全線上升，美元一度走弱後回穩，股市則因短期利率下調前景而獲得支撐。然而，長期通膨以及特定板塊的調整疑慮仍未消除。

Barrett 總結道：「理論上，更具政治色彩的聯準會與較低的短期利率會推動股市，但我認為某些板塊需要先經過必要的出清，才能再迎來一波上漲。美元可能隨時間逐步走弱，而美元兌日圓仍是需要關注的主要風險觸發點。」

免責聲明：本文僅反映 EBC Financial Group (SVG) LLC的觀察結果，僅供參考，並非金融或投資建議。差價合約（CFDs）及外匯（FX）交易涉及重大風險，虧損可能超過您的初始投資。在進行交易前，您應審慎考量自身財務狀況、投資目標、專業知識及風險承受能力，必要時請諮詢獨立財務顧問。EBC金融集團及其全球實體對因依賴本資訊而產生的任何損失概不負責。

關於 EBC 金融集團

EBC 金融集團（EBC）創立於倫敦，是一家以金融經紀與資產管理專業聞名的全球品牌。透過在主要金融司法管轄區（包括英國、澳洲、開曼群島、模里西斯等）設立並受監管的實體，EBC 為零售、專業及機構投資人提供進入全球市場與交易機會的途徑，涵蓋外匯、商品、差價合約（CFDs）等多元資產。

EBC 獲得超過 100 個國家的投資人信任，並榮獲多項國際獎項，包括《World Finance》連續多年頒發的榮譽。EBC 被廣泛認為是全球最佳經紀商之一，曾獲得「最佳交易平台」及「最受信任經紀商」等稱號。憑藉穩健的監管地位與對透明度的堅持，EBC 一直穩居頂尖經紀商之列，以安全、創新與以客為本的交易解決方案贏得競爭激烈的國際市場信任。

EBC 的子公司皆在其所屬司法管轄區獲得授權與監管。EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監管局（FCA）監管；EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局（CIMA）監管；EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 與 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券與投資委員會（ASIC）監管；EBC Financial (MU) Ltd 則受模里西斯金融服務委員會（FSC）授權與監管。

EBC 的核心是一支由行業資深專業人士組成的團隊，擁有超過 40 年在主要金融機構的經驗，親歷過從《廣場協議》、2015 年瑞士法郎危機到 COVID-19 疫情所帶來的市場震盪。我們秉持誠信、尊重與客戶資產安全至上的文化，確保每一段投資人關係都以最嚴謹的態度來對待。

EBC 同時也是巴塞隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴，並持續推動具影響力的合作計畫，賦能全球社群——其中包括聯合國基金會的「United to Beat Malaria」計畫、牛津大學經濟系，以及多元合作夥伴，共同推進全球健康、經濟、教育與永續發展等領域的重要倡議。

https://www.ebc.com/

