MEXICO CITY , MEXICO, September 23, 2025 /EINPresswire.com/ -- En la conversación sobre gastronomía francesa es común encontrar los términos “bistró” y “brasserie”. Au Pied de Cochon, uno de los restaurantes cerca del Auditorio Nacional, ayuda a entender la diferencia al reunir lo mejor de ambos estilos en un mismo espacio.

El bistró se caracteriza por su ambiente íntimo, menús tradicionales y un servicio más cercano. En Francia, este tipo de restaurantes suelen ser pequeños y familiares, ofreciendo recetas clásicas como sopas, guisos y cortes de carne. Por otro lado, la brasserie es más amplia, con un servicio ininterrumpido y una carta más variada que incluye mariscos, pescados y cervezas.

Au Pied de Cochon refleja la esencia de la brasserie parisina al estar abierto las 24 horas, los siete días de la semana. Esto lo convierte en un referente entre los restaurantes abiertos 24 horas en CDMX, ideal tanto para cenas tardías como para desayunos después de una noche de concierto en Polanco.

Ubicado en el Hotel Presidente InterContinental, este restaurante en Polanco mantiene viva la tradición francesa al ofrecer clásicos como la sopa de cebolla, el confit de pato y, por supuesto, el cochon que le da nombre. Cada platillo se elabora con atención al detalle, garantizando una experiencia auténtica para los comensales.

Además de su propuesta gastronómica, Au Pied de Cochon se ha consolidado como uno de los mejores restaurantes de Polanco gracias a su cava de vinos y a un servicio que equilibra elegancia con cercanía. Su menú es una muestra de la riqueza culinaria francesa adaptada al ritmo de la capital mexicana.

En un entorno donde la gastronomía internacional convive con propuestas locales, Au Pied de Cochon ofrece a los visitantes una experiencia que trasciende lo culinario. Ya sea en un desayuno de negocios, una comida familiar o una cena tardía, este espacio confirma que la cocina francesa sigue siendo un punto de encuentro universal.

