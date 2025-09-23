ZFX เปิดตัว ZDS สำเร็จลุล่วงที่งาน Traders Fair 2025 ในกรุงเทพฯ
EINPresswire.com/ -- ZFX เปิดตัว ZDS สำเร็จลุล่วงที่งาน Traders Fair 2025 ในกรุงเทพฯ
ZFX บริษัทฟินเทคชั้นนำประกาศความสำเร็จในการแสดงและเสนอขายสินทรัพย์คริปโตใหม่ ZDS (Zeal Digital Share) เป็นครั้งแรกในงาน Traders Fair 2025 Bangkok ซึ่งมีการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน ณ ไอคอนสยาม โดยงานนี้ได้ดึงดูดให้โบรกเกอร์ นวัตกรด้านฟินเทค และผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรดชั้นนำจากทั่วโลกมารวมตัวกัน นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจของ ZFX สู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
ZFX ได้เปิดตัว ZDS อย่างเป็นทางการในงานให้คอมมูนิตี้นักเทรดได้รู้จัก ซึ่งได้รับความสนใจและความกระตือรือร้นจากผู้เข้าร่วมงานและเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ผู้เข้าร่วมงานมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับทีมงาน ZFX และ Traze โดยตรงที่บริเวณห้องโถงหลักของงาน ซึ่งพวกเขาได้สัมผัสกับฟีเจอร์ต่างๆ ของ ZDS ควบคู่ไปกับบริการด้านการเทรดหลากสินทรัพย์ที่ได้รับรางวัลของ ZFX รวมถึงโซลูชันสภาพคล่องระดับสถาบันด้วย
"เราตื่นเต้นมากกับการเปิดรับ ZDS ในงาน Traders Fair 2025 ที่กรุงเทพฯ" Eric Lu ผู้อำนวยการของ Traze กล่าว "ระดับการมีส่วนร่วมและความตื่นเต้นที่เราได้เห็นตอกย้ำความเชื่อมั่นของเราว่า ZDS ไม่ใช่แค่ข้อเสนออันมีค่าที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวสำคัญสู่อนาคตของการเทรดอีกด้วย การเปิดตัวครั้งนี้ได้ปูทางไปสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดด และเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสานต่อแรงผลักดันนี้ร่วมกับชุมชนของเรา"
ZDS ได้รับการออกแบบมาเพื่อผสานความเชี่ยวชาญด้านการเทรดแบบดั้งเดิมเข้ากับโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับพันธกิจของ ZFX ที่ต้องการสร้างระบบนิเวศที่เทรดเดอร์สามารถลงทุนและได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมไปพร้อมกัน การคาดการณ์เบื้องต้นยังคงเน้นย้ำด้านศักยภาพสูง พร้อมกับมีนักวิเคราะห์และนักพัฒนาชี้ให้เห็นถึงมูลค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีต่อๆ ไป
การเข้าร่วมงาน Traders Fair 2025 ครั้งนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นร่วมกันระหว่าง ZFX กับ Traze ในด้านนวัตกรรม ความโปร่งใส และการเสริมสร้างศักยภาพให้กับเทรดเดอร์ ความร่วมมือครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดนิยามใหม่ให้กับวิธีที่เทรดเดอร์มีปฏิสัมพันธ์กับตลาดโลก นั่นคือการผสานรวมการศึกษาทางการเงิน โซลูชันฟินเทคที่ทันสมัย และนวัตกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าด้วยกัน
เกี่ยวกับ Zeal Group / ZFX
บริษัทต่างๆ ของ Zeal Group (รวมเรียกว่า Zeal Group) เป็นพอร์ตโฟลิโอธุรกิจระดับโลกที่ประกอบด้วยสถาบันการเงินที่มีการกำกับดูแล (เทรดภายใต้ชื่อ ZFX) และบริษัทฟินเทคที่เชี่ยวชาญด้านโซลูชันสภาพคล่องในสินทรัพย์หลากหลายประเภทในตลาดที่มีการกำกับดูแล Zeal Group ก่อตั้งโดยเหล่าเทรดเดอร์มากประสบการณ์ที่คร่ำหวอดอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มานานหลายทศวรรษ ดำเนินงานโดยมีพันธกิจในการส่งมอบบริการด้านการเทรดที่เหนือระดับให้กับนักลงทุนทั้งรายย่อยและระดับสถาบัน ZFX ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์และรูปแบบการดำเนินการที่โปร่งใส ทำให้สามารถรับประกันราคาและการดำเนินการที่ดีที่สุดได้พร้อมกับมุ่งเน้นที่ความสำเร็จของลูกค้า
เกี่ยวกับ Traze
Traze เป็นสถาบันศึกษาทางการเงินชั้นนำที่มุ่งเน้นการไขข้อข้องใจเกี่ยวกับโลกแห่งการลงทุน Traze นำเสนอเครื่องมือที่จำเป็นและการศึกษาที่ครอบคลุมผ่านแพลตฟอร์มที่ทันสมัย ซึ่งออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความกระจ่างและความมั่นใจให้กับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้าใจตลาดการเงิน ฝึกฝนทักษะการลงทุน และสร้างพอร์ตเฉพาะบุคคลเพื่ออนาคตทางการเงินที่โปร่งใสและเอื้อมถึงได้
เกี่ยวกับ Traders Fair
Traders Fair เปิดตัวครั้งแรกในเอเชียในปี 2561 และเติบโตจนกลายเป็นงานระดับโลกที่เชื่อมโยงเทรดเดอร์ โบรกเกอร์ นวัตกรด้านฟินเทค และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน เนื่องจาก Traders Fair มีการจัดขึ้นในเมืองใหญ่ๆ ได้แก่ กรุงเทพฯ มะนิลา ฮานอย สิงคโปร์ โยฮันเนสเบิร์ก โซล และโฮจิมินห์ จึงได้มีการผสมผสานการศึกษา การสร้างเครือข่าย และประสบการณ์ตรงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนการเทรดทั่วโลก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:
hello@yourmindmedia.com
www.YMM.agency
Zaid abdulsada
ZFX บริษัทฟินเทคชั้นนำประกาศความสำเร็จในการแสดงและเสนอขายสินทรัพย์คริปโตใหม่ ZDS (Zeal Digital Share) เป็นครั้งแรกในงาน Traders Fair 2025 Bangkok ซึ่งมีการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน ณ ไอคอนสยาม โดยงานนี้ได้ดึงดูดให้โบรกเกอร์ นวัตกรด้านฟินเทค และผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรดชั้นนำจากทั่วโลกมารวมตัวกัน นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจของ ZFX สู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
ZFX ได้เปิดตัว ZDS อย่างเป็นทางการในงานให้คอมมูนิตี้นักเทรดได้รู้จัก ซึ่งได้รับความสนใจและความกระตือรือร้นจากผู้เข้าร่วมงานและเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ผู้เข้าร่วมงานมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับทีมงาน ZFX และ Traze โดยตรงที่บริเวณห้องโถงหลักของงาน ซึ่งพวกเขาได้สัมผัสกับฟีเจอร์ต่างๆ ของ ZDS ควบคู่ไปกับบริการด้านการเทรดหลากสินทรัพย์ที่ได้รับรางวัลของ ZFX รวมถึงโซลูชันสภาพคล่องระดับสถาบันด้วย
"เราตื่นเต้นมากกับการเปิดรับ ZDS ในงาน Traders Fair 2025 ที่กรุงเทพฯ" Eric Lu ผู้อำนวยการของ Traze กล่าว "ระดับการมีส่วนร่วมและความตื่นเต้นที่เราได้เห็นตอกย้ำความเชื่อมั่นของเราว่า ZDS ไม่ใช่แค่ข้อเสนออันมีค่าที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวสำคัญสู่อนาคตของการเทรดอีกด้วย การเปิดตัวครั้งนี้ได้ปูทางไปสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดด และเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสานต่อแรงผลักดันนี้ร่วมกับชุมชนของเรา"
ZDS ได้รับการออกแบบมาเพื่อผสานความเชี่ยวชาญด้านการเทรดแบบดั้งเดิมเข้ากับโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับพันธกิจของ ZFX ที่ต้องการสร้างระบบนิเวศที่เทรดเดอร์สามารถลงทุนและได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมไปพร้อมกัน การคาดการณ์เบื้องต้นยังคงเน้นย้ำด้านศักยภาพสูง พร้อมกับมีนักวิเคราะห์และนักพัฒนาชี้ให้เห็นถึงมูลค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีต่อๆ ไป
การเข้าร่วมงาน Traders Fair 2025 ครั้งนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นร่วมกันระหว่าง ZFX กับ Traze ในด้านนวัตกรรม ความโปร่งใส และการเสริมสร้างศักยภาพให้กับเทรดเดอร์ ความร่วมมือครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดนิยามใหม่ให้กับวิธีที่เทรดเดอร์มีปฏิสัมพันธ์กับตลาดโลก นั่นคือการผสานรวมการศึกษาทางการเงิน โซลูชันฟินเทคที่ทันสมัย และนวัตกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าด้วยกัน
เกี่ยวกับ Zeal Group / ZFX
บริษัทต่างๆ ของ Zeal Group (รวมเรียกว่า Zeal Group) เป็นพอร์ตโฟลิโอธุรกิจระดับโลกที่ประกอบด้วยสถาบันการเงินที่มีการกำกับดูแล (เทรดภายใต้ชื่อ ZFX) และบริษัทฟินเทคที่เชี่ยวชาญด้านโซลูชันสภาพคล่องในสินทรัพย์หลากหลายประเภทในตลาดที่มีการกำกับดูแล Zeal Group ก่อตั้งโดยเหล่าเทรดเดอร์มากประสบการณ์ที่คร่ำหวอดอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มานานหลายทศวรรษ ดำเนินงานโดยมีพันธกิจในการส่งมอบบริการด้านการเทรดที่เหนือระดับให้กับนักลงทุนทั้งรายย่อยและระดับสถาบัน ZFX ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์และรูปแบบการดำเนินการที่โปร่งใส ทำให้สามารถรับประกันราคาและการดำเนินการที่ดีที่สุดได้พร้อมกับมุ่งเน้นที่ความสำเร็จของลูกค้า
เกี่ยวกับ Traze
Traze เป็นสถาบันศึกษาทางการเงินชั้นนำที่มุ่งเน้นการไขข้อข้องใจเกี่ยวกับโลกแห่งการลงทุน Traze นำเสนอเครื่องมือที่จำเป็นและการศึกษาที่ครอบคลุมผ่านแพลตฟอร์มที่ทันสมัย ซึ่งออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความกระจ่างและความมั่นใจให้กับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้าใจตลาดการเงิน ฝึกฝนทักษะการลงทุน และสร้างพอร์ตเฉพาะบุคคลเพื่ออนาคตทางการเงินที่โปร่งใสและเอื้อมถึงได้
เกี่ยวกับ Traders Fair
Traders Fair เปิดตัวครั้งแรกในเอเชียในปี 2561 และเติบโตจนกลายเป็นงานระดับโลกที่เชื่อมโยงเทรดเดอร์ โบรกเกอร์ นวัตกรด้านฟินเทค และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน เนื่องจาก Traders Fair มีการจัดขึ้นในเมืองใหญ่ๆ ได้แก่ กรุงเทพฯ มะนิลา ฮานอย สิงคโปร์ โยฮันเนสเบิร์ก โซล และโฮจิมินห์ จึงได้มีการผสมผสานการศึกษา การสร้างเครือข่าย และประสบการณ์ตรงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนการเทรดทั่วโลก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:
hello@yourmindmedia.com
www.YMM.agency
Zaid abdulsada
Your Mind Media
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.