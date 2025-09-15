ZFX เตรียมนำเสนอสินทรัพย์คริปโตในงาน Traders Fair 2025 โดยจะเสนอขายครั้งแรกที่กรุงเทพฯ
ทั่วโลก - 12 กันยายน 2025 - ZFX บริษัทฟินเทคชั้นนำมีความยินดีที่ได้ประกาศเข้าร่วมงาน Traders Fair 2025 ที่กรุงเทพฯซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13 กันยายน 2568 ที่ไอคอนสยาม โดยงานนี้จะดึงดูดให้โบรกเกอร์ นวัตกรด้านฟินเทค และผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรดชั้นนำจากทั่วโลกมารวมตัวกัน
ภายในงาน ทาง ZFX จะนำเสนอสินทรัพย์คริปโตที่ทุกคนรอคอยอย่าง ZDS (Zeal Digital Share) ซึ่งเป็นการจับมือกันระหว่างแบรนด์เทรดดิ้งชั้นนำอย่าง ZFX กับ Traze โดยทาง ZFX ได้ออกแบบมาเพื่อนำเสนอการออกเดินทางครั้งใหม่ของบริษัทบนเส้นทางฟินเทค พร้อมย้ำถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมและการเติบโตที่ก้าวไกลในวงการสินทรัพย์ดิจิทัล การวิเคราะห์ตลาดเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่า ZDS มีศักยภาพที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นจำนวนมาก โดยมีการคาดการณ์การเติบโตที่น่าสนใจจากนักพัฒนาคริปโตและเทรดเดอร์ชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้
"งาน Traders Fair มุ่งเน้นในด้านนวัตกรรม การศึกษา และชุมชนเสมอมา และไม่มีเวทีใดที่เหมาะสำหรับเราไปกว่านี้อีกแล้วในการนำเสนอ ZDS ให้กับนักเทรดทั่วโลก" Eric Lu ผู้อำนวยการของ Traze กล่าว "เราเชื่อว่า ZDS ไม่ใช่แค่โอกาสในการลงทุนที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ด้านวิสัยทัศน์ของ ZFX ที่ต้องการผสานความเชี่ยวชาญในการเทรดแบบดั้งเดิมเข้ากับโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย"
นอกจากนี้คุณ Lu ยังได้แบ่งปันวิสัยทัศน์ถึงความร่วมมือใหม่ที่น่าตื่นเต้นนี้สำหรับการเปิดตัวและการเสนอขายครั้งแรกของ ZDS: "ZFX มุ่งหวังที่จะสร้างระบบนิเวศที่ให้ผลประโยชน์สองทางซึ่งจะช่วยเทรดเดอร์ทั้งในด้านการทดแทนและการลงทุนได้อย่างลงตัวโดยผสมผสานการเทรดเข้ากับผลิตภัณฑ์หุ้นดิจิทัลที่เป็นนวัตกรรมอย่าง ZDS นี้"
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ZFX และ Traze จะจัดแสดงบริการด้านการเทรดหลากสินทรัพย์ที่ได้รับรางวัล เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ และโซลูชันสภาพคล่องระดับสถาบันที่ซึ่งทำให้ทั้งสองกลายเป็นพาร์ทเนอร์ที่ได้รับความไว้วางใจจากเทรดเดอร์ทั่วโลก ผู้เข้าร่วมงานจะมีโอกาสได้พบปะกับทีมงานของ ZFX และ Traze ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของ ZDS รวมถึงศึกษาระบบนิเวศการเทรดที่ครอบคลุมของบริษัทได้ที่บูธหมายเลข 6 ณ ไอคอนสยาม
เกี่ยวกับ Zeal Group / ZFX
บริษัทต่างๆ ของ Zeal Group (รวมเรียกว่า Zeal Group) เป็นพอร์ตโฟลิโอธุรกิจระดับโลกที่ประกอบด้วยสถาบันการเงินที่มีการกำกับดูแล (เทรดภายใต้ชื่อ ZFX) และบริษัทฟินเทคที่เชี่ยวชาญด้านโซลูชันสภาพคล่องในสินทรัพย์หลากหลายประเภทในตลาดที่มีการกำกับดูแล Zeal Group ก่อตั้งโดยเหล่าเทรดเดอร์มากประสบการณ์ที่คร่ำหวอดอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มานานหลายทศวรรษ ดำเนินงานโดยมีพันธกิจในการส่งมอบบริการด้านการเทรดที่เหนือระดับให้กับนักลงทุนทั้งรายย่อยและระดับสถาบัน ZFX ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์และรูปแบบการดำเนินการที่โปร่งใส ทำให้สามารถรับประกันราคาและการดำเนินการที่ดีที่สุดได้พร้อมกับมุ่งเน้นที่ความสำเร็จของลูกค้า
เกี่ยวกับ Traze
Traze เป็นสถาบันศึกษาทางการเงินชั้นนำที่มุ่งเน้นการไขข้อข้องใจเกี่ยวกับโลกแห่งการลงทุน Traze นำเสนอเครื่องมือที่จำเป็นและการศึกษาที่ครอบคลุมผ่านแพลตฟอร์มที่ทันสมัย ซึ่งออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความกระจ่างและความมั่นใจให้กับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้าใจตลาดการเงิน ฝึกฝนทักษะการลงทุน และสร้างพอร์ตเฉพาะบุคคลเพื่ออนาคตทางการเงินที่โปร่งใสและเอื้อมถึงได้
เกี่ยวกับ Traders Fair
Traders Fair เปิดตัวครั้งแรกในเอเชียในปี 2561 และเติบโตจนกลายเป็นงานระดับโลกที่เชื่อมโยงเทรดเดอร์ โบรกเกอร์ นวัตกรด้านฟินเทค และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน เนื่องจาก Traders Fair มีการจัดขึ้นในเมืองใหญ่ๆ ได้แก่ กรุงเทพฯ มะนิลา ฮานอย สิงคโปร์ โยฮันเนสเบิร์ก โซล และโฮจิมินห์ จึงได้มีการผสมผสานการศึกษา การสร้างเครือข่าย และประสบการณ์ตรงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนการเทรดทั่วโลก
