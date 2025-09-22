AIKONIC 發佈革命性語音智能體生態，並推出首款硬件載體 AIKONIC AI NOTE
*** 讓工作像聊天一樣簡單：AIKONIC 語音智能體
在我們的生態系統中，語音智能體是核心，它就像一位全天候待命的「AI 智慧夥伴」。它的使命很簡單：聽懂您說的話，理解您真實的需求，並為您生成清晰的摘要、任務與日程等，讓行動一觸即發。
從此，您無需再從零開始手動處理複雜事務。這位「智慧夥伴」會將您的語音作為指令，為您完成所有繁瑣的前期準備工作：它能根據您的指令智能生成會議日程、郵件回覆草稿、CRM 條目，並將長篇對話提煉為重點紀要，讓您的工作從複雜的手動輸入，簡化為一次輕鬆的審核與發送。
這背後神奇的工作流程，被我們簡化為革命性的三步：傾聽 -> 理解 -> 行動。首先，它通過 AIKONIC AI NOTE、手機、APPLE WATCH 等支持錄音的設備傾聽您的指令；接著，它的「AI 大腦」會深度理解您的意圖，而不僅僅是識別文字；最後，它會自動行動，聯動 Gmail、Outlook、Google Calendar 等平台，完成您交代的任務並向您反饋。
這一整套生態的核心正是 語音 + 效率 + 自動化，它讓信息處理從此像聊天一樣自然，最終實現十倍速的生產力革命。
*** AIKONIC AI NOTE：語音智能體的最佳載體
為了讓這位「語音秘書」能隨時隨地為您服務，我們打造了 AIKONIC AI NOTE，它是一款集多種功能於一體的個人語音設備，融合了錄音、轉寫、總結、待辦清單、AI 播客，以及主動式 AI 助手於同一系統。憑藉先進的骨傳導麥克風感測器，它能夠清晰捕捉來自 WhatsApp、Line 和微信等平台的通話與語音聊天，為您的效率帶來真正的十倍提升。
** 它擁有極致輕便的形態和強大的硬件基礎：
極致便攜：僅重 28 克，如名片般大小，輕鬆放進口袋。
超長續航：擁有 40 小時續航，足以支撐您一周的高強度工作。
海量存儲：內置 64GB 存儲，可保存約 800 小時的寶貴音頻。
閃電快充：支持 1.5 小時快充，隨時滿電待命。
** 在 AIKONIC AI 生態的賦能下，它為您帶來了前所未有的顛覆性功能：
* 一個會主動思考的「AI 大腦」
它的主動式 AI (Proactive AI) 擁有「跨時空長期記憶」，能記住您所有對話的上下文。這意味著什麼？ 這就像擁有一個記憶力超群的同事，當您幾個月後再次提起某個項目，它能立刻調出所有相關歷史記錄。它還能主動識別任務、進行背景研究，真正做到不止「記」，更能「懂」。
* 跨越所有場景和所有設備的「無縫捕捉」
它是全球首款支持「APPLE WATCH + AI NOTE骨傳導技術」協同的產品。這意味著什麼？
首先，AI NOTE 自身的骨傳導技術，能保證在通話過程中，把對方的聲音清晰錄下來。
其次，它與 APPLE WATCH深度結合，當您不便操作手機時，可以通過 APPLE WATCH錄音同步至 AIKONIC AI APP 執行。
最終，這實現了手機、APPLE WATCH、AI NOTE 的三位一體，為您打造了跨越所有設備的無縫體驗。
* 一鍵將會議變成「隨身聽」
它提供了強大的一鍵生成 AI 播客功能。這意味著什麼？您再也無需閱讀冗長的會議紀要。AIKONIC AI 會先智能總結提煉要點，再用清晰的人聲播報出來。您可以在通勤、健身的路上，像聽音樂一樣，輕鬆「聽」完所有會議重點。
* 連接您工作流的「自動同步」
它的 MCP (Meeting Co-pilot) 集成功能，能絲滑對接到主流 CRM 及辦公系統中。這意味著什麼？您在通話中提到的客戶需求和待辦事項，會自動更新到您的工作軟件裡，徹底告別繁瑣的手動錄入。
***硬件與訂閱
AIKONIC AI NOTE 硬件售價：129 美元/台
訂閱服務：
提供多層級的訂閱服務以滿足不同用戶的需求，從基本使用者到需要大量轉錄服務的專業人士，均有對應的方案可供選擇：入門體驗版（Starter Plan）、Note專屬版（Note Plus）、專業進階版（Pro Plan）和無限暢享版（Unlimited Plan）
用戶可以直接在 AIKONIC 的官方網站及應用程序 (APP) 內進行訂閱及升級。
購買鏈接：官方網站： https://www.aikonic.me
