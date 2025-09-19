Washington and Oregon issue recall for wild birdseed containing invasive quarantined weed seeds

The Washington State Department of Agriculture (WSDA) and the Oregon Department of Agriculture (ODA) have issued a recall of Signature Pet Care Songbird Blend Wild Bird Food 7 LB, sold at Albertsons, Safeway and Haggen stores in in WA and OR, and manufactured by Global Harvest Foods. The recalled product carries UPC 021130037629 and sell by date code 01/10/2027 M3D S3501.

Palmer amaranth was first detected in WA in 2023, and it was added to the state’s plant quarantine list on Aug. 9, 2025.The invasive plant was also detected in fields in Marion and Malheur Counties in 2024, which triggered its addition to Oregon’s noxious weed quarantine last year. According to WSDA and ODA, this plant is highly invasive; can grow more than 10 feet tall; is resistant to many herbicides; and a single plant can produce hundreds of thousands of seeds. Left uncontrolled, it can choke out crops such as corn, soybeans, and small grains; reduce harvest yields; and drive up weed-control costs for farmers. It also threatens native plant habitats and can quickly spread beyond managed areas. If consumed in large quantities Palmer amaranth can be toxic to ruminant livestock (cattle, sheep, goats).

This recall was initiated after a Spokane County Noxious Weed Board employee observed Palmer amaranth growing in a Safeway parking lot landscape area. The employee learned that birdseed from the store had been spread in the area and collected samples for testing. Genetic analysis confirmed the seed contained Palmer amaranth.

Albertsons, Safeway and Haggen in WA and OR have voluntarily recalled the affected birdseed and removed it from store shelves. Global Harvest Foods is cooperating fully with WSDA and ODA to ensure all affected product is removed from the market and to help prevent further spread of this invasive plant.

Customers who purchased the recalled birdseed are advised to:

• Remove any remaining seed from bird feeders.

• Return any unused seed to the store for a refund.

• Double bag and dispose of any loose seed in the trash — do not compost.

• Clean bird feeders thoroughly before reuse to remove remaining seeds.

• Inspect areas under and near bird feeders for sprouted weeds, carefully remove any plants, place them in black plastic bags and dispose of them in the trash to prevent seed spread.

Detailed information on identifying Palmer amaranth is available on WSDA’s Palmer Amaranth Pest Alert, which can be found online at the link below.

WSDA Palmer Amaranth Pest Alert Information

https://cms.agr.wa.gov/WSDAKentico/Documents/Pubs/769a-PestAlert-PalmerAmaranth-10-23-FINAL.pdf

Retailers contact

Customers should contact their local Safeway, Haggen or Albertsons store for assistance or refund information. Refunds are available for any unused recalled product returned to the store.

State contact

Washington State Department of Agriculture Plant Services Program: 360-902-1874

General WSDA Information: 360-902-1800

Consumer contact

Global Harvest Foods Customer Support: cs@ghfoods.com

Washington y Oregón emiten una orden de retirada del mercado de semillas para aves silvestres que contienen semillas de malas hierbas invasoras en cuarentena

OLYMPIA – El Departamento de Agricultura del Estado de Washington (WSDA) y el Departamento de Agricultura de Oregón (ODA) han emitido una orden de retirada del mercado del producto Signature Pet Care Songbird Blend Wild Bird Food 7 LB, vendido en las tiendas Albertsons, Safeway y Haggen en Washington y Oregón, y fabricado por Global Harvest Foods. El producto retirado lleva el código UPC 021130037629 y el código de fecha de venta 01/10/2027 M3D S3501.

El amaranto de Palmer se detectó por primera vez en Washington en 2023 y se añadió a la lista de cuarentena vegetal del estado el 9 de agosto de 2025. La planta invasora también se detectó en campos de los condados de Marion y Malheur en 2024, lo que provocó su inclusión en la lista de plantas nocivas en cuarentena de Oregón el año pasado. Según el WSDA y la ODA, esta planta es muy invasiva, puede crecer más de 3 metros de altura, es resistente a muchos herbicidas y una sola planta puede producir cientos de miles de semillas. Si no se controla, puede ahogar cultivos como el maíz, la soja y los cereales pequeños, reducir el rendimiento de las cosechas y aumentar los costes de control de malas hierbas para los agricultores. También amenaza los hábitats de las plantas autóctonas y puede propagarse rápidamente más allá de las zonas gestionadas. Si se consume en grandes cantidades, el amaranto de Palmer puede ser tóxico para el ganado rumiante (bovino, ovino, caprino).

Esta retirada se inició después de que un empleado de la Junta de Malezas Nocivas del Condado de Spokane observara amaranto de Palmer creciendo en la zona ajardinada del aparcamiento de un Safeway. El empleado se enteró de que se había esparcido alpiste de la tienda en la zona y recogió muestras para analizarlas. El análisis genético confirmó que las semillas contenían amaranto de Palmer.

Albertsons, Safeway y Haggen en Washington y Oregón han retirado voluntariamente del mercado las semillas para pájaros afectadas y las han retirado de los estantes de las tiendas. Global Harvest Foods está cooperando plenamente con el WSDA y la ODA para garantizar que todos los productos afectados se retiren del mercado y ayudar a prevenir una mayor propagación de esta planta invasora.

Se recomienda a los clientes que hayan comprado las semillas para pájaros retiradas del mercado que:

• Retiren cualquier semilla restante de los comederos para pájaros.

• Devuelvan las semillas sin usar a la tienda para obtener un reembolso.

• Coloquen las semillas sueltas en una doble bolsa y deséchenlas en la basura; no las utilicen para hacer compost.

• Limpien a fondo los comederos para pájaros antes de volver a utilizarlos para eliminar las semillas restantes.

• Inspeccionen las zonas debajo y cerca de los comederos para pájaros en busca de malas hierbas germinadas, retiren cuidadosamente las plantas, colóquenlas en bolsas de plástico negras y deséchenlas en la basura para evitar la propagación de las semillas.

En la alerta sobre la plaga del amaranto de Palmer del WSDA, disponible en línea en el enlace que figura a continuación, se ofrece información detallada sobre cómo identificar el amaranto de Palmer.

Información sobre la alerta sobre la plaga del amaranto de Palmer del WSDA

https://cms.agr.wa.gov/WSDAKen...

Contacto para minoristas

Los clientes deben ponerse en contacto con su tienda Safeway, Haggen o Albertsons local para obtener ayuda o información sobre reembolsos. Se ofrecerán reembolsos por cualquier producto retirado sin usar que se devuelva a la tienda.

Contacto estatal

Programa de Servicios Vegetales del Departamento de Agricultura del Estado de Washington: 360-902-1874

Información general del WSDA: 360-902-1800

Contacto para consumidores

Atención al cliente de Global Harvest Foods: cs@ghfoods.com