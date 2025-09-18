C.A.C Abogados fortalece la cobranza con inteligencia artificial y enfoque humano
La firma ha integrado innovación tecnológica con un enfoque humano para darle una nueva cara a la cobranza. “Nuestra propuesta combina herramientas predictivas y automatización inteligente para anticipar el comportamiento del consumidor, optimizar procesos y lograr soluciones eficaces sin perder de vista la empatía y la responsabilidad social” señala la gerencia.
Un aliado estratégico para la banca y el sector real
CAC Abogados opera como un BPO legal especializado que va más allá del cobro de cartera: ofrece defensa judicial integral, contact center, y estructuración de procesos legales. Ha trabajado con grandes compañías como Davivienda, Sudameris, FNA, Claro, Telefónica, Tigo, Caterpillar y GMAC, consolidándose como aliado estratégico para el sector financiero, telecomunicaciones y educación superior.
El modelo de cobranza digital se apoya en bots conversacionales, inteligencia artificial, sistemas de scoring y plataformas multicanal que incluyen WhatsApp Business, voz robotizada, SMS y correo electrónico. Esta arquitectura tecnológica permite trazar rutas de contacto personalizadas según el perfil del cliente, garantizando eficiencia, cumplimiento normativo y trazabilidad.
Tecnología con impacto social
Fundada en 2001 con el propósito de ofrecer soluciones pre jurídicas y jurídicas innovadoras y generando impacto social, CAC Abogados mantiene firme su compromiso con el país; la firma prioriza la contratación de madres cabeza de hogar (20 % del equipo) y jóvenes en su primer empleo (10 %), fomentando inclusión y desarrollo social.
“Desde el principio, entendimos que la cobranza no debe ser un proceso agresivo, sino una oportunidad para reincorporar a los usuarios al sistema financiero de manera saludable. Y eso solo se logra combinando tecnología, ética y un talento humano bien entrenado”, explica CAC Abogados.
Reconocimiento y liderazgo
La firma, con presencia nacional en ciudades clave como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, cuenta con la certificación ISO 9001, fue destacada por la Cámara de Comercio de Bogotá como Empresa MEGA, y reconocida por Colcob entre las mejores compañías del sector.
En tiempos donde la transformación digital redefine todos los sectores, firmas como CAC Abogados demuestran que es posible innovar en cualquier sector, apostando por la tecnología como vehículo de eficiencia y de progreso social.
