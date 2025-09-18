Chef Jorge Dumit lidera a Alfredo Di Roma en el Día Internacional del Chef entre restaurantes para eventos pequeños CDMX

Chef Jorge Dumit en Alfredo Di Roma, referente de cocina italiana en Polanco.

El 20 de octubre, Día Internacional del Chef, Alfredo Di Roma resalta su legado culinario y su vigencia entre los restaurantes para eventos pequeños CDMX.

MEXICO CITY , MEXICO, September 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- Con motivo del Día Internacional del Chef, Alfredo Di Roma reconoce el papel fundamental de quienes dan vida a la cocina. En México, el restaurante se ha consolidado como un espacio único entre los restaurantes para eventos pequeños CDMX, gracias a su tradición, elegancia y atención personalizada.

Fundado en Roma en 1914 y con presencia en México desde 1996, Alfredo Di Roma es mundialmente reconocido por su receta original del Fettuccine Alfredo. Hoy, bajo la dirección del chef Jorge Dumit, el restaurante combina la herencia italiana con la riqueza de los ingredientes locales, manteniéndose vigente en la escena gastronómica.

El restaurante, ubicado en el Hotel Presidente InterContinental, se distingue por su ambiente sofisticado y su capacidad de adaptación a distintas celebraciones. Desde cenas románticas y comidas familiares, hasta reuniones de negocios o celebraciones de cumpleaños, Alfredo Di Roma ofrece un entorno íntimo y versátil en Polanco.

La propuesta culinaria incluye pastas frescas elaboradas a mano, risottos, pescados y carnes, siempre acompañados de la cava más importante de Latinoamérica, con más de 2,500 etiquetas reconocidas por el Grand Award de Wine Spectator. Este maridaje eleva cada plato a una experiencia gourmet.

Gracias a su combinación de tradición, innovación y hospitalidad, Alfredo Di Roma se consolida no solo como un referente de la gastronomía italiana, sino también como una opción ideal dentro de los restaurantes para eventos pequeños CDMX, ya sea para celebrar cumpleaños, cenas empresariales o una comida de negocios en un entorno elegante.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.