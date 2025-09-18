Penta abre las nominaciones para el Premio Brighter Future
Celebrando a los campeones comunitarios que mejoran la vida de madres, niños y adolescentes en todo el mundo
Hasta un máximo de seis galardonados recibirán:
• Reconocimiento prestigioso por parte de algunos de los científicos e investigadores más destacados del mundo
• Un premio de €5.000 cada uno
• Un viaje con todos los gastos pagados a Italia para participar en un importante encuentro con científicos de la red Penta en abril de 2026
• Oportunidades de colaboración global a través de la red Penta
Nomina ahora: penta-id.org/bfa
Los galardonados de la edición anterior provinieron de Argentina, Filipinas, Guinea-Bisáu, Uganda, Estados Unidos y Europa, reflejando el alcance global del BFA y su compromiso con una ciencia equitativa.
Qué buscan los jueces
Las nominaciones se evalúan en base a tres criterios principales:
1. Innovación y sostenibilidad
2. Colaboración comunitaria
3. Equidad e impacto
La revisión se realiza en varias etapas, incluyendo la Academia de Votación, un Jurado Invitado y el Jurado Presidencial de Penta, garantizando transparencia y diversidad de experiencia.
Resultado y cita
Inspirado por el impulso del BFA, el Dr. Isaquel Silva, ganador de 2023 de Guinea-Bisáu, cofundó Djunta Sabios (“Juntando Sabiduría”), un colectivo de jóvenes investigadores en salud pública que ahora cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Salud Pública (INASA) de Guinea-Bisáu.
“Las posibles colaboraciones y avances que pueden surgir del Premio Penta BFA nos llenan de gran expectativa y entusiasmo.”
— Carlo Giaquinto, Presidente, Fundación Penta
Fechas clave
• 15 de septiembre de 2025: Apertura de nominaciones
• 30 de octubre de 2025: Cierre de nominaciones
• Noviembre de 2025: Preselección y revisión del jurado
• Diciembre de 2025 – abril de 2026: Anuncio de ganadores y preparación para el encuentro en Italia
Cómo nominar
Visita penta-id.org/bfa para revisar los requisitos de admisibilidad y enviar una nominación.
Sobre Penta Child Health Research
Penta es una red científica internacional e independiente dedicada a mejorar la vida de mujeres y niños mediante la investigación y la formación de excelencia en enfermedades infecciosas pediátricas y durante el embarazo. Con más de 850 miembros en 95 países, Penta promueve soluciones equitativas y basadas en evidencia en colaboración con comunidades y profesionales de la salud.
Francesca Mazzetto
Penta Foundation ETS
+ +39 348 615 1202
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Bluesky
Instagram
Facebook
YouTube
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.