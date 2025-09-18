Penta abre las nominaciones para el Premio Brighter Future

Premio Penta Brighter Future Nominate your local heroes

Celebrando a los campeones comunitarios que mejoran la vida de madres, niños y adolescentes en todo el mundo

Las posibles colaboraciones y avances que pueden surgir del Premio Penta BFA nos llenan de gran expectativa y entusiasmo” — Carlo Giaquinto, Presidente, Fundación Penta

PADOVA, PADOVA, ITALY, September 18, 2025 / EINPresswire.com / -- Penta , una red internacional de investigación dedicada a la salud infantil, hoy anunció que las nominaciones para el Premio Penta Brighter Future ( BFA ) estarán abiertas desde el próximo lunes 15 de septiembre hasta el miércoles 30 de octubre de 2025. El BFA reconoce a líderes comunitarios que promueven el cuidado y el acceso para madres, niños y adolescentes, especialmente en comunidades que enfrentan amenazas infecciosas.Hasta un máximo de seis galardonados recibirán:• Reconocimiento prestigioso por parte de algunos de los científicos e investigadores más destacados del mundo• Un premio de €5.000 cada uno• Un viaje con todos los gastos pagados a Italia para participar en un importante encuentro con científicos de la red Penta en abril de 2026• Oportunidades de colaboración global a través de la red PentaNomina ahora: penta-id.org/bfaLos galardonados de la edición anterior provinieron de Argentina, Filipinas, Guinea-Bisáu, Uganda, Estados Unidos y Europa, reflejando el alcance global del BFA y su compromiso con una ciencia equitativa.Qué buscan los juecesLas nominaciones se evalúan en base a tres criterios principales:1. Innovación y sostenibilidad2. Colaboración comunitaria3. Equidad e impactoLa revisión se realiza en varias etapas, incluyendo la Academia de Votación, un Jurado Invitado y el Jurado Presidencial de Penta, garantizando transparencia y diversidad de experiencia.Resultado y citaInspirado por el impulso del BFA, el Dr. Isaquel Silva, ganador de 2023 de Guinea-Bisáu, cofundó Djunta Sabios (“Juntando Sabiduría”), un colectivo de jóvenes investigadores en salud pública que ahora cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Salud Pública (INASA) de Guinea-Bisáu.“Las posibles colaboraciones y avances que pueden surgir del Premio Penta BFA nos llenan de gran expectativa y entusiasmo.”— Carlo Giaquinto, Presidente, Fundación PentaFechas clave• 15 de septiembre de 2025: Apertura de nominaciones• 30 de octubre de 2025: Cierre de nominaciones• Noviembre de 2025: Preselección y revisión del jurado• Diciembre de 2025 – abril de 2026: Anuncio de ganadores y preparación para el encuentro en ItaliaCómo nominar Visita penta-id.org/bfa para revisar los requisitos de admisibilidad y enviar una nominación.Sobre Penta Child Health ResearchPenta es una red científica internacional e independiente dedicada a mejorar la vida de mujeres y niños mediante la investigación y la formación de excelencia en enfermedades infecciosas pediátricas y durante el embarazo. Con más de 850 miembros en 95 países, Penta promueve soluciones equitativas y basadas en evidencia en colaboración con comunidades y profesionales de la salud.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.