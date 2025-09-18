Penta abre nomeações para o Prémio Brighter Future na segunda-feira

Prêmio Penta Brighter Future Nominate your local heroes

Celebrando campeões comunitários que melhoram a vida de mães, crianças e adolescentes em todo o mundo

As potenciais colaborações e avanços que podem surgir do Prémio Penta BFA enchem-nos de grande expectativa e entusiasmo” — Carlo Giaquinto, Presidente, Fundação Penta

PADOVA, PADOVA, ITALY, September 18, 2025 / EINPresswire.com / -- A Penta , uma rede internacional de pesquisa dedicada à saúde infantil, anunciou hoje que as indicações para o Prêmio Penta Brighter Future ( BFA ) abriram na segunda-feira, 15 de setembro de 2025, e vão até quarta-feira, 30 de outubro de 2025. O BFA reconhece líderes comunitários que promovem cuidados e acesso para mães, crianças e adolescentes — especialmente em comunidades enfrentando ameaças infecciosas.Até seis premiados receberão:• Reconhecimento prestigiado por alguns dos cientistas e pesquisadores mais brilhantes do mundo• Prémio de €5.000 cada• Viagem totalmente paga para a Itália para participar de um grande encontro com cientistas da Penta em abril de 2026• Oportunidades de colaboração global através da rede PentaNomeie agora: penta-id.org/bfaOs premiados da última edição vieram da Argentina, Filipinas, Guiné-Bissau, Uganda, EUA e Europa, refletindo o alcance global do BFA e o seu compromisso com uma ciência equitativa.O que os jurados procuramAs nomeações são avaliadas com base em três critérios principais:Inovação e sustentabilidade• Colaboração comunitária• Equidade e impacto• A avaliação ocorre em várias etapas, incluindo a Academia de Votação, um Júri Convidado e o Júri Presidencial da Penta, garantindo transparência e diversidade de especialização.Inspirado pelo impulso do BFA, o Dr. Isaquel Silva, vencedor de 2023 da Guiné-Bissau, cofundou o Djunta Sabios (“Juntando Sabedoria”), um grupo de jovens pesquisadores em saúde pública, agora apoiado pelo Instituto Nacional de Saúde Pública (INASA) da Guiné-Bissau.“As potenciais colaborações e avanços que podem surgir do Prémio Penta BFA enchem-nos de grande expectativa e entusiasmo.”— Carlo Giaquinto, Presidente, Fundação PentaDatas importantes• 15 de setembro de 2025: Abertura das nomeações• 30 de outubro de 2025: Encerramento das nomeações• Novembro de 2025: Seleção e revisão pelo júri• Dezembro de 2025 – abril de 2026: Anúncio dos vencedores e preparação para o encontro na ItáliaComo nomear Visite penta-id.org/bfa para verificar os critérios de elegibilidade e enviar uma nomeação.Sobre a Penta Child Health ResearchA Penta é uma rede científica internacional e independente dedicada a melhorar a vida de mulheres e crianças através de pesquisa e formação de excelência em doenças infecciosas pediátricas e na gravidez. Com mais de 850 membros em 95 países, a Penta promove soluções equitativas e baseadas em evidências em parceria com comunidades e profissionais de saúde.

