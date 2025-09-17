تعاون أكاديمي بين باحثي الإمارات وجامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي
وفد من باحثي الإمارات يزور جامعة روتشستر بدبي لبحث التعاون في الابتكار والذكاء الاصطناعي والنشر العلمي وإطلاق مشروعات بحثية مشتركة.UNITED ARAB EMIRATES, September 17, 2025 /EINPresswire.com/ -- دبي، الإمارات العربية المتحدة – استقبلت جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي وفدًا من مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، ضم كلاً من الدكتور فواز حبّال، الأمين العام وعضو مجلس الأمناء، والأستاذ خالد العلي، أمين السر، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك.
ركز اللقاء على بحث آفاق التعاون في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا وتطوير الدراسات التطبيقية، إلى جانب استعراض فرص النشر العلمي عبر المجلات المحكمة التي يصدرها المركز، والتنسيق لإطلاق مشروعات بحثية مشتركة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والبحث التطبيقي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سعي مركز باحثي الإمارات إلى بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية مرموقة تسهم في تطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز تبادل المعرفة، بما يواكب أولويات دولة الإمارات في مجالات التعليم العالي والتنمية المستدامة.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية متابعة التنسيق وتطوير مبادرات مشتركة تدعم البيئة البحثية في الدولة وترسخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للمعرفة والابتكار.
