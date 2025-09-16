Quatre finalistes dévoilés pour le Prix Afrique de l'innovation en ingénierie 2025

Frank Owusu - Aquamet Carol Ofafa - E-Safiri Vivian Arinaitwe - NeoNest Elly Savatia - Signvrse

Soins de santé néonatals, agritech, traduction en langue des signes et mobilité électronique

LONDON, UNITED KINGDOM, September 16, 2025 / EINPresswire.com / -- • Quatre innovateurs du Kenya, du Ghana et de l'Ouganda ont été sélectionnés parmi 16 candidats pour concourir au prix Afrique 2025, géré par l'Académie royale d'ingénierie du Royaume-Uni et doté d'un montant de 50 000 livres sterling pour le lauréat.• Les trois autres finalistes recevront chacun 10 000 livres sterling, et un prix supplémentaire de 5 000 livres sterling sera décerné au lauréat « One-to-Watch »• Les inscriptions pour assister en personne à la finale en direct ou pour regarder l'événement en ligne sont désormais ouvertes au public.Londres, Royaume-Uni, 16 septembre 2025 : Quatre entrepreneurs ont été sélectionnés comme finalistes du Prix Afrique 2025, le plus grand prix du continent consacré à la promotion de l'innovation en matière d'ingénierie, dont la mission est de stimuler, de célébrer et de récompenser l'innovation et l'esprit d'entreprise dans toute l'Afrique subsaharienne.Les innovations des finalistes de cette année ont été dévoilées un mois avant la tenue de la finale en direct à Dakar, au Sénégal. Il s'agit notamment d'un dispositif néonatal permettant de sauver des vies et d'emmener en toute sécurité les bébés à risque dans des établissements de santé situés dans des zones reculées, ainsi que d'un outil d'IA révolutionnaire destiné à favoriser l'intégration des personnes sourdes et malentendantes. En outre, seront également en lice pour remporter le Prix Afrique de cette année : un dispositif intelligent qui transforme la pisciculture en contrôlant en temps réel la qualité de l'eau dans les pêcheries locales afin d'aider les petits exploitants à produire de manière durable et rentable, ainsi que des stations de recharge et d'échange de batteries pour véhicules électriques (VE) alimentés à l'énergie solaire qui améliorent la mobilité rurale et fournissent de l'électricité aux communautés locales. Le Prix Afrique de l'innovation en ingénierie est géré par l'Académie royale d'ingénierie et financé en partie par le ministère britannique de la Science, de l'Innovation et de la Technologie.Les finalistes ont été choisis parmi 16 personnes qui ont chacune reçu un soutien complet destiné à les aider à commercialiser leurs innovations. Cela comprenait notamment d'un programme de formation intensive de huit mois abordant les compétences commerciales de base, telles que la modélisation financière et l'analyse de marché, conçu pour permettre aux entrepreneurs de transformer leurs idées en solutions évolutives et prêtes à être commercialisées. En outre, ces personnes ont bénéficié de la collaboration d'experts en affaires et de mentors en développement de produits, ainsi que du vaste réseau mondial d'ingénieurs, d'innovateurs et de chefs de file de l'industrie de l'Académie.Voici les finalistes 2025 :Vivian Arinaitwe, ingénieur biomédical ougandais, a mis au point Neo Nest, un dispositif de chauffage et de surveillance des nouveau-nés portable et peu coûteux conçu pour prévenir l'hypothermie néonatale lors des transferts en ambulance depuis les centres de santé ruraux vers les hôpitaux de référence. Agissant comme un incubateur compact et improvisé, Neo Nest génère et régule la chaleur par le biais d'un circuit électrique tout en surveillant en permanence les indicateurs vitaux. Les voyants LED de l'appareil s'allument en vert pour indiquer un fonctionnement normal, en orange pour signaler une anomalie et en rouge pour avertir d'un danger, et des alarmes préviennent les soignants en cas de dysfonctionnement ou de panne.Conçu pour offrir chaleur et sécurité, le dispositif est doté d'un anneau réglable et de bandes Velcro pour maintenir le bébé bien en place. Un système intelligent de contrôle de la température, intégré au moyen d'un microcontrôleur, maintient des températures optimales grâce à une boucle de rétroaction qui s'adapte aux changements environnementaux. Le fluide conducteur de chaleur distribue uniformément la chaleur, garantissant que même les nourrissons les plus vulnérables restent dans un état stable et confortable pendant le transfert.Depuis qu'elle a commencé le programme du Prix Afrique, Vivian a également été récompensée à l'occasion des prix African Women Innovation & Entrepreneurship Forum Awards 2025 dans la catégorie Tech Entrepreneur Award et a conclu des accords avec des établissements de santé en Ouganda pour déployer le dispositif Neo Nest.Elly Savatia, un entrepreneur kenyan, a créé Terp 360, une application révolutionnaire conçue pour aider les personnes sourdes ou malentendantes. Grâce à l'IA et à des avatars 3D, il traduit la parole en langue des signes avec une fluidité réaliste, ce qui le distingue des autres outils disponibles sur le marché.Pour améliorer l'expérience, l'équipe d'Elly à Signvrse a intégré des technologies de capture de mouvement et a collaboré avec des Kényans sourds et malentendants pour enregistrer plus de 2 300 signes, qui incluent des phrases et des mots courants. Cela permet de garantir que l'avatar de l'application ressemble à un être humain, qu'il paraisse familier et qu'il soit culturellement pertinent. En remédiant à la pénurie d'interprètes et en améliorant l'accessibilité, Terp 360 a le potentiel de transformer les environnements d'apprentissage et de créer des espaces plus inclusifs.Depuis le début du programme du Prix Afrique, Elly et son équipe ont obtenu une subvention de Google.org pour faciliter l'expansion et l'élargissement de l'ensemble des données en langue des signes. En outre, ils ont établi une présence au Rwanda au sein du Collège d'ingénierie de l'université Carnegie Mellon et prévoient de piloter des déploiements dans les salles de classe et dans les services publics.Frank Owusu, un « aquapreneur » ghanéen, a mis au point Aquamet, un dispositif intelligent de contrôle de la qualité de l'eau qui aide les petits exploitants à réduire la mortalité des poissons et à augmenter les rendements, ce qui leur permet de pratiquer une agriculture à la fois durable et rentable. Les pisciculteurs qui utilisent cet appareil rapportent des augmentations de rendement de 10 à 15 %, une amélioration significative alors qu'ils s'attendent habituellement à perdre jusqu'à 45 % de leurs poissons.L'appareil est doté de trois capteurs essentiels qui contrôlent le pH, l'oxygène dissous et la température de l'eau, autant de facteurs clés pour la santé des poissons. Lorsque la qualité de l'eau se détériore, il envoie des notifications en temps réel et des recommandations directement sur le téléphone portable de l'exploitant. La plateforme propose également des outils d'archivage, un accès aux services de vulgarisation et une place de marché mettant en relation les pisciculteurs et les acheteurs.Depuis qu'il a été sélectionné pour le Prix Afrique 2025, Frank a conclu deux grands partenariats de distribution en B2B en Afrique de l'Ouest. En outre, la visibilité et le soutien apportés par le Prix Afrique ont permis à Frank de conclure des partenariats avec le haut-commissariat britannique et le Centre for Environmental Fisheries, Aquaculture Science, pour soutenir un projet de renforcement du système de santé animale en tant que partenaire de mise en œuvre, ainsi qu'avec le projet Fish for Development au Ghana, une initiative visant à renforcer les capacités des pisciculteurs.Carol Ofafa, ingénieure kényane, a fondé E-Safiri, un service d'échange de batteries qui offre une solution pratique et accessible aux utilisateurs de VE. Présent sur quatre sites à Kisumu, au Kenya, le service s'attaque à un obstacle majeur à l'adoption des VE : le manque d'infrastructures de recharge à domicile, en particulier dans les zones rurales où de nombreux ménages n'ont pas l'électricité. En fournissant des casiers de recharge et d'échange pour les batteries de vélos et de motos électriques, E-Safiri élimine le besoin en installations de recharge personnelles.Chaque plateforme fonctionne à l'énergie solaire et utilise des batteries compatibles avec l'IdO qui fournissent des mises à jour en temps réel, ce qui permet une maintenance proactive. Un tableau de bord central permet de suivre la consommation d'énergie sur l'ensemble des sites, d'optimiser l'efficacité et de réduire les coûts. Au-delà de la mobilité, E-Safiri veille à ce que l'énergie excédentaire soutienne les communautés locales : les centres de recharge servent également de centres d'alimentation pour les ménages privés d'électricité.Depuis qu'elle a été présélectionnée pour le Prix Afrique 2025, Carol a été nommée parmi les 40 femmes de moins de 40 ans les plus remarquables par Business Daily et a été reconnue par Sustainable Energy comme faisant partie des Héros africains de l'énergie (Africa's Energy Heroes) en 2025. Elle a également obtenu un financement par l'intermédiaire du Carbon Trust et a signé le premier contrat d'E-Safiri avec Renewable World.L'événement de la finale en direct du Prix Afrique, soutenu par l'ambassade britannique à Dakar, sera animé par la présentatrice de télévision Merry Beye le 16 octobre au Noom Hotel Dakar Sea Plaza, à Dakar, au Sénégal, et comprendra une allocution de Claudia Senghor, fondatrice d'Agrobabe. Les finalistes 2025 présenteront leurs innovations à un public en personne et en ligne, ainsi qu'à un panel de juges.Pour plus d'informations sur l'événement et les modalités de participation, consultez le site web de l’Académie royale d'ingénierie .Rebecca Enonchong FREng, présidente du jury du Prix Afrique, a déclaré :« Nous sommes très heureux d'accueillir le Prix Afrique au Sénégal cette année, car c'est la première fois que la finale se déroule dans un pays francophone. C'est le moment idéal pour célébrer les forces uniques en matière d'innovation et les opportunités qui existent pour les entrepreneurs à travers l'Afrique francophone, y compris pour beaucoup de nos anciens lauréats du Prix Afrique qui développent des entreprises qui répondent à des défis aux niveaux local et mondial.Nos quatre finalistes de cette année illustrent le pouvoir de l'ingénierie et de la technologie pour améliorer les conditions de vie, grâce à l'innovation dans de nombreux secteurs cruciaux, notamment les soins de santé néonatals, l'amélioration de la traduction en langue des signes, l'agriculture durable, l'énergie et les transports pour les communautés rurales. Ce fut un plaisir et un privilège de suivre le parcours de chacun d'entre eux dans le cadre du programme du Prix Afrique et nous sommes impatients de sélectionner le lauréat parmi ce groupe d'entrepreneurs inspirants.»Lancé en 2014 par l’Académie royale d'ingénierie, le Prix Afrique a soutenu 165 entreprises de 22 pays au moyen de formations, de mentorats et de ressources de communication d'une valeur inestimable. Il dispose d'un réseau florissant d'anciens élèves, dont plus de 70 % génèrent des revenus pour leurs entreprises. Collectivement, ces anciens élèves ont recueilli 34 millions de dollars en subventions et en fonds propres.Les candidatures pour le Prix Afrique 2026 ont été ouvertes en juillet et seront clôturées le 23 septembre 2025. Pour la première fois, le prix met en place un processus de candidature en deux étapes afin de simplifier les soumissions pour les candidats et les évaluateurs. Les candidats intéressés doivent postuler pendant cette période pour figurer dans la liste de présélection 2026. Pour plus d'informations sur la manière de déposer sa candidature, consultez le guide « How to apply » (Comment déposer sa candidature) sur le site web du Prix Afrique.

