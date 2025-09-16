Déménagement Plus renforce ses services de déménagement commercial pour soutenir les entreprises montréalaises.

Déménagement compagnie à Montréal

La compagnie de déménagement élargit son offre afin d’accompagner les PME et organisations lors de leurs transitions.

Renforcer nos services commerciaux reflète notre engagement envers les entreprises montréalaises.” — Serguei Brailean, Directeur général

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, September 16, 2025 / EINPresswire.com / -- Déménagement Plus, compagnie spécialisée en déménagement basée à Montréal et active dans toute la région du Québec et de l’Ontario depuis plus d’une décennie, annonce officiellement le renforcement et l’expansion de ses services de déménagement commercial . Cette initiative s’inscrit dans une volonté d’accompagner de manière encore plus ciblée les entreprises montréalaises et québécoises, à un moment où la mobilité des organisations et la reconfiguration des espaces de travail se multiplient.Depuis sa fondation en 2012, Déménagement Plus s’est imposée comme un acteur incontournable dans le domaine du déménagement résidentiel à Montréal , longue distance et spécialisé. Toutefois, avec l’évolution rapide du marché, l’entreprise a constaté une demande croissante des PME, commerces, bureaux et organisations institutionnelles pour des solutions adaptées aux besoins particuliers des professionnels. Un déménagement commercial implique bien plus que le simple transport de boîtes et de meubles : il touche directement à la continuité des activités d’une organisation, au bien-être des employés et à la préservation d’équipements souvent stratégiques.C’est pourquoi Déménagement Plus a choisi de mettre à profit son expertise et d’investir dans le développement de ce segment de marché. Les nouveaux services commerciaux incluent désormais :-Planification logistique personnalisée : chaque déménagement est étudié afin de limiter les interruptions d’activité et de respecter des délais souvent serrés.-Emballage et manutention spécialisés : protection et transport sécurisés de matériel informatique, d’archives confidentielles, de mobilier ergonomique et d’équipements lourds.-Équipes formées spécifiquement aux réalités des déménagements professionnels, avec une attention particulière à la discrétion, la rapidité et la sécurité.-Solutions hybrides incluant stockage temporaire, démontage et réinstallation, afin de répondre aux besoins des entreprises qui doivent réorganiser leurs espaces sur plusieurs étapes.« Renforcer nos services commerciaux reflète notre engagement envers les entreprises montréalaises », explique Serguei Brailean, Directeur général de Déménagement Plus. « Nous savons à quel point une transition d’espace de travail peut être critique. Une mauvaise gestion peut générer des pertes financières, une baisse de productivité et du stress pour les équipes. Notre objectif est de transformer ce moment sensible en un processus fluide, sécurisé et sans heurts. »Une réponse à un contexte économique changeant.Le marché immobilier de Montréal et du Québec connaît d’importants bouleversements. Les entreprises révisent leurs stratégies d’occupation, certaines réduisant leurs surfaces avec l’essor du télétravail, d’autres au contraire s’agrandissant pour répondre à une croissance. Dans les deux cas, la demande pour des services de déménagement commercial fiables est en hausse.Déménagement Plus souhaite se positionner comme un partenaire stratégique pour les dirigeants et gestionnaires immobiliers. Grâce à une expertise acquise dans le résidentiel et le déménagement spécial comme le déménagement table de billiard , l’entreprise peut adapter ses méthodes éprouvées à la complexité des environnements professionnels.« Notre force repose sur notre polyvalence », poursuit Serguei Brailean. « Nous sommes capables d’accompagner aussi bien une petite start-up technologique qui relocalise son bureau dans un espace collaboratif qu’une entreprise manufacturière qui doit déplacer des équipements lourds vers une nouvelle usine. Cette capacité d’adaptation est au cœur de notre mission. »Plus qu’un service, une continuité pour les organisationsAu-delà de la logistique, Déménagement Plus insiste sur l’importance de la continuité opérationnelle pour les entreprises clientes. Le moindre retard ou la moindre erreur peut avoir des conséquences financières majeures. C’est pourquoi l’entreprise a renforcé ses équipes avec des spécialistes formés à la gestion de projets complexes, capables de coordonner efficacement toutes les étapes d’un déménagement, de la planification initiale jusqu’à l’installation finale.Un accent particulier est mis sur la sécurité et la confidentialité, deux préoccupations centrales pour les entreprises modernes. Le transport d’ordinateurs, de serveurs ou de dossiers sensibles requiert des protocoles stricts et une équipe digne de confiance. Déménagement Plus a intégré ces dimensions au cœur de son offre commerciale.Une évolution naturelle après plus de dix ans d’expérienceCette diversification vers le déménagement commercial apparaît comme la suite logique de l’évolution de Déménagement Plus. Depuis plus de dix ans, la compagnie a accompagné des milliers de familles et de particuliers dans leurs projets de vie, bâtissant sa réputation sur la fiabilité, la transparence et la qualité de service. L’entreprise a également développé une solide expertise dans le transport d’objets spécialisés, tels que pianos et tables de billard, démontrant sa capacité à relever des défis techniques exigeants.Fort de cette expérience, le passage à un service complet de déménagement commercial se fait avec la même philosophie : offrir une prestation adaptée, centrée sur le client et guidée par l’excellence.Perspectives d’avenirAvec ce renforcement, Déménagement Plus ambitionne d’accroître sa part de marché dans le secteur commercial et d’élargir son rayonnement au-delà de Montréal, vers d’autres pôles économiques du Québec. L’entreprise prévoit également d’investir davantage dans la formation continue de ses équipes et dans des outils numériques permettant un suivi transparent et en temps réel des opérations.« Nous sommes convaincus que l’avenir du déménagement passe par une combinaison de savoir-faire humain et de solutions technologiques », conclut Serguei Brailean. « En plaçant nos clients au centre de chaque décision et en innovant dans nos méthodes, nous voulons rester un acteur de référence dans le secteur pour les années à venir. »

