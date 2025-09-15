iVISASOLUTION consolida su liderazgo como firma de referencia en procesos migratorios EB1A & EB2-NIW

iVISASOLUTION EB2-NIW y EB1 Ad Case Approved

SALT LAKE CITY, UT, UNITED STATES, September 15, 2025 / EINPresswire.com / -- iVISASOLUTION , firma especializada en consultoría migratoria, continúa consolidando su posicionamiento como una de las opciones más completas y confiables para individuos, profesionales, empresarios e inversionistas que desean establecerse temporal o permanentemente en los Estados Unidos. Con sede en Utah y alcance internacional, iVISASOLUTION ofrece un acompañamiento integral en el diseño, preparación y seguimiento de solicitudes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y demás entidades consulares.La firma cuenta con amplia experiencia en trámites de visas de inmigrante (residencia permanente) y visas de no inmigrante (estancias temporales), abarcando las siguientes categorías clave:Visas de inmigrante ( Green Card ):• EB-1A: Para personas con habilidades extraordinarias en ciencias, artes, educación, negocios o deportes.• EB-2 NIW (National Interest Waiver): Para profesionales altamente calificados cuya labor beneficia directamente al interés nacional de EE. UU.• EB-3 PERM: Para trabajadores calificados, profesionales con oferta de empleo.• Procesos familiares: Peticiones de cónyuge, hijos, padres y hermanos ciudadanos o residentes permanentes.• Ajuste de estatus: Transición legal dentro de EE. UU. hacia la residencia permanente.• Naturalización y ciudadanía: Asistencia completa en la solicitud de ciudadanía (Formulario N-400) y preparación para la entrevista.• Visas de no inmigrante (estancias temporales):• F-1: Estudiantes internacionales.• B1/B2: Visitantes por negocios o turismo.• E-2: Inversionistas de países con tratado comercial con EE. UU., interesados en abrir o gestionar un negocio.• L-1A: Transferencia de ejecutivos o gerentes dentro de una misma empresa internacional.• TN: Profesionales de Canadá y México bajo el Tratado entre México, EE. UU. y Canadá (T-MEC).• O-1: Personas con habilidades extraordinarias en ciencias, artes, educación, negocios, cinematografía o atletismo.• K-1: Visa de prometido(a) de ciudadano estadounidense.• Cambios o extensiones de estatus: Asistencia en procesos de cambio entre categorías o extensión de estancia legal.Además, iVISASOLUTION ofrece servicios complementarios como solicitud de permisos de trabajo (Formulario I-765) y documentos de viaje (Formulario I-131), garantizando un acompañamiento completo y estratégico en cada etapa del proceso migratorio.Con un enfoque centrado en el cliente, atención personalizada y un equipo altamente calificado, la firma ha asistido con éxito a decenas de familias, estudiantes, investigadores, emprendedores y empresas en el logro de sus objetivos migratorios.

