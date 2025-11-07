Hernán L. Sarmiento, migrante colombiano triunfa en EE. UU. apoyando a profesionales latinos.

Hernan Sarmiento Services IBUSINESSPLAN Contact Us

Emprendedor colombiano impulsa negocios, visas e inversión en EE. UU. a través de IBUSINESSPLAN e iVISASOLUTION

Mi misión es ayudar a que más profesionales puedan alcanzar sus metas en EE.UU, entendiendo las reglas y aprovechando las oportunidades que existen cuando se combina la educación con la estrategia” — Hernan L. Sarmiento

SALT LAKE CITY, UT, UNITED STATES, November 6, 2025 / EINPresswire.com / -- Hernán L. Sarmiento , emprendedor y consultor Colombiano en EE.UU especializado en negocios, inmigración y desarrollo profesional, se ha convertido en un referente para la comunidad latina en Estados Unidos. Su historia es un ejemplo de preparación académica y visión estratégica. Tras obtener su residencia legal permanente mediante el programa EB2-NIW, Hernan L. Sarmiento ha dedicado su carrera a capacitar a profesionales, inversionistas y emprendedores a establecerse en Estados Unidos.Su éxito se fundamenta en su sólida formación académica: un título en Comercio Internacional y un MBA cursado en Estados Unidos, que le proporcionaron el conocimiento y las herramientas necesarias para abordar los retos del entorno empresarial y migratorio estadounidense. Estos estudios y experiencia no solo le permitieron obtener la residencia, sino que también le han dado confianza para brindar consultoría a otros en procesos de visas de inversión y negocios en Estados Unidos. IBUSINESSPLAN : Planes de negocio, marketing y creación de empresasDesde su empresa IBUSINESSPLAN, con presencia en Utah, Hernán L. Sarmiento lidera un equipo que ofrece servicios especializados en la elaboración de planes profesionales y de negocio para visas EB1, EB2-NIW, E1, E2 y L1, además de servicios de marketing digital, desarrollo web y creación de LLC tanto en Utah como en Florida.IBUSINESSPLAN guía a los emprendedores en cada paso del proceso, desde la conceptualización de su idea hasta la ejecución en Estados Unidos. Este enfoque integral permite que profesionales y empresarios latinoamericanos puedan materializar sus proyectos con confianza y seguridad, cumpliendo con las normativas en Estados Unidos.“Mi misión en IBUSINESSPLAN es que más profesionales y emprendedores puedan estructurar sus proyectos de manera sólida y estratégica. El conocimiento y la planificación son la base del éxito en Estados Unidos”, afirma Hernán L. Sarmiento. iVISASOLUTION : Consultoría migratoria para la comunidad latinaAdemás de IBUSINESSPLAN, Hernán Sarmiento es socio fundador de la firma de consultoría migratoria iVISASOLUTION, empresa que ha apoyado a cientos de personas en sus procesos de visa profesional, de comercio internacional y de inversionista. La firma fue creada por Hernan L Sarmiento, con el objetivo de simplificar los procesos migratorios para los hispanos.iVISASOLUTION ofrece asesoría personalizada, que ayuda a sus clientes a navegar un sistema complejo con claridad y seguridad. La firma ha logrado posicionarse como un aliado estratégico para profesionales y empresarios que buscan oportunidades en Estados Unidos.Impacto y alcance en la comunidad latinaEl trabajo de Hernán L. Sarmiento trasciende la consultoria profesional. Su enfoque combina educación, mentoría y motivación, brindando a los migrantes y emprendedores herramientas prácticas para construir su futuro en Estados Unidos. Gracias a su trayectoria, Hernan L. Sarmiento ha ayudado a transformar la vida de cientos de familias latinoamericanas, promoviendo la integración económica y profesional en el país.Su experiencia personal como migrante le permite entender de manera profunda los desafíos que enfrentan quienes llegan a Estados Unidos con sueños de emprendimiento y superación. Este conocimiento se refleja en cada proyecto, plan de negocio y consultoria que brinda a sus clientes.Contenido educativo en YouTube: compartiendo conocimientoAdemás de su labor empresarial y consultoría, Hernán L. Sarmiento crea contenido educativo en su canal de YouTube @HernanLSarmiento, donde aborda temas sobre inmigración, emprendimiento y desarrollo profesional para latinos.El canal ofrece guías prácticas sobre cómo estructurar empresas en Estados Unidos, optimizar procesos migratorios y aprovechar oportunidades de negocio, convirtiéndose en un recurso valioso para quienes desean crecer profesionalmente en el país. A través de sus videos, Hernna L. Sarmiento busca educar a la comunidad con información clara y confiable, ayudándoles a tomar decisiones estratégicas para su futuro.Educación, experiencia y liderazgo: la fórmula del éxitoLa trayectoria de Hernán L. Sarmiento combina educación, experiencia y liderazgo. Su formación en Comercio Internacional y MBA le proporcionó herramientas analíticas y estratégicas, mientras que su experiencia práctica le permitió aplicar esos conocimientos en proyectos reales, tanto para él como para sus clientes.Gracias a esta combinación, Hernan L. Sarmiento ha logrado crear empresas que no solo ofrecen servicios, sino que también generan impacto en la comunidad, fortalecen la integración económica y promueven la profesionalización de los emprendedores en Estados Unidos.Testimonios de impactoClientes y socios de Hernán L. Sarmiento destacan su profesionalismo, ética y capacidad para simplificar procesos complejos. Muchos coinciden en que su orientación ha sido clave para obtener visas, establecer empresas y desarrollar negocios exitosos en un entorno competitivo y regulado como el estadounidense.El enfoque integral de Hernan L. Sarmiento combina consultoria, planificación y estrategia de negocios, lo que permite que sus clientes tengan confianza y seguridad en cada paso que dan, minimizando riesgos y maximizando oportunidades.Compromiso con la comunidad y visión a futuroHernán L. Sarmiento sigue ampliando su impacto mediante proyectos empresariales y educativos en idiomas como US Language School. Su visión se centra en crear un ecosistema donde los profesionales y emprendedores latinos tengan acceso a las herramientas, conocimientos y redes necesarias para triunfar en Estados Unidos.“Mi historia representa a miles de migrantes que vinimos a Estados Unidos con un sueño. Con trabajo, educación y visión, todo es posible”, destaca Hernán L. Sarmiento.Su compromiso no solo se refleja en el éxito de sus clientes, sino también en su apoyo constante a la comunidad, inspirando a otros a perseguir sus metas y superar obstáculos con determinación y planificación estratégica.

