Steuerliche Beratung ist nicht mehr “staubig”, aber wichtiger denn je

NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE, GERMANY, September 11, 2025 / EINPresswire.com / -- Wer will nicht aus seiner Steuer das Beste rausholen? Und das mit einem guten Gefühl. Steuer bedeutet für viele Menschen mindestens einmal im Jahr emotionalen Stress.Die VLH – als der größte Lohnsteuerhilfeverein in Deutschland mit über 1 Mio. Mitglieder, ist hier eine Verbündete für Arbeitnehmer. Sie ermöglicht mit ihrer Kompetenz, Nähe und Modernität die Bestmögliche Unterstützung.Der Markt bietet so viele Möglichkeiten sich Unterstützung zu suchen – das ist erst mal gut. Aber welche Art von Unterstützung ist die richtige? Steuern sind so individuell wie der Mensch der dahinter steht.Von reinen Online Apps, über Steuerberater bis hin zu den Lohnsteuerhilfevereinen ist ein großes Angebot da. Die VLH grenzt sich z.B. mit ihrem Onlineangebot zu anderen Steuer Apps dahingehend ab, das hier auch die komplette Korrespondenz mit dem Finanzamt übernommen wird. Und das ganze Jahr als Ansprechpartner da ist. Online oder Hybrid.Die VLH hat in einer eigenen Erhebung (Vendbridge, 2023) festgestellt, dass Menschen, die ihre Steuererklärung machen, diese Punkte besonders beschäftigen: 1. Unsicherheiten und Angst beim Ausfüllen und Fehler zu machen, 2. die Vermutung, dass man mehr rausholen könnte, aber sie Wissen nicht wie, 3. Das Gesfühl auf sich allein gestellt zu sein wenn der Steuerbescheid nicht korrekt ist oder von der Erwartung abweicht; 4. das Sie keine Unterstützung erhalten wenn das Finanzamt Rückfragen hat.Entwicklungen 4.0 permanent dran bleiben, das ist der Schlüssel zum Erfolg seit über 50 JahrenDie VLH ist traditionell regional in ganz Deutschland mit ihren über 3.000 Beratungsstellen vertreten. Wirtschaft 4.0 hat schon einige Veränderungen gebracht, wie die parpierlose Archivierung, KI Assistenten (die auf Basis der VLH Kompetenz angelernt wurden). Diese technische Unterstützung gibt den Mitglieder zusätzliche Ansprachemöglichkeiten und entlastet die Organisation. Dennoch wird Differenzierung über weitere Mehrwerte zukünftig entscheidend sein. Deshalb stehen auch relevante Megatrends (Zukunftsinstitut, 2024) bei der VLH im Rahmen der steuerlichen Beratung immer mehr im Fokus: Digitalisierung, Sicherheit und New Work. Aber auch der Trend “Gesundheit” spielt für dieses Beratungsumfeld eine große Rolle.Im Markt ist zu beobachten, das es nicht mehr nur DIE eine APP oder DIE eine Beratung gibt. Die meisten Anbieter gestalten ihr Angebot als “hybrid” aus. Anbieter der Branche, die bisher rein auf Online gesetzt haben, bieten nun zusätzlich persönlichen Beratung an und umgekehrt. Das heißt, die Angebote richten sich am Kundenbedürfnis aus und nutzen modern Technologie zur Unterstützung der Prozesse.Deshalb muss sich die Branche mit der Erweiterung von Kompetenz beschäftigen, z.b. Kernleistungen erweitern, Netzwerke erstelle, Geschäftsprozesse digital optimieren. Und aktiv die Steuerpolitik mitgestalten.Beratung im WandelHinzu kommt, das es immer wichtiger wird eine moderne Arbeitgebermarke zu haben und sinngebende Jobs zu bieten, die den heutigen Ansprüchen von Mitarbeitern entspechen. Was kann es besseres geben, Mitgliedern im Verein einfach etwas abzunehmen und damit Entlastung geben zu können? Der Lohnsteuerhilfeverein hat eine Vielzahl von Jobprofilen. Von Selbständigen Beratungsstellenleitern (in Voll- und Teilzeit) zu Festanstellungen in der Zentrale.

