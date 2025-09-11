Antonio Llinas celebra las fiestas Patrias

México es un país que se disfruta KM a KM. No hay mejor forma de celebrarlo que explorando su diversidad con la libertad que solo un auto puede ofrecer

Nuestro país es un mosaico de culturas, sabores y paisajes. Al recorrerlo por carretera, nos reconectamos con lo que somos y celebramos a México desde su esencia” — Antonio Luis Llinas Oñate

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO, September 11, 2025 /EINPresswire.com/ -- Celebra las Fiestas Patrias recorriendo México en coche con Europcar

Antonio Llinás Oñate, CEO de Europcar México, invita a redescubrir el país con libertad, seguridad y comodidad durante septiembre.

En el marco de las celebraciones por las Fiestas Patrias, Europcar México hace un llamado a los viajeros nacionales y extranjeros a redescubrir la riqueza histórica, cultural y natural del país a través de un viaje por carretera. Bajo la dirección de Antonio Llinás Oñate, CEO de Europcar México, la compañía promueve el turismo local como una forma auténtica y segura de celebrar el orgullo nacional.

"México es un país que se disfruta kilómetro a kilómetro. No hay mejor forma de celebrarlo que explorando su diversidad con la libertad que solo un auto puede ofrecer”, señaló Llinás Oñate, quien ha liderado una estrategia centrada en la innovación, seguridad y experiencia personalizada del usuario.

Durante septiembre, miles de mexicanos aprovechan los días festivos para realizar viajes cortos o escapadas de fin de semana. Europcar México se ha preparado para esta temporada con una ampliación de su flota, implementación de protocolos reforzados de seguridad e higiene, y herramientas digitales que permiten reservar un vehículo de manera fácil y rápida.

Fiestas Patrias sobre ruedas

Recorrer el país en coche permite a los viajeros ir más allá de los destinos tradicionales. Desde la vibrante Ciudad de México y su tradicional Grito en el Zócalo, hasta la histórica Dolores Hidalgo, Guanajuato, cuna de la Independencia, hay innumerables rutas cargadas de historia, gastronomía y cultura por descubrir.

Hay pueblos mágicos, mercados locales, cocinas tradicionales y paisajes inolvidables que solo se descubren cuando te detienes en el camino. Esa es la magia de viajar en coche por México”, agregó el CEO de Europcar México.

Seguridad y experiencia del cliente, prioridad de Europcar

Conscientes de la importancia de ofrecer una experiencia segura y confiable, Europcar México ha reforzado sus procesos de mantenimiento, limpieza y atención al cliente, asegurando que cada vehículo se entregue en óptimas condiciones.

Además, se han fortalecido las herramientas digitales para facilitar la renta en línea, permitiendo a los usuarios seleccionar su vehículo, consultar disponibilidad y realizar pagos desde cualquier lugar.

Una invitación a redescubrir México

En estas fechas, Europcar México extiende la invitación a todos los mexicanos a reconectarse con el país a través de sus carreteras, su gente y sus tradiciones.

"Nuestro país es un mosaico de culturas, sabores y paisajes. Al recorrerlo por carretera, nos reconectamos con lo que somos y celebramos a México desde su esencia”, concluyó Antonio Llinás Oñate.

Acerca de Europcar México

Europcar es una de las compañías líderes a nivel mundial en renta de autos, con presencia en más de 140 países. En México, bajo la dirección de Antonio Llinás Oñate, Europcar ofrece soluciones de movilidad con altos estándares de calidad, seguridad e innovación tecnológica.

