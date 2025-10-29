Europcar México acelera hacia la movilidad sostenible y el turismo responsable en 2025

Europcar México reafirma su liderazgo en el sector de movilidad con apuesta decidida por la sostenibilidad, la innovación tecnológica y el impulso al turismo

México es un país de diversidad y movimiento. Queremos acompañar cada viaje con tecnología, responsabilidad y excelencia en el servicio” — Antonio Luis Llinas Oñate

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO, October 29, 2025 /EINPresswire.com/ -- En un contexto donde la sostenibilidad se ha convertido en una prioridad global, Europcar México da un paso firme hacia el futuro con una estrategia que combina innovación, conciencia ambiental y experiencias de viaje personalizadas.

Bajo la dirección de Antonio Luis Llinás Oñate, CEO de Europcar México, la compañía reafirma su liderazgo en el sector al apostar por una movilidad más limpia y responsable, fortaleciendo su compromiso con el turismo nacional y el desarrollo sostenible.

🌿 Movilidad verde: flotas híbridas y eléctricas

“Cada kilómetro que recorremos debe tener un impacto positivo en el planeta”, destacó Antonio Llinás, quien impulsa una transformación profunda en la forma de viajar.

La empresa ha incrementado su flota de vehículos híbridos y eléctricos, ofreciendo alternativas sostenibles a viajeros y empresas que buscan reducir su huella de carbono sin comprometer la calidad del servicio.

Además, Europcar México ha implementado acciones complementarias como la instalación de cargadores eléctricos en sucursales estratégicas y programas de compensación de emisiones.

🧭 Turismo responsable y experiencias sobre ruedas

Con el objetivo de promover el turismo interno, Europcar México lanza nuevas rutas temáticas que conectan a los viajeros con la riqueza cultural y natural del país.

Desde recorridos gastronómicos en Oaxaca hasta escapadas ecoaventura en la Riviera Maya, las propuestas de roadtrips sostenibles fomentan un turismo más auténtico, consciente y de bajo impacto ambiental.

Estas experiencias también fortalecen el desarrollo de comunidades locales, generando oportunidades económicas y promoviendo el respeto por el entorno.

🤖 Innovación digital al servicio del viajero

La compañía avanza en su transformación digital, integrando herramientas que hacen el proceso de renta más ágil y seguro:

reservas en línea optimizadas, check-in digital y atención personalizada mediante inteligencia artificial.

“México es un país de diversidad y movimiento. Queremos acompañar cada viaje con tecnología, responsabilidad y excelencia en el servicio”, señaló Llinás Oñate.

Con esta visión, Europcar México consolida su posición como líder en movilidad sustentable y aliado estratégico del turismo responsable en México, impulsando un modelo de viaje donde la innovación y el respeto por el planeta van en la misma dirección.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.