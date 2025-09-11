Chapulín Refuerza Su Propuesta Gourmet Entre Los Restaurantes en Polanco

Experiencia gourmet en Chapulín, referente de los restaurantes en Polanco.

Chapulín reafirma su liderazgo entre los restaurantes en Polanco al celebrar la cocina mexicana durante las fiestas patrias este 15 de septiembre.

MEXICO CITY , MEXICO, September 11, 2025 /EINPresswire.com/ -- En el corazón de Polanco, el restaurante Chapulín reafirma su posición como uno de los principales restaurantes en Polanco al presentar un menú gourmet que combina frescura, técnica y creatividad. A diferencia de las ofertas tradicionales de temporada, Chapulín apuesta por una propuesta que resalta ingredientes del mar, cortes de carne madurados y coctelería innovadora.

El menú actual destaca una variedad de ostiones y almejas de temporada, acompañadas de salsas de chile costeño, pepino, cebolla y limón, así como ceviches y aguachiles con pesca del día. Entre sus especialidades se encuentran la carne apache de atún sobre tuétano, la tostada de pulpo e ikura ahumado, y el aguachile mixto de callo de hacha y camarón.

Para los amantes de la carne, Chapulín ofrece cortes como Rib-Eye, Porterhouse y New York madurados entre 25 y 45 días, preparados al punto y acompañados de guarniciones clásicas. Esta selección lo coloca como un referente para quienes buscan un Polanco restaurante mexicano con un enfoque contemporáneo.

La experiencia se complementa con una carta de coctelería de autor que incluye opciones como la mezcalita de jamaica con piña, la margarita de maracuyá tres chiles y la clamachela Chapulín, además de cervezas artesanales. Para cerrar, destacan postres insignia de la casa y colaboraciones con otros restaurantes del Hotel Presidente.

En sintonía con la temporada, Chapulín también ofrece por tiempo limitado el tradicional chile en nogada, manteniendo viva la conexión con la cocina mexicana mientras conserva su identidad como restaurante gourmet.

Con esta propuesta, Chapulín se consolida como una de las mejores opciones de dónde comer en Polanco, combinando mariscos frescos, cortes premium y mixología en un entorno que celebra la hospitalidad mexicana.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.