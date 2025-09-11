EMBRACE Future lansează #DescoperăEmoțiile - o campanie publică de conștientizare despre sănătatea mintală a copiilor
Campania debutează în cadrul Forumului Copiilor și Tinerilor din București, în luna octombrie 2025. Evenimentul va implica copiii și tinerii în discuții interactive cu factori de decizie cu privire la aspectele cheie ale sănătății mintale, punând baze pentru participarea și influența copiilor pentru o societate căreia îi pasă de bunăstarea lor emoțională.
După Forum, campania va continua în întreaga Europă, prezentând opt emoții primare identificate în modelul Plutchik: Bucurie, Anticipare, Furie, Dezgust, Tristețe, Surpriză, Frică și Încredere.
Prin evidențierea acestor emoții săptămână de săptămână, campania își propune să sporească gradul de conștientizare, să promoveze alfabetizarea emoțională și să ofere resurse pentru copii, părinți și profesori pentru a naviga mai bine printre provocările emoționale.
Echipa EMBRACE consideră că emoțiile sunt esențiale pentru dezvoltarea, învățarea și reziliența copiilor, urmând această viziune: “Cu #DescoperăEmoțiile, dorim să ne asigurăm că familiile, școlile și comunitățile recunosc importanța lor și că obțin instrumentele necesare pentru a sprijini copiii în moduri sănătoase.
Campania #DescoperăEmoțiile se va desfășura pe rețelele de socializare, canalele de presă, în cadrul Forumului Copiilor și Tinerilor, asigurând o vizibilitate și un angajament larg.
Despre EMBRACE
EMBRACE este o inițiativă europeană dedicată promovării sănătății mintale a copiilor prin educație, conștientizare și instrumente inovatoare pentru educatori, părinți și factori de decizie politică. Proiectul își propune să abordeze problemele de sănătate mintală în rândul copiilor vulnerabili din sate defavorizate și orașe mici din nord-estul României, printr-un model de intervenție care este deja pilotat în 10 școli.
În cadrul proiectului, un grup divers de participanți vor fi implicați pentru a reflecta, a învăța și a utiliza resursele EMBRACE care vor fi create și promovate la nivel național și european pentru a sprijini sănătatea mintală a copiilor:
- 500 de copii vor beneficia în mod direct de setul de instrumente EMBRACE - un program structurat menit să educe copiii cu vârste cuprinse între 6-18 ani cu privire la bunăstarea emoțională
- 300 de părinți vor fi introduși în alfabetizarea emoțională
- 190 de specialiști în educație și protecția copilului vor fi instruiți să lucreze în colaborare pentru susținerea bunăstării emoționale a copiilor în școli și comunități
- 123 de copii reprezentanți vor participa activ la exprimarea nevoilor în cadrul Forumului Copiilor și Tinerilor
Proiectul este implementat de un consorțiu de parteneri: Fundatia Serviciilor Sociale Bethany (FSSB) (coordonator în România), Fundatia de Sprijin Comunitar (FSC), Asociatia “Bună Ziua, Copii din România”` (BZRO), Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) și Evolutionary Archetypes Consulting SL (EAC).
Proiect: 101190161 — EMBRACE — CERV-2024-CHILD
Disclaimer: Co-finanțat de Uniunea Europeană. Părerile și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului/autorilor și nu reflectă neapărat opiniile Uniunii Europene sau a Agenției Executive pentru Educație și Cultură Europeană (EACEA).
Nici Uniunea Europeană, nici autoritatea care acordă finanțarea nu pot fi trase la răspundere pentru acestea.
