Mercados atentos: la cumbre Trump – Putin y sus posibles implicaciones para la estabilidad

La cita entre Trump y Putin deja a los inversionistas midiendo un posible “beneficio económico de la paz”

EBC Financial Group advierte que, pese a las conversaciones en Alaska, la incertidumbre sigue en petróleo, granos y activos refugio.

DC, UNITED STATES, September 11, 2025 /EINPresswire.com/ -- La cumbre, con tanta anticipación, entre Trump y Putin en Anchorage terminó con apretones de manos y titulares, pero sin avances en cuanto a Ucrania o las sanciones. Según EBC Financial Group (EBC), la ausencia de un marco de paz o de compromisos claros probablemente prolongará las primas de riesgo geopolítico en los mercados de materias primas y financieros mundiales.

La puesta en escena de la cumbre: alfombras rojas, fanfarria militar e incluso el sobrevuelo de un bombardero B-2 no tranquilizaron mucho a los traders. En lugar de claridad sobre las sanciones o una hoja de ruta para la paz, los inversionistas se quedaron con la ambigüedad, que en sí misma se está reflejando en los precios de los mercados.

«Los mercados reaccionan ante la incertidumbre. Sin un alto el fuego ni una ruta a seguir desde Anchorage, los traders se ven obligados a navegar por un entorno de riesgo en el que la ambigüedad se ha convertido en el motor de la evolución de los precios», comentó David Barrett, Director Ejecutivo de EBC Financial Group (UK) Ltd.

Mercados energéticos bajo presión

Los futuros del petróleo Brent subieron por encima de los 66 dólares por barril, recortando las pérdidas de la sesión anterior, mientras los inversionistas sopesaban la posibilidad de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania que podría aliviar las sanciones a Moscú e impulsar el suministro. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que estaba trabajando para organizar una reunión entre Putin y Zelenskiy, aunque Rusia aún no lo ha confirmado, lo que mantiene la incertidumbre. Al mismo tiempo, los datos del sector mostraron una disminución de las reservas de 2,4 millones de barriles, casi el doble de lo esperado, lo que indica una mayor demanda. Sin embargo, el petróleo se mantiene cerca de su mínimo de tres meses, con una caída de los precios de más del 10 % este mes, presionado por el aumento de la producción de la OPEP+ y la menor aplicación de las sanciones.

El trigo de Chicago cayó hasta los 5 dólares por bushel, presionado por las previsiones de una mayor cosecha en Rusia, el optimismo sobre las negociaciones de paz en Ucrania y las mejores condiciones de la cosecha en Estados Unidos. Si bien los precios más bajos suponen un alivio para los importadores, la volatilidad de las exportaciones del Mar Negro significa que los riesgos para la seguridad alimentaria y la inflación siguen siendo elevados, especialmente para los mercados emergentes.

Los activos refugio vuelven a estar en juego

El oro cotizó en torno a los 3320 dólares por onza, rondando su mínimo de tres semanas, ya que la percepción de una disminución de los riesgos geopolíticos y la fortaleza del dólar estadounidense ejercieron presión sobre el metal. El presidente Trump señaló que no enviaría tropas terrestres a Ucrania, aunque el apoyo aéreo sigue siendo posible, mientras que el presidente Zelenskiy acogió con satisfacción las conversaciones de paz, pero dejó muchas incertidumbres sobre las perspectivas geopolíticas futuras. Los traders centran ahora su atención en el simposio de Jackson Hole y la publicación de las actas del FOMC, y los mercados descuentan dos recortes de tipos este año, el primero de ellos ya en septiembre.

Imagen vs. Realidad: el espectáculo no mueve los mercados

La cumbre de Alaska puso en evidencia la creciente brecha entre el teatro político y la realidad económica. Las acciones de Wall Street y Europa cerraron sin cambios: los mercados se centran claramente en los factores fundamentales más que en la fanfarria. Las acciones se mantuvieron prácticamente sin cambios, el índice del dólar apenas varió y los precios de las materias primas se negaron a moverse solo por el espectáculo. EBC observa que los traders han aprendido que no todos los apretones de manos mueven la aguja: lo que impulsa el posicionamiento es la sustancia, no el espectáculo.

¿Qué significa para los traders e inversionistas?

Para los participantes en el mercado, los analistas de EBC destacan tres lecciones clave: en primer lugar, que la ambigüedad en sí misma es ahora un motor del mercado, lo que mantiene elevada la volatilidad; en segundo lugar, que los activos refugio seguirán siendo favorables hasta que se produzca una verdadera claridad política; y, en tercer lugar, que la gestión de riesgos debe tener prioridad sobre el trading impulsado por los titulares.

Los analistas de EBC insisten en que los inversionistas se centren en los factores fundamentales —los flujos de energía, las cadenas de suministro agrícolas y la política de los bancos centrales— en lugar de reaccionar a las maniobras diplomáticas. Para las carteras a más largo plazo, la «prima de paz» diferida significa mantener las coberturas y prepararse para la continuidad de la incertidumbre geopolítica, en lugar de una resolución rápida..

Descargo de responsabilidad: Este artículo refleja las observaciones de EBC Financial Group y todas sus entidades globales. No constituye asesoramiento financiero ni de inversiones. El trading de materias primas y divisas (FX) conlleva un riesgo significativo de pérdida, que puede superar su inversión inicial. Consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de trading o de inversiones, ya que EBC Financial Group y sus entidades no se hacen responsables de los daños que puedan derivarse de la confianza depositada en esta información.

Para obtener más información sobre los mercados de materias primas, visite www.ebc.com/es/

Acerca de EBC Financial Group

Fundada en Londres, EBC Financial Group (EBC) es una marca global conocida por su experiencia en corretaje financiero y gestión de activos. A través de sus entidades reguladas que operan en las principales jurisdicciones financieras, incluyendo el Reino Unido, Australia, las Islas Caimán, Mauricio y otras, EBC permite a los inversionistas minoristas, profesionales e institucionales acceder a los mercados globales y a oportunidades de trading, incluyendo divisas, materias primas, CFDs y más.

Con la confianza de inversionistas en más de 100 países y galardonada con premios internacionales, incluido el reconocimiento durante varios años por parte de World Finance, EBC es ampliamente considerada como uno de los mejores brókeres del mundo, con títulos como Mejor Plataforma de Trading y Bróker Más Confiable. Con su sólida posición regulatoria y su compromiso con la transparencia, EBC también se ha clasificado constantemente entre los mejores brókeres, gracias a su capacidad para ofrecer soluciones de trading seguras, innovadoras y centradas en el cliente en mercados internacionales competitivos.

Las filiales de EBC cuentan con licencia y están reguladas en sus respectivas jurisdicciones. EBC Financial Group (UK) Limited está regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido; EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulada por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd y EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio (FSC).

El núcleo de EBC lo forma un equipo de veteranos del sector con más de 40 años de experiencia en importantes instituciones financieras. Hemos atravesado ciclos económicos clave, desde el Acuerdo del Plaza y la crisis del franco suizo de 2015 hasta las turbulencias del mercado provocadas por la pandemia de COVID-19. Fomentamos una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, garantizando que cada relación con los inversionistas se gestione con la máxima seriedad que merece.

EBC se enorgullece de ser socio oficial de divisas del FC Barcelona y sigue impulsando alianzas de gran impacto para empoderar a las comunidades, concretamente a través de la iniciativa United to Beat Malaria (Unidos contra la malaria) de la Fundación de las Naciones Unidas, el Departamento de Economía de la Universidad de Oxford y una amplia gama de socios que defienden iniciativas en materia de salud, economía, educación y sostenibilidad a nivel mundial.

https://www.ebc.com/es/

