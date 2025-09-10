دبي تستضيف الدورة 46 من معرض الخمسة الكبار Big 5 Global الرائد في مجال البناء والتطوير الحضري
وفي ظل تنامي التحديات التي تواجه قطاع البناء والتطوير الحضري، يتعين على الشركات مواصلة التأقلم مع المشهد الحالي للحفاظ على مرونتها وقدراتها التنافسية، بما يشمل التوسع الحضري المتسارع، واضطرابات سلاسل التوريد، ومتطلبات الاستدامة الملحّة، والفجوة في المهارات. ويوفر المعرض هذا العام منصة تجمع الموردين وخبراء القطاع وصنّاع السياسات والمسؤولين الحكوميين من جميع أنحاء العالم لمناقشة أبرز القضايا الملحّة في القطاع، بالإضافة إلى توفير الحلول العملية، وفرص التواصل الاستراتيجية، والرؤى القيّمة لمساعدة مختلف الجهات المعنية على تلبية مستويات الطلب المتزايدة، وتقديم الحلول الفعالة في ظل الضغوطات الراهنة، وتحقيق النمو المستدام بهدف إرساء النجاح طويل الأمد.
وتبلغ قيمة المشاريع في مرحلة ما قبل البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وحدها 7 تريليون دولار أمريكي، مدفوعةً بالرؤى الوطنية الطموحة لدول المنطقة وبرامج التطوير الحضري واسعة النطاق. وتواصل المنطقة استقطاب المستثمرين العالميين بعد ترسيخ مكانتها بوصفها واحدةً من أكثر الأسواق الغنية بالفرص الواعدة في العالم، في ضوء رؤية نحن الإمارات 2031 ورؤية السعودية 2030، بما يضفي مزيداً من الزخم على القطاع.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت جوزين هيمانز، النائب الأول للرئيس لفعاليات الإنشاءات في شركة دي إم جي إيفنتس: "يمر قطاع البناء العالمي اليوم بمرحلة مفصلية؛ إذ تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا مستويات غير مسبوقة من مشاريع التطوير الحضري، لكن توجد العديد من الضغوطات التي تعترض عمليات التسليم النهائية لتلك المشاريع. وفي ضوء هذا التطور المتسارع والفرص المتاحة، يوفر معرض Big 5 Global للحضور منصة مميزة تتيح لهم الاطلاع على المشاريع القائمة، والتواصل المباشر مع الجهات المعنية الرئيسية، واستكشاف الرؤى والآراء السائدة حالياً في المشهد، مما يتيح لقطاع البناء والتطوير الحضري تجاوز التعقيدات الراهنة".
مواجهة التحديات العالمية
تُعزى مستويات الطلب المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا إلى مجموعة من المشاريع الطموحة واسعة النطاق التي ترسم ملامح المشهد العالمي، بما فيها مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية (قطارات الاتحاد) في دولة الإمارات؛ والعاصمة الإدارية الجديدة في مصر؛ ومدينة نيوم ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في المملكة العربية السعودية والبرنامج الوطني لتطوير الممر الصناعي في الهند. وتسهم هذه المشاريع الحالية والقادمة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في تسريع الاستثمارات وجداول التسليم الزمنية وزيادة التوقعات في السوق. وفي ضوء الخطط لإقامة مشاريع بقيمة 9.18 تريليون دولار أمريكي، تتوفر العديد من الفرص العملاقة في المنطقة (المصدر: فينتشرز أون سايت).
وترافق توسّع أنشطة البناء مع ارتفاع الضغوطات على المطورين العقاريين والمقاولين والمهندسين المعماريين والمهندسين ومديري المشاريع والموردين؛ حيث أصبحت التحديات متشابكة وسريعة التغيّر، وليست معزولة كما في السابق. ويأتي معرض Big 5 Global ليوفر منصة استراتيجية تساعد على التعامل مع هذه التعقيدات وتحسين الأداء التشغيلي والمخرجات من خلال تقديم أكثر من 60,000 من أفضل المنتجات والخدمات والأنظمة والحلول. وتستضيف الفعالية أكثر من 400 متحدث خلال أربعة قمم استراتيجية رفيعة المستوى، تشمل Big 5 Global Leaders، وBig 5 FutureTech، ومعرض LiveableCitiesX وGeoWorld لتغطية مواضيع متنوعة، بدءاً من مرحلة التخطيط، وشراء المواد، وممارسات البناء المستدام، وتطوير القوى العاملة، واعتماد التكنولوجيا المتقدمة.
فعاليات متخصصة ترسم ملامح مستقبل قطاع البناء
يستضيف معرض Big 5 Global هذا العام سلسلة من تسع فعاليات متخصصة، ترتبط كل منها بأولويات ناشئة في قطاع البناء. ويسلط معرض Big 5 Heavy الضوء على أحدث التطورات في مجال الآلات والمركبات وحلول الرفع المتقدمة، فيما يبرز معرض Totally Concrete خصائص المتانة والصلابة في المواد والهياكل. ويستعرض معرض Marble & Stone World الابتكارات في مجالات الحجر وتصميمه، والآليات المستخدمة فيه، وتطبيقاته المتنوعة، بينما يركز معرض Urban Design & Landscape على تطوير أساليب مستدامة لتخطيط وتطوير البيئة العمرانية
ويعود هذا العام معرض النوافذ والأبواب والواجهات لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والأفكار المتعلقة بأنظمة واجهات المباني والغلاف الخارجي. ويركز معرض HVACR World على أحدث الابتكارات في مجالات التبريد والتدفئة وجودة الهواء، بما يتوافق مع الاحتياجات الإقليمية. كما توفر فعاليات معرض LiveableCitiesX وFuture FM وGeoWorld، رؤى وتحليلات معمقة حول مرونة المدن، وإدارة المرافق، والتقنيات الجغرافية المكانية، لتقدم تجربة معرفية متكاملة للحضور.
وتستقطب نسخة عام 2025 شركات وعلامات تجارية تمثل أكثر من 20 جناحاً دولياً، من بينها ألمانيا وإيطاليا والصين وتركيا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة. كما يضيف المشاركون الجدد، مثل جورجيا والمغرب، تنوعاً إضافياً إلى المشهد العالمي للمعرض، مما يعكس اتساع رقعة المشاركة وتنامي الاهتمام الدولي به.
ويسر المعرض التعاون مع شبكة متميزة من الشركاء والرعاة: الشريك الداعم الرئيسي: وزارة الطاقة والبنية التحتية، الشركاء الداعمون: الدفاع المدني بدبي وبلدية دبي ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي؛ شريك نظم المعلومات الجغرافية الاستراتيجي، شركة ميتر تكنولوجيز؛ الشريك الاستراتيجي لمعرض النوافذ والأبواب والواجهات: شركة شوكو، وشريك نمو الحكومة: الوكالة الإيطالية للتجارة؛ وشريك في مبادرة الصلب منخفض الانبعاثات: شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية؛ راعي قطاع الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية: شركة جي إف كوريس، راعي الاستدامة: مجمع دبي للاستثمار، الرعاة الذهبيون: شركة فيورث للحلول المهنية ومجموعة إم آي إي، الرعاة الفضيون لمعرض التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد: هايسنس وجلف أو فليكس، الراعي الرسمي للعزل لمعرض التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد: غلف أو فليكس، الرعاة البرونزيون: ديوالت ونصار ستون و نميتشيك، الجمعيات الداعمة: مجلس الاعتماد الدولي للهندسة المعمارية والتصميم، المعهد المعتمد للبناء، ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء، والاتحاد الدولي لمهندسي المناظر الطبيعية، ومؤسسة المهندسين المدنيين، المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين، وجمعية المقاولين بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ الجمعيات الداعمة لمعرض جيو وورلد: المعهد المعتمد للمساحة الهندسية، الجمعية الدولية للأرض الرقمية، والمجلس العالمي للجيومعلوماتية، الشريك المعرفي: شركة فنتشرز أونسايت.
وتُطرح حالياً تذاكر الدخول المبكر لمعرض Gig 5 Global والفعاليات المصاحبة، ويبلغ سعر تذكرة الزائر 100 درهم إماراتي وتذكرة المندوبين ابتداء من 800 درهم إماراتي، حتى 30 سبتمبر. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.big5global.com.
