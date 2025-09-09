Alfredo Di Roma entre los restaurantes para eventos pequeños CDMX

Jorge Dumit chef de Alfredo Di Roma

Alfredo Di Roma se posiciona entre los restaurantes para eventos pequeños CDMX, con cocina italiana auténtica y un espacio elegante en Polanco.

MEXICO CITY , MEXICO, September 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- Dentro de la oferta de restaurantes para eventos pequeños CDMX, Alfredo Di Roma destaca por su cocina italiana tradicional y sus espacios íntimos en Polanco, ideales para celebraciones familiares, reuniones corporativas y encuentros privados con un toque de elegancia gastronómica.

Con una historia que inicia en Roma en 1908, Alfredo Di Roma conserva la receta original del legendario Fettuccine Alfredo, transmitida por tres generaciones de la familia Di Lelio. Desde su llegada a México en 1996, el restaurante ha ofrecido una experiencia culinaria auténtica, acompañada de una cava reconocida como una de las más completas de Latinoamérica.

Al frente de la cocina se encuentra el chef ejecutivo Jorge Dumit, con más de 20 años de trayectoria en la escena gastronómica nacional. Su propuesta une la tradición italiana con ingredientes locales, resaltando la creatividad de los chefs que transforman cada evento en una experiencia memorable.

El restaurante ofrece un menú amplio que incluye entremeses, pastas, risottos, pescados, carnes y postres, además de menús personalizados para grupos reducidos. Estas características convierten a Alfredo Di Roma en una opción ideal para quienes buscan restaurantes para eventos pequeños CDMX, combinando exclusividad, tradición y servicio de alta calidad.

En Alfredo Di Roma celebramos el Día Internacional del Chef reconociendo el talento y la pasión que hay detrás de cada platillo. Esta fecha representa una oportunidad para honrar el legado culinario que nos inspira y agradecer a los chefs que convierten cada encuentro en una experiencia única.

En el marco de esta conmemoración, Jorge Dumit resalta el valor de los chefs como embajadores culturales y guardianes de tradiciones gastronómicas. Con más de 20 años de trayectoria, ha participado en concursos nacionales, asesorías académicas y proyectos de investigación de ingredientes autóctonos, consolidándose como un referente en la escena culinaria.

