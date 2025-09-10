Avec un site web repensé, IRS - Integral Resources, veut rapprocher la technologie des entreprises et institutions

Salle de visioconférence sur mesure Abidjan Logo IRS (Integral Resources) Équipe IRS

ABIDJAN, DISTRICT AUTONOME D'ABIDJAN, IVORY COAST, September 10, 2025 / EINPresswire.com / -- Abidjan, Côte d’Ivoire – septembre 2025 – Dans un contexte où l’industrie audiovisuelle ivoirienne représente déjà 3 % du PIB national (Source RFI), soutenue par un fonds public de 17 millions d’euros et des mesures incitatives en faveur de la modernisation numérique, IRS (Integral Resources) franchit une nouvelle étape. L’intégrateur audiovisuel de référence en Côte d’Ivoire dévoile son nouveau site internet, conçu comme une vitrine digitale accessible et intuitive, au service des entreprises, institutions et établissements éducatifs.Une vitrine numérique au service de la modernisationLe nouveau site web d’IRS ne se limite pas à une refonte esthétique : il a été pensé comme un véritable outil pratique. Sa mission est de rendre visibles les solutions technologiques proposées et de faciliter la prise de contact avec les équipes.Alors que les entreprises et établissements d’enseignement cherchent à moderniser leurs infrastructures, IRS s’impose comme un partenaire de confiance pour transformer les espaces de réunion, de formation ou d’enseignement. L’entreprise accompagne ses clients dans une transition numérique qui touche aussi bien les salles de direction que les amphithéâtres, auditoriums, classes et laboratoires de langues.Une offre sur mesure pour chaque espaceContrairement aux solutions standardisées, IRS développe des installations adaptées aux réalités locales et aux objectifs spécifiques de chaque client. Visioconférence : de la petite salle de réunion aux grands auditoriums, des solutions haute définition et fiables.- Écrans interactifs : pour faciliter la collaboration et dynamiser les méthodes pédagogiques.- Laboratoires de langues : pour moderniser l’enseignement linguistique et le rendre plus interactif.- Enseignement hybride : diffusion et enregistrement de cours, conférences et formations.- GED ( Gestion Électronique de Documents ) : numérisation, archivage sécurisé et optimisation des processus internes.Cette approche sur mesure place l’utilisateur au centre, garantissant un usage intuitif et efficace, et fait d’IRS un acteur clé de la transformation digitale ivoirienne.Un catalyseur du rattrapage numérique en Côte d’IvoireEn Côte d’Ivoire, la modernisation audiovisuelle bénéficie aujourd’hui d’un cadre renforcé : une législation mise à jour, des infrastructures modernisées et une couverture TNT qui atteint 95 % du territoire. Ces avancées créent un terrain favorable à l’émergence d’acteurs privés innovants.Aux côtés d’initiatives comme Créative Lab, qui renforcent la formation locale dans l’audiovisuel, IRS apporte des solutions concrètes aux organisations. Ses technologies permettent aux entreprises de gagner en productivité, aux institutions publiques de renforcer leur attractivité et aux établissements scolaires de proposer des environnements d’apprentissage modernes et connectés.« Notre objectif est clair : permettre aux entreprises, institutions et établissements éducatifs ivoiriens de rattraper leur retard numérique et de se hisser aux standards internationaux », souligne la direction d’IRS.Une stratégie tournée vers l’innovationAvec cette nouvelle vitrine digitale, IRS affirme son ambition de rester à la pointe de l’innovation en Afrique de l’Ouest. L’entreprise s’appuie sur trois piliers fondamentaux :1) L’innovation technologique, en intégrant les dernières évolutions du secteur audiovisuel.2) La simplicité d’usage, avec des interfaces ergonomiques et des installations pensées pour l’utilisateur final.3) L’accompagnement sur mesure, de la conception des projets à leur maintenance dans le temps.En misant sur ces fondements, IRS s’impose comme un catalyseur du développement numérique en Côte d’Ivoire, contribuant directement à la compétitivité du pays.Avec son nouveau site web, IRS confirme son rôle de pionnier dans la digitalisation des environnements professionnels et pédagogiques. Plus qu’un prestataire de solutions audiovisuelles, l’entreprise s’affirme comme un partenaire stratégique, engagé dans la transformation numérique nationale.

