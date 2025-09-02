'J’achète Adolphins' : une campagne pour promouvoir l’achat local à Saint‑Adolphe‑d’Howard

Bannière J'Achète Adolphin Materiel promotionnel J'achète Adolphin

Une campagne citoyenne pour encourager l’achat local et mettre en lumière les entreprises de Saint-Adolphe-d’Howard.

SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD, QUéBEC, CANADA, September 2, 2025 / EINPresswire.com / -- La Chambre de Commerce et de Tourisme de Saint‑Adolphe‑d’Howard lance sa nouvelle campagne « J’achète Adolphins », une initiative conçue pour promouvoir les entreprises locales, renforcer l’économie communautaire et encourager les citoyens à soutenir les commerces de proximité.Encourager l’achat local et renforcer la communautéEn accord avec sa mission « propulser l’achat local » et soutenir le développement socio‑économique de notre communauté — la Chambre lance une campagne basée sur des actions concrètes :- Un badge autocollant “J’achète Adolphins” avec QR code intégrant l’accès direct au répertoire interactif des entreprises membres - Une mise en lumière des commerces locaux via l’annuaire numérique, accessible sur le site web de la Chambre.- Une visibilité accrue grâce aux affiches sur le terrain, aux publications sur les réseaux sociaux et aux relations de presse ciblées.Pourquoi est-ce que l’achat local est important?Cet effort s’inscrit dans une vision stratégique d’impact local : selon des données solides, Acheter local injecte 6 fois plus d’argent dans l’économie d’ici que chez une multinationale. En stimulant les retombées économiques, cette initiative vise à créer un cercle vertueux pour les commerces et citoyens d’ici. En effet, près de 97 % des entreprises locales réinvestissent dans leur communauté.« Avec J’achète Adolphins, nous voulons rappeler qu’acheter local, c’est investir dans l’avenir de notre communauté, soutenir nos entrepreneurs et conserver les services de proximité », annonce la présidente de la Chambre.Comment partipation à la campagne- Citoyens : repérez le badge et scannez le QR code pour explorer le répertoire des entreprises locales. Encouragez vos commerçants favoris.- Entreprises : pour 150 $ seulement, intégrez la campagne et recevez :- Votre adhésion à la Chambre de commerce,- Une fiche professionnelle dans le répertoire,- Une visibilité sur les actions promotionnelles de la campagne.Cette campagne est propulsée par Desjardins , garantissant à la fois son impact et sa capacité à générer des rapports de performance traçables.À propos de Saint-Adolphe-d’HowardNichée au cœur des Laurentides, Saint-Adolphe-d’Howard est une municipalité reconnue pour son charme naturel, ses 85 lacs, ses sentiers récréatifs et son dynamisme communautaire.Véritable havre de paix pour les amoureux de plein air, le village attire autant les touristes que les résidents permanents en quête de qualité de vie. Son tissu économique repose sur près de 400 entreprises qui forment un équilibre entre commerces de proximité, entreprises de services, artisans et attraits touristiques, faisant de l’achat local un levier essentiel au développement durable et à la vitalité du territoire.À propos de la Chambre de Commerce et de Tourisme de Saint‑Adolphe‑d’HowardOrganisme essentiel au dynamisme commercial et touristique local, la Chambre encourage le rayonnement économique de la région, offre un soutien actif aux membres, crée des opportunités d’affaires et participe à la promotion touristique du territoireContact médiasChambre de Commerce et de Tourisme de Saint‑Adolphe‑d’HowardSite Web: cdc‑st‑adolphe.comCourriel: info@cdc-st-adolphe.com

