Wohnanlage Burggasse 20 - exklusive Mietwohnungen in bester Lage in Feldkirch
Urbanes Wohnen direkt bei der Schattenburg
Die Highlights im Überblick:
• Vielfältige Wohnungsgrößen: 1,5-, 2- und 3-Zimmer-Mietwohnungen
• Hochwertige Ausstattung: Moderne Materialien, durchdachte Grundrisse
• Ökologisch nachhaltig gebaut: Zukunftsorientiertes Wohnen mit Wärmepumpe und Photovoltaikanlage am Dach
• Effiziente Energienutzung: Heizen und Kühlen der Wohnungen dank innovativer Technik
• Perfekte Infrastruktur:
• Ärzte und Apotheken
• Kindergärten und Schulen
• Einkaufsmöglichkeiten
• Sport- und Fitnessangebote in unmittelbarer Nähe.
Optimale Anbindung:
Zug- und Busverbindungen direkt vor der Haustür – ideal für den Arbeitsweg oder spontane Ausflüge ins Grüne
Bezugsfertig ab Februar 2026
Interessierte finden auf der Website www.burggasse20.at unter dem Menüpunkt Wohnungsübersicht alle verfügbaren Mietwohnungen. Dort stehen auch die Grundrisse, das jeweilige Exposé sowie der Energieausweis zum Download bereit.
Jetzt informieren und vormerken!
Alle Informationen zum Projekt unter: www.burggasse20.at
Mag. Sabine Zottl-Rhomberg
+43 699 18910941
info@burggasse20.at
Wohnanlage Burggasse 20
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.