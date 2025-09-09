Wohnanlage Burggasse 20 - exklusive Mietwohnungen in bester Lage in Feldkirch

Wohnanlage Burggasse 20 Feldkirch

Urbanes Wohnen direkt bei der Schattenburg

„Mit der Wohnanlage Burggasse 20 schaffen wir ein Zuhause, das modernes Wohnen mit dem historischen Flair Feldkirchs verbindet – nachhaltig, stilvoll und mitten im Leben.“” — Mag. Sabine Zottl-Rhomberg

FELDKIRCH, VORARLBERG, AUSTRIA, September 9, 2025 / EINPresswire.com / -- Direkt neben der imposanten Schattenburg und nur wenige Schritte von der Altstadt entfernt entsteht in der Burggasse 20 eine exklusive Wohnanlage mit modernen Mietwohnungen , die urbanes Leben mit historischem Flair verbindet. Hier wohnen Sie dort, wo andere Urlaub machen. Verfolgen Sie laufend den Baufortschritt und fragen Sie Ihre Traumwohnung unverbindlich an.Die Highlights im Überblick:• Vielfältige Wohnungsgrößen: 1,5-, 2- und 3-Zimmer-Mietwohnungen• Hochwertige Ausstattung: Moderne Materialien, durchdachte Grundrisse• Ökologisch nachhaltig gebaut: Zukunftsorientiertes Wohnen mit Wärmepumpe und Photovoltaikanlage am Dach• Effiziente Energienutzung: Heizen und Kühlen der Wohnungen dank innovativer Technik• Perfekte Infrastruktur:• Ärzte und Apotheken• Kindergärten und Schulen• Einkaufsmöglichkeiten• Sport- und Fitnessangebote in unmittelbarer Nähe.Optimale Anbindung:Zug- und Busverbindungen direkt vor der Haustür – ideal für den Arbeitsweg oder spontane Ausflüge ins GrüneBezugsfertig ab Februar 2026Interessierte finden auf der Website www.burggasse20.at unter dem Menüpunkt Wohnungsübersicht alle verfügbaren Mietwohnungen. Dort stehen auch die Grundrisse, das jeweilige Exposé sowie der Energieausweis zum Download bereit.Jetzt informieren und vormerken!Alle Informationen zum Projekt unter: www.burggasse20.at

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.