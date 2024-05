Kostenloser Einstufungstest und verbindliche Angebote: StudyLingua macht Sprachreisen zum echten Lernerlebnis

Sprachkurse weltweit Business Sprachkurse

ST. GALLEN, 9000, SCHWEIZ, May 28, 2024 / EINPresswire.com / -- StudyLingua, einer der führenden Schweizer Anbieter von Sprachaufenthalten, erweitert sein Portfolio um neue, attraktive Sprachreise-Angebote für Erwachsene, Schüler und Businesskunden. Mit 20 Jahren Erfahrung und einem globalen Netzwerk von Partnerschulen bietet StudyLingua maßgeschneiderte Sprachkurse in 20 Sprachen und 35 Ländern an.Umfangreiche Möglichkeiten für Sprachreisende weltweitStudyLingua steht seit zwei Jahrzehnten für inspirierende Sprachaufenthalte. Der Anbieter kooperiert so mit Sprachschulen weltweit, deren Qualität und Lehrmethoden regelmäßig überprüft werden. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden ein echtes Sprachreise-Erlebnis zu bieten“, erklärt Simon Marcon, CEO von StudyLingua. „Wir arbeiten kontinuierlich daran, unser Angebot zu erweitern und den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.“ Dafür testet das Team sogar selbst, denn: jeder Mitarbeitende hat mindestens eine Sprachreise bereits absolviert, einige sogar mehrere Aufenthalte.Das aktuelle Portfolio von StudyLingua umfasst Sprachkurse für verschiedene Zielgruppen, darunter Erwachsene, Schüler und Berufstätige. Zu den neuen Angeboten gehören Online-Sprachkurse, die flexibles Lernen von zu Hause ermöglichen, sowie spezielle Programme wie Fussball-Camps mit integriertem Sprachkurs und Sprachreisen für die Altersgruppen 40 und 50+.Die Leistungen im Überblick• Bestpreis-Garantie: Wir bieten die besten Preise auf Sprachkurse und übernehmen dabei das Währungsrisiko• Individuelle Beratung: Persönliche und kompetente Beratung durch erfahrene Kundenberater.• Flexibilität: Option "risikofrei buchen" ermöglicht kostengünstige Stornierungen oder Umbuchungen bis 30 Tage vor Abreise.• Breites Kursangebot: Sprachaufenthalt für Erwachsene , Schüler und Berufstätige in 20 Sprachen und 35 Ländern.• Spezielle Programme: Online-Sprachkurse, Fussball-Camps mit Sprachkurs, Sprachreisen für 40+ und 50+.• Einstufungstest: Kostenloser Test zur Ermittlung des passenden Kurslevels. Sprachreise-Finder : Bequeme und unverbindliche Angebotserstellung über die Website.• Zertifizierte Qualität: Zusammenarbeit mit Sprachschulen, deren Qualität von unserem Team regelmäßig überprüft wird.• Erfahrungsberichte: Über 5000 Erfahrungsberichte zu Sprachaufenthalten weltweit.Individuelle Beratung, Sprachreise-Finder und kostenloser EinstufungstestMit Beratungsbüros in St. Gallen und Zürich sowie einem Netz von Partnerreisebüros in der ganzen Schweiz, legt StudyLingua großen Wert auf persönlichen Kundenservice. „Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass sie bei uns schon vor der Buchung eine umfassende Beratung erhalten“, so Marcon weiter. „Wir glauben fest an den Nutzen von Sprachreisen auf persönlicher genauso wie beruflicher Ebene, daher ist es wichtig, dass wir von Anfang an klare und individuelle Angebote im gemeinsamen Austausch mit unseren Kundinnen und Kunden besprechen.“Dabei hilft auch der Sprachreise-Finder auf der Website. Hier können Interessierte bequem und unverbindlich Angebote zu ihrem Wunsch-Aufenthalt einholen. Zudem gibt es einen kostenlosen Einstufungstest, um das passende Kurslevel zu ermitteln und vor Ort ideal einsteigen zu können.Über die StudyLingua AGStudyLingua Sprachaufenthalte ist ein führender Schweizer Veranstalter von Sprachreisen mit über 20 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen bietet Sprachkurse in 20 verschiedenen Sprachen in über 35 Ländern an. CEO Simon Marcon und sein Team setzen auf individuelle Beratung und maßgeschneiderte Angebote für Sprachreisen . Beratungsbüros sind in St. Gallen und Zürich, außerdem hat das Unternehmen zahlreiche Kooperationspartner in der gesamten Schweiz. Mehr Informationen unter www.studylingua.ch