Gold Data se expande a MDC El Paso para fortalecer la resiliencia de la red en la frontera

MDC & Gold Data

La expansión complementa la presencia de Gold Data en McAllen y Laredo, y refuerza el papel de MDC El Paso como un punto clave de interconexión en la frontera.

EL PASO, TX, UNITED STATES, September 9, 2025 / EINPresswire.com / -- MDC Data Centers , el principal proveedor de colocación carrier-neutral en la frontera entre EE. UU. y México, y Gold Data, un operador de red de baja latencia que atiende a las Américas y el Caribe, anunciaron hoy la activación de un nuevo Punto de Presencia (PoP) en las instalaciones de MDC en El Paso.Esta expansión se suma a las implementaciones de Gold Data en McAllen y Laredo, ofreciendo a los clientes mayor diversidad de rutas, menor latencia y mejor disponibilidad entre México y los principales destinos en EE. UU. MDC El Paso está directamente conectado con redes Tier-1, operadores backbone en México y plataformas de contenido líderes, además de albergar el MEX-IX, el punto de intercambio de internet que habilita el peering para redes a ambos lados de la frontera.“El Paso fortalece nuestra capacidad para atender la creciente demanda de transporte transfronterizo de alto rendimiento”, comentó Pedro Carrillo, Director de Tecnología de Gold Data. “Es una pieza clave en nuestra estrategia para ofrecer rutas internacionales más resilientes, y la infraestructura neutral junto al ecosistema robusto de MDC, nos brinda la flexibilidad para escalar de manera rápida y confiable”.Ubicado en el punto geográfico medio de la frontera entre EE. UU. y México, El Paso es un nodo estratégico de interconexión para alcanzar Dallas, Phoenix, Los Ángeles y las ciudades del norte de México. Junto con Ciudad Juárez, conforma una zona metropolitana binacional de más de 2.4 millones de personas, cada vez más importante como centro de infraestructura digital, contenido y tráfico empresarial.“La expansión de Gold Data en MDC El Paso refleja la evolución de la región como un hub clave para la conectividad binacional”, señaló Joel Pacheco, Director de Ingresos de MDC Data Centers. “A medida que más carriers, plataformas y proveedores de contenido confluyen en esta ubicación, estamos construyendo el ecosistema que nuestros clientes necesitan para la interconexión de próxima generación. El Paso está listo para lo que viene”.Esta expansión refuerza el valor de la BorderConnect Platform™ de MDC, que combina colocación carrier-neutral, cruces internacionales de fibra diversos y un ecosistema en crecimiento de redes transfronterizas. Con la incorporación de Gold Data en MDC El Paso, la plataforma amplía su alcance, ofreciendo conectividad multitrayecto y de baja latencia entre México y Estados Unidos, y apoyando la acelerada transformación digital de la región.Acerca de Gold DataGold Data es una empresa con sede en EE. UU. que, respaldada por 25 años de crecimiento sostenido, ha impulsado la infraestructura digital que conecta a los gigantes tecnológicos de las Américas: OTTs, hyperscalers, data centers, carriers e ISPs.Con red propia y conexiones activas a más de 60 data centers estratégicos en la región, la compañía ofrece SLAs rigurosos, tecnología de vanguardia y tiempos de respuesta ágiles. Diseña y opera redes críticas sin fallas, actuando como socio que combina velocidad, confiabilidad y control total para quienes lideran el presente y construyen el futuro digital de las Américas.Más información en golddata.net.Acerca de MDC Data CentersMDC Data Centers ofrece data centers neutrales y cruces internacionales de fibra, habilitando una interconexión fluida entre EE. UU. y México. A través de su BorderConnect Platform™, MDC centraliza puntos de presencia clave para redes mexicanas, norteamericanas y globales, creando un ecosistema denso e interconectado que permite a los socios escalar de manera rápida y eficiente.Para conocer actualizaciones sobre hitos de construcción, expansiones de red y nuevas alianzas, visite mdcdatacenters.com y siga a MDC Data Centers en LinkedIn y en X @mdcdatacenters.

