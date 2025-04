MDC expande infraestructura de fibra óptica entre EE.UU. y México con nuevas rutas transfronterizas en Laredo y El Paso

Dos nuevos cruces diversos, se inaugurarán en 2025, fortaleciendo la posición de MDC como líder en infraestructura de fibra óptica en la frontera.

MCALLEN, TX, UNITED STATES, April 30, 2025 / EINPresswire.com / -- MDC Data Centers , operador líder en ecosistemas e infraestructura de fibra transfronteriza entre Estados Unidos y México, anunció hoy la expansión de su cartera de Cruces Internacionales de Fibra (IFC). Las nuevas rutas, que conectan Laredo con Nuevo Laredo y El Paso con Ciudad Juárez, aportarán diversidad geográfica adicional, latencia ultra baja y capacidad escalable para operadores de telecomunicaciones, proveedores de nube y plataformas digitales que operan en la frontera. Ambos cruces entrarán en operación en 2025, aumentando el total de IFCs operativos de MDC a once, la mayor cantidad entre operadores de centros de datos en la frontera EE.UU.-México.El nuevo cruce en Laredo, proyectado para estar operativo en el segundo trimestre de 2025, ofrecerá una ruta completamente subterránea de fibra diversa que finalizará directamente en las instalaciones neutrales de MDC. Diseñado para resiliencia y alto desempeño, el sistema contará con tres conductos y 144 fibras ópticas tipo G652D de última generación, cubriendo así las crecientes necesidades de redes, hiperescaladores y plataformas de contenido.Por su parte, el cruce de El Paso, previsto para el cuarto trimestre de 2025, será la primera ruta de fibra bajo río propiedad total de MDC. Este sistema crea una nueva conexión submarina entre El Paso y Ciudad Juárez. Al igual que Laredo, incluirá tres conductos y 144 fibras G652D, diseñadas para brindar conectividad redundante, compatible con inteligencia artificial y optimizada para la nube, potenciando las modernas cargas de trabajo digitales."En MDC potenciamos las conexiones invisibles que impulsan la comunicación transfronteriza", señaló Joel Pacheco, CRO de MDC Data Centers. "Nuestra infraestructura de fibra soporta gran parte del tráfico de datos actual entre Estados Unidos y México. Estos nuevos cruces fortalecen esa base, haciendo la interconexión aún más segura y escalable. No solo estamos expandiendo, estamos reforzando el puente digital entre naciones."Ambas nuevas rutas se integrarán al BorderConnect Platform™, el ecosistema de interconexión neutral de MDC que une redes mexicanas, estadounidenses y globales en el borde fronterizo. Con mayor diversidad geográfica y capacidad orientada al futuro, MDC está ayudando a ISPs, CDNs, proveedores de nube y operadores internacionales a acelerar su crecimiento, creando nuevas oportunidades de interconexión en sus espacios neutrales ubicados a lo largo de la frontera.MDC presentará sus últimos desarrollos en infraestructura de centros de datos y fibra óptica en ITW 2025. Para agendar una reunión privada con el equipo de MDC antes del evento, o para conocer cómo estos nuevos cruces pueden fortalecer su estrategia transfronteriza, programe su reunión aquí o contáctenos hoy mismo.Sobre MDC Data CentersMDC Data Centers ofrece centros de datos neutrales y Cruces Internacionales de Fibra, facilitando una interconexión fluida entre Estados Unidos y México. Mediante su BorderConnect Platform™, MDC centraliza puntos clave de presencia para redes mexicanas, norteamericanas y globales, creando un ecosistema denso e interconectado que empodera a los socios para escalar de manera rápida y eficiente.Para más información sobre avances de construcción, expansiones de red y nuevas alianzas, visite mdcdatacenters.com y siga a MDC Data Centers en LinkedIn y X @mdcdatacenters. Para consultas de prensa u oportunidades de colaboración, contacte a press@mdcdatacenters.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.